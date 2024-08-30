Le best practice per garantire la conformità delle API allo standard di sicurezza PCI DSS v4.0
Tenere il passo di un contesto legislativo in continua evoluzione è da sempre molto complicato per i team IT addetti alla sicurezza. Pensate a tutte le organizzazioni che hanno attuato una strategia per allinearsi alla direttiva NIS (Network and Information Security) per poi trovarsi ad affrontarne il seguito: NIS2. In effetti, considerando che oltre 130 giurisdizioni in tutto il mondo hanno emanato leggi sulla privacy dei dati con disposizioni che possono cambiare, non sorprende sapere che solo il 9% dei dirigenti si senta altamente sicuro di poter soddisfare tutti i requisiti normativi.
Se vi state preparando per soddisfare la conformità alla versione 4.0 del PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), anche voi potreste sentirvi meno sicuri.
Lo standard PCI DSS, creato dal Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC), è diventato uno standard globale per la protezione dei dati dei pagamenti. Se la vostra azienda accetta le principali carte di credito e si occupa di elaborare, archiviare o trasmettere i dati dei titolari di carte di credito in modo elettronico, deve ottemperare a questo standard.
I pilastri della sicurezza dello standard PCI DSS
I requisiti della versione originale riguardano principi di sicurezza che sono importanti oggi come lo erano quando sono stati pubblicati nel 2006, ad esempio:
monitoraggio e controllo dell'accesso di tutti gli account amministrativi su qualsiasi sistema IT che elabori o archivi dati di titolari di carta;
assegnazione dell'accesso al sistema e ai dati dei titolari di carta solo a chi ne ha necessità per motivi lavorativi e definizione dei requisiti di accesso in base al ruolo.
I recenti aggiornamenti servono a tenere il passo con il mutevole panorama delle minacce
Il problema è che il panorama odierno delle minacce è più complesso di quello del 2006.
Per quanto le organizzazioni debbano ancora far fronte a criminali che tendenzialmente puntano ad account privilegiati e ad utenti con autorizzazioni eccessive, ora devono anche adattare i loro programmi di conformità per contrastare gli autori di minacce che mirano frequentemente alle migliaia di API presenti nelle tecnologie di pagamento. Questi criminali sanno che le API sono facili da sfruttare e rendono più semplice il furto dei dati dei titolari di carta.
Pertanto, per garantire la conformità allo standard PCI DSS v4.0, la vostra organizzazione deve comprendere e contrastare le minacce alle API. In questo articolo del blog condivideremo informazioni su rischi, requisiti e modalità per essere a norma.
I 4 obiettivi principali dello standard PCI DSS v4.0
In generale, lo standard PCI DSS v4.0 è incentrato su quattro obiettivi chiave:
Continuare a soddisfare le esigenze di sicurezza del settore dei pagamenti
Sostenere la sicurezza come processo continuo
Dare alle aziende la possibilità di soddisfare i requisiti in modo flessibile (ad esempio, nuovi strumenti, nuovi controlli)
Ottimizzare metodi e processi di convalida
Perché la sicurezza delle API è fondamentale per proteggere i dati dei titolari di carta
Lo standard PCI DSS v4.0 definisce esplicitamente le API come un aspetto importante che richiede visibilità e protezione. Tutti e quattro gli obiettivi contribuiscono alla soddisfazione di questo requisito, ma il numero tre (la possibilità di utilizzare nuovi strumenti e controlli) è particolarmente importante, considerati i rischi unici delle API. ad esempio:
Le API sono il fulcro dei prodotti e servizi digitali rivolti ai clienti. A seconda delle sue dimensioni, un'azienda conta in media tra le 15.000 e le 25.000 API, tutte progettate per facilitare uno scambio di dati ininterrotto.
Questi dati includono informazioni sensibili sui clienti. Per ogni pagamento digitale, è disponibile un'API "dietro le quinte", che trasmette dati tra applicazioni, sistemi, terze parti e molto altro.
È sufficiente una sola API compromessa per riuscire a rubare, tenere in ostaggio o divulgare pubblicamente in tutto il mondo milioni di dati. Le API vulnerabili o non correttamente configurate sono diffuse, facili da violare e spesso non protette, non viste e non gestite.
Perché le autorità di regolamentazione si preoccupano delle API presenti nelle tecnologie di pagamento
Le autorità di regolamentazione sono consapevoli del rischio che grava sulle API, per cui la vostra azienda deve dimostrare di avere la visibilità e i controlli necessari per evitare che i dati vengano compromessi.
I dati delle carte di pagamento vengono compromessi in più di un terzo (37%) delle violazioni, secondo il Rapporto delle indagini sulle violazioni dei dati 2023 di Verizon. Lo standard PCI DSS v4.0 include nuovi requisiti relativi all'autenticazione multifattore e alla lunghezza delle password al fine di proteggere l'elemento umano della superficie di attacco del settore dei pagamenti.
Tuttavia, è importante ricordare che le violazioni di dati non accadono solo per via di metodi di attacco ben pubblicizzati e incentrati sull'essere umano, come il phishing per le password dei dipendenti.
Ad esempio, il 18% degli attacchi alle aziende di e-commerce usa codice dannoso incorporato nelle pagine web che elaborano le carte. Gli autori delle minacce di oggi sono sempre più sofisticati e puntano a componenti non umani automatizzati dell'ambiente IT, che spesso non sono protetti correttamente, come le API.
Il 78% delle aziende ha subito un incidente relativo alla sicurezza delle API, secondo quanto emerso dalla nostra ricerca. Per sottolineare l'urgenza delle minacce alle API, lo standard PCI DSS v4.0 incorpora nuove regole, linee guida e best practice per la sicurezza delle API. Per saperne di più, esaminiamo innanzitutto il Requisito 6.2.3.
La conformità al Requisito 6.2.3 dello standard PCI DSS v4.0
Il Requisito 6.2.3 impone alle organizzazioni di rivedere il loro codice applicativo personalizzato (ad esempio, applicazioni sviluppate da un fornitore di terze parti, ma non le applicazioni commerciali preconfezionate standard) per garantire di non immettere vulnerabilità in produzione.
Questo requisito include indicazioni che servono a confermare che il software di un'organizzazione utilizzi le funzioni di componenti esterni (librerie, framework, API, ecc.) in modo sicuro, il che dice molto sul ruolo chiave delle API nella catena di fornitura dei software in generale e su che cosa serve per proteggerle.
Le API sono diventate il metodo predefinito per la connettività e lo scambio di dati negli ambienti applicativi moderni. Tenendo conto di ciò, proteggere le API sia con un approccio in pre-produzione (Shift-Left) che in post-produzione (Shield-Right) è essenziale per rendere le vostre attività digitali resilienti agli attacchi.
6 best practice per la sicurezza delle API
Riportiamo di seguito sei best practice per la sicurezza delle API che aiutano a essere conformi al Requisito 6.2.3.
Verificare l'utilizzo di componenti basati su API e il relativo sistema di sicurezza (ad esempio, individuare eventuali configurazioni errate che portano a vulnerabilità, incluso l'uso di crittografia debole come indicato nello standard)
Convalidare i comportamenti normali e previsti di utilizzo delle API e implementare i controlli necessari per impedire a eventuali criminali sospetti di violare i propri sistemi (ad esempio, verificare il comportamento dell'applicazione per rilevare eventuali vulnerabilità logiche)
Individuare i framework di terze parti utilizzati per implementare le API e determinare se sono obsoleti e vulnerabili
Creare un inventario completo di tutte le API, incluse le diverse versioni delle API in esecuzione, per ottenere informazioni su potenziali funzionalità e backdoor non documentati che devono essere gestiti
Verificare la sicurezza del codice delle API ed evitare di immettere in produzione vulnerabilità legate alle API
Implementare best practice di codifica protetta delle API, che consentiranno di adottare un approccio programmatico per la distribuzione sicura del codice su base continua
Requisiti aggiuntivi per la sicurezza delle API previsti dallo standard PCI DSS v4.0
Nel protocollo PCI DSS v4.0, il PCI SSC ha aggiunto anche altre due sezioni che riguardano la sicurezza delle API. Riportiamo qui in sintesi due requisiti aggiuntivi da soddisfare.
Requisito 6.3.2: si applica alla creazione di un inventario dei software personalizzati e dei componenti software di terze parti incorporati in software personalizzati, al fine di facilitare la gestione delle vulnerabilità e delle patch.
Requisito 6.2.2: riguarda la formazione del personale di sviluppo dei software che lavora su software personalizzati. Impone agli sviluppatori di aggiornarsi almeno una volta ogni 12 mesi sulla sicurezza che attiene alla loro mansione lavorativa, il che comprende la progettazione di software sicuri e le tecniche di codifica sicura. Questi corsi trattano degli strumenti da usare per i test di sicurezza e di come utilizzarli per rilevare le vulnerabilità nei software.
L'Akamai API Security può aiutarvi a soddisfare i nuovi requisiti: ecco come
Per ogni requisito trattato in questo articolo, Akamai API Security (Noname Security) offre la protezione delle API di cui le aziende hanno bisogno, non solo per rispettare la conformità allo standard PCI DSS v4.0, ma anche per proteggere in modo continuo i dati che i clienti affidano loro.