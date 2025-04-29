Akamai Firewall for AI: 새로운 LLM 애플리케이션 위협에 대한 강력한 보호 기능 확보

그러나 LLM의 장점과 함께 새로운 리스크와 위협도 발생합니다. AI 모델은 귀중한 독점 지식과 민감한 데이터 세트를 포함하고 있기 때문에 공격자의 주요 표적이 된다. LLM은 다음과 같은 새롭고 고유한 유형의 공격에 취약합니다.

프롬프트 인젝션 공격 — 공격자가 AI가 생성한 응답을 조작해 민감한 데이터를 유출하거나 보안 조치를 우회합니다.

AI 특화 DoS(서비스 거부) 공격 — 공격자가 AI 모델에 대량의 쿼리를 쏟아부어 리소스 고갈을 유발합니다.

유해한 아웃풋 및 환각 — AI 모델이 오해의 소지가 있거나, 편향적이거나, 모욕적인 콘텐츠를 생성해 평판 리스크를 초래합니다.

데이터 유출 및 모델 도용 — 공격자가 AI 모델에서 독점적 지식을 추출하려 시도합니다.

컴플라이언스 및 거버넌스 과제 — LLM용 OWASP 상위 10대 취약점과 같은 업계 가이드는 더 강력한 감독을 요구합니다.

사이버 보안팀은 LLM이 가져오는 혁신과 생산성 향상을 저해하지 않으면서 기업을 보호해야 합니다. 또한 고객 경험을 해쳐서는 안 됩니다. 그러나 기존의 보안 조치는 새로운 위협에 대응하도록 설계되지 않았습니다. LLM 공격을 탐지하고 방어하기 위해 특별히 설계된 보호 조치가 필요합니다.