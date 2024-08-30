Le best practice per garantire la conformità delle API allo standard di sicurezza PCI DSS v4.0

Lo standard PCI DSS v4.0 definisce esplicitamente le API come un aspetto importante che richiede visibilità e protezione. Tutti e quattro gli obiettivi contribuiscono alla soddisfazione di questo requisito, ma il numero tre (la possibilità di utilizzare nuovi strumenti e controlli) è particolarmente importante, considerati i rischi unici delle API. ad esempio:

Le API sono il fulcro dei prodotti e servizi digitali rivolti ai clienti. A seconda delle sue dimensioni, un'azienda conta in media tra le 15.000 e le 25.000 API, tutte progettate per facilitare uno scambio di dati ininterrotto.

Questi dati includono informazioni sensibili sui clienti. Per ogni pagamento digitale, è disponibile un'API "dietro le quinte", che trasmette dati tra applicazioni, sistemi, terze parti e molto altro.

È sufficiente una sola API compromessa per riuscire a rubare, tenere in ostaggio o divulgare pubblicamente in tutto il mondo milioni di dati. Le API vulnerabili o non correttamente configurate sono diffuse, facili da violare e spesso non protette, non viste e non gestite.