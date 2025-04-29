X
Akamai Firewall for AI: obtenha proteção avançada contra novas ameaças a aplicações LLM

Christine Ferrusi Ross

escrito por

Christine Ross

April 29, 2025

Christine Ferrusi Ross

escrito por

Christine Ross

Christine Ross é gerente sênior de marketing de produtos na Akamai, onde lidera mensagens de entrada no mercado para o Bot Manager. Antes da Akamai, ela trabalhou com startups de blockchain e segurança em ajuste e posicionamento de produtos/mercados. Ela também passou muitos anos como analista do setor ajudando as organizações a comprar e gerenciar tecnologias e serviços emergentes.

Os modelos de IA contêm conhecimento proprietário valioso e conjuntos de dados confidenciais, tornando-os alvos centrais de invasores.
Os modelos de IA contêm conhecimento proprietário valioso e conjuntos de dados confidenciais, tornando-os alvos centrais de invasores.

Organizações em todo o mundo estão recorrendo à inteligência artificial (IA) para impulsionar os negócios buscando melhorias na produtividade, melhorias em processos e a redução de custos. Uma das formas mais prevalentes de IA são os grandes modelos de linguagem (LLMs), que as empresas estão implantando para responder às perguntas dos clientes e fornecer informações personalizadas às perguntas, entre outros benefícios.

Os modelos de IA e LLMs são vulneráveis a ataques

No entanto, juntamente com os benefícios dos LLMs, surgem novos riscos e ameaças. Os modelos de IA contêm conhecimento proprietário valioso e conjuntos de dados confidenciais, tornando-os alvos centrais de invasores. Os LLMs são vulneráveis a tipos novos e exclusivos de ataque, incluindo:

  • Ataques de injeção de prompt — os invasores manipulam respostas geradas por IA para vazar dados confidenciais ou burlar medidas de segurança.

  • Ataques de negação de serviço (DoS) específicos de IA — os adversários inundam modelos de IA com consultas com consultas de alto volume, levando ao esgotamento de recursos.

  • Resultados tóxicos e alucinações: — os modelos de IA geram conteúdo enganoso, tendencioso ou ofensivo, levando a riscos à reputação.

  • Exfiltração de dados e roubo de modelos — os invasores tentam extrair conhecimento proprietário de modelos de IA.

  • Desafios de conformidade e governança — diretrizes do setor, como o OWASP Top 10 para LLMs, exigem maior supervisão.

As equipes de segurança cibernética precisam proteger suas organizações sem diminuir a velocidade dos aprimoramentos de inovação e produtividade provenientes dos LLMs. E elas também não podem prejudicar as experiências dos clientes. Mas as medidas de segurança tradicionais não foram desenvolvidas para defender contra as novas ameaças. Elas precisam de proteções especialmente projetadas para detectar e mitigar ataques a LLMs.

Proteja a integridade, a segurança e a confiabilidade de aplicações de IA

Hoje, anunciamos o Akamai Firewall for AI, uma solução de segurança desenvolvida especificamente para proteger aplicações com tecnologia de IA, LLMs e APIs orientadas por IA contra ameaças cibernéticas emergentes. Ao proteger consultas de IA de entrada e respostas de IA de saída, o Firewall for IA elimina as lacunas de segurança críticas da IA generativa. 

Com detecção de ameaças em tempo real, aplicação baseada em políticas e medidas de segurança adaptáveis, o firewall protege contra injeções de prompt, vazamentos de dados confidenciais, explorações de adversários e ataques de DoS específicos de IA. Como resultado, ele protege a integridade, a segurança e a confiabilidade da inovação orientada por IA.

Recursos especializados

Os principais recursos especializados do Firewall for AI incluem:

  • Proteção multicamada: bloqueia entradas adversárias, consultas não autorizadas e raspagem de dados em larga escala para evitar manipulação e exfiltração de modelos

  • Detecção de ameaças de IA em tempo real: utiliza regras de segurança adaptáveis para responder dinamicamente a ataques baseados em IA em evolução, incluindo injeção imediata e exploração de modelos

  • Conformidade e proteção de dados: garante que as saídas geradas por IA permaneçam seguras e alinhadas aos padrões regulatórios e do setor

  • Opções flexíveis de implantação: é implementado pela edge da Akamai, por API REST ou por proxy reverso, permitindo uma integração perfeita com estruturas de segurança existentes

  • Mitigação proativa de riscos: filtra saídas de IA para evitar conteúdo tóxico, alucinações e vazamentos de dados não autorizados

Como funciona

O Firewall for AI inspeciona entradas e saídas, garantindo que suas proteções de segurança permaneçam intactas detectando e bloqueando solicitações mal-intencionadas e fornecendo apenas respostas seguras e confiáveis (Figura).

How Akamai Firewall for AI works Figure: How Akamai Firewall for AI works

Por exemplo, o Firewall for AI analisa prompts de LLMs quanto a tentativas de manipular o LLM, como formulações de prompts projetadas para contornar as proteções de privacidade ou segurança do LLM. Da mesma forma, ele inspeciona as respostas do LLM antes que elas atinjam seus usuários, o que ajuda a evitar a exposição de dados confidenciais, como números de contas de clientes. 

À medida que a IA se integra às suas principais aplicações empresariais, esse nível de inspeção pode se encaixar facilmente no processo de teste de aplicações, fortalecendo a confiança e a confiabilidade em cada etapa.

Saiba mais

Obtenha mais detalhes sobre como o Akamai Firewall for AI pode proteger LLMs sem diminuir a velocidade dos seus negócios.

Entre em contato conosco
Publicações de blog relacionadas

Qualquer sistema que regularmente experimente interrupções, fique offline ou possa ser facilmente sobrecarregado por um ataque sofisticado é completamente inútil.
Segurança

Transferência, DDoS: É a era da negação de defesa distribuída (DDoD)

September 16, 2025
Segurança

Transferência, DDoS: É a era da negação de defesa distribuída (DDoD)

September 16, 2025
Ataques de DDoS sofisticados realizados por IA podem derrubar suas defesas mesmo com volume moderado. Esta é agora uma era de negação de defesa.
por Sven Dummer, Sandeep Rath, e Dennis Birchard
Leia mais
É importante utilizar uma abordagem multicamada para mitigar possíveis ataques e conter rapidamente qualquer um que ocorra.
Blogs

Violação destaca vulnerabilidades de IA e APIs nas cadeias de fornecimento de software

September 04, 2025
Blogs

Violação destaca vulnerabilidades de IA e APIs nas cadeias de fornecimento de software

September 04, 2025
As cadeias de fornecimento de software enfrentam vulnerabilidades que você pode não descobrir ao selecionar seu fornecedor principal. As proteções de segurança em camadas podem ajudar você a reduzir as violações.
por Christine Ross
Leia mais
O que deveria ser a base da segurança digital muitas vezes é sua maior vulnerabilidade.
Segurança

Apresentamos o Akamai DNS Posture Management

June 03, 2025
Segurança

Apresentamos o Akamai DNS Posture Management

June 03, 2025
O novo Akamai DNS Posture Management aborda os desafios de uma infraestrutura DNS fragmentada: visibilidade, observabilidade e capacidade de ação.
por Sandra Murphy
Leia mais