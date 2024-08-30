Best Practices zur Compliance mit PCI DSS v4.0 im Bereich API-Sicherheit

Die Schwierigkeit, sich ständig verändernde Vorschriften einhalten zu müssen, ist für IT-Sicherheitsteams nicht neu. Denken Sie an all die Unternehmen, die einen Ansatz zur Einhaltung der NIS-Richtlinie (Network and Information Security) entwickelt haben, nur um dann zu erfahren, dass es bereits einen Nachfolger gibt, und zwar NIS2. Und wenn man bedenkt, dass mehr als 130 Länder weltweit Datenschutzgesetze erlassen, deren Auflagen sich ändern können, ist es keine Überraschung, dass nur 9 % der Führungskräfte sehr zuversichtlich sind, alle Offenlegungsanforderungen erfüllen zu können.

Wenn Sie sich auf die Einhaltung der Version 4.0 des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS v4.0) vorbereitet haben, sind eventuell auch Sie verunsichert.

Der PCI DSS, den der Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) aufgestellt hat, ist zu einem globalen Standard zum Schutz von Zahlungsdaten geworden. Wenn Ihr Unternehmen gängige Kreditkarten akzeptiert und Karteninhaberdaten elektronisch verarbeitet, speichert oder überträgt, müssen Sie diesen Standard einhalten.