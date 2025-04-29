Akamai Firewall for AI: Obtenga una protección eficaz para las nuevas amenazas de aplicaciones de LLM
Las empresas de todo el mundo están recurriendo a la inteligencia artificial (IA) para hacer crecer sus negocios al mejorar la productividad y los procesos y reducir los costes. Una de las herramientas de IA que más se utilizan en la actualidad son los modelos lingüísticos de gran tamaño (LLMs). Las empresas los implementan para responder a las preguntas de los clientes y ofrecer información personalizada a sus preguntas, entre otras muchas ventajas.
Los modelos de IA y los LLM son vulnerables a los ataques
Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas de los LLM, estos también están expuestos a nuevos riesgos y amenazas. Los modelos de IA contienen valiosos conocimientos patentados y conjuntos de datos sensibles, por lo que se sitúan en el punto de mira de los atacantes. Los LLM son vulnerables a nuevos tipos de ataques únicos, entre los que se incluyen:
Ataques de inyección de instrucciones: Los atacantes manipulan las respuestas generadas por la IA para filtrar datos confidenciales o eludir las medidas de seguridad.
Ataques de denegación de servicio (DoS) específicos de IA: Los adversarios inundan los modelos de IA con consultas de gran volumen, lo que provoca el agotamiento de los recursos.
Resultados tóxicos y alucinaciones: Los modelos de IA generan contenido engañoso, sesgado u ofensivo, lo que conlleva riesgos para la reputación.
Exfiltración de datos y robo de modelos : Los atacantes intentan extraer información patentada de los modelos de IA.
Desafíos de cumplimiento y control : Las directrices del sector, como las 10 principales vulnerabilidades de los LLM según OWASP, exigen un mayor nivel de supervisión.
Los equipos de ciberseguridad deben proteger sus empresas sin prescindir de las mejoras de innovación y productividad que ofrecen los LLM, así como tampoco pueden perjudicar las experiencias de sus clientes. El problema es que las medidas de seguridad tradicionales no están diseñadas para proteger los sistemas frente alas nuevas amenazas. Se necesitan protecciones especialmente diseñadas para detectar y mitigar los ataques a LLM.
Garantice la integridad, la seguridad y la fiabilidad de las aplicaciones de IA
Presentamos Akamai Firewall for AI, una solución de seguridad diseñada específicamente para proteger las aplicaciones basadas en IA, los LLM y las API con IA de las ciberamenazas emergentes. Al proteger tanto las consultas con IA entrantes como las respuestas con IA, Firewall for AI acaba con las brechas de seguridad críticas introducidas por la IA generativa.
Este firewall, dotado de detección de amenazas en tiempo real, aplicación de reglas basada en políticas y medidas de seguridad adaptables, defiende contra la inyección de instrucciones, las filtraciones de datos confidenciales, las vulnerabilidades frente a adversarios y los ataques de DoS específicos de la IA. En definitiva, garantiza la integridad, la seguridad y la fiabilidad de la innovación impulsada por la IA.
Características especializadas
Principales características especializadas de Firewall for AI:
- Protección multicapa: Bloquea las entradas de los adversarios, las consultas no autorizadas y el scraping de datos a gran escala para evitar la manipulación de modelos y la filtración de datos.
Detección de amenazas en tiempo real: Utiliza reglas de seguridad adaptables para responder de forma dinámica a los ataques basados en IA en constante evolución, incluida la inyección de instrucciones y la explotación de modelos.
Cumplimiento y protección de datos: Garantiza la seguridad de los resultados generados por IA y asegura que se ajusten a las normativas y estándares del sector.
Opciones de implementación flexibles: Se implementa a través del Edge de Akamai, API REST o el proxy inverso, lo que permite una integración sin escollos dentro de los marcos de seguridad vigentes.
- Mitigación de riesgos proactiva: Supervisa los resultados de la IA para evitar contenidos perjudiciales, alucinaciones y filtraciones de datos no autorizadas.
Cómo funciona
Firewall for AI supervisa las entradas y los resultados, lo que garantiza que las protecciones de seguridad permanecen intactas al detectar y bloquear mensajes maliciosos. Solo permite que se manden respuestas seguras y fiables (ver figura).
Por ejemplo, Firewall for AI revisa los mensajes del LLM para detectar intentos de manipular el modelo, como la formulación de instrucciones diseñada para eludir los límites de privacidad o seguridad del LLM. Del mismo modo, supervisa las respuestas del LLM antes de que lleguen a los usuarios. Así, se evita la exposición de datos confidenciales, como los números de cuenta de los clientes.
Ahora que la IA está cada vez más presente en sus principales aplicaciones empresariales, este nivel de inspección puede implementarse fácilmente en su proceso de pruebas de las aplicaciones, lo que refuerza la confianza y la fiabilidad en cada paso.
Más información
Obtenga más información sobre cómo Akamai Firewall for AI puede proteger los LLM sin ralentizar el crecimiento de su negocio.