Akamai Firewall for AI: Obtenga una protección eficaz para las nuevas amenazas de aplicaciones de LLM

Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas de los LLM, estos también están expuestos a nuevos riesgos y amenazas. Los modelos de IA contienen valiosos conocimientos patentados y conjuntos de datos sensibles, por lo que se sitúan en el punto de mira de los atacantes. Los LLM son vulnerables a nuevos tipos de ataques únicos, entre los que se incluyen:

Ataques de inyección de instrucciones : Los atacantes manipulan las respuestas generadas por la IA para filtrar datos confidenciales o eludir las medidas de seguridad.

Ataques de denegación de servicio (DoS) específicos de IA : Los adversarios inundan los modelos de IA con consultas de gran volumen, lo que provoca el agotamiento de los recursos.

Resultados tóxicos y alucinaciones : Los modelos de IA generan contenido engañoso, sesgado u ofensivo, lo que conlleva riesgos para la reputación.

Exfiltración de datos y robo de modelos : Los atacantes intentan extraer información patentada de los modelos de IA.

Desafíos de cumplimiento y control : Las directrices del sector, como las 10 principales vulnerabilidades de los LLM según OWASP, exigen un mayor nivel de supervisión.

Los equipos de ciberseguridad deben proteger sus empresas sin prescindir de las mejoras de innovación y productividad que ofrecen los LLM, así como tampoco pueden perjudicar las experiencias de sus clientes. El problema es que las medidas de seguridad tradicionales no están diseñadas para proteger los sistemas frente alas nuevas amenazas. Se necesitan protecciones especialmente diseñadas para detectar y mitigar los ataques a LLM.