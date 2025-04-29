Akamai Firewall for AI: obtenha proteção avançada contra novas ameaças a aplicações LLM

No entanto, juntamente com os benefícios dos LLMs, surgem novos riscos e ameaças. Os modelos de IA contêm conhecimento proprietário valioso e conjuntos de dados confidenciais, tornando-os alvos centrais de invasores. Os LLMs são vulneráveis a tipos novos e exclusivos de ataque, incluindo:

Ataques de injeção de prompt — os invasores manipulam respostas geradas por IA para vazar dados confidenciais ou burlar medidas de segurança.

Ataques de negação de serviço (DoS) específicos de IA — os adversários inundam modelos de IA com consultas com consultas de alto volume, levando ao esgotamento de recursos.

Resultados tóxicos e alucinações: — os modelos de IA geram conteúdo enganoso, tendencioso ou ofensivo, levando a riscos à reputação.

Exfiltração de dados e roubo de modelos — os invasores tentam extrair conhecimento proprietário de modelos de IA.

Desafios de conformidade e governança — diretrizes do setor, como o OWASP Top 10 para LLMs, exigem maior supervisão.

As equipes de segurança cibernética precisam proteger suas organizações sem diminuir a velocidade dos aprimoramentos de inovação e produtividade provenientes dos LLMs. E elas também não podem prejudicar as experiências dos clientes. Mas as medidas de segurança tradicionais não foram desenvolvidas para defender contra as novas ameaças. Elas precisam de proteções especialmente projetadas para detectar e mitigar ataques a LLMs.