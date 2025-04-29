Akamai Firewall for AI：为新兴 LLM 应用威胁提供强劲防护力量

LLM 在带来益处的同时，也伴随着新的风险与威胁。AI 模型包含有价值的专有知识和敏感数据集，因此成为攻击者的主要目标。LLM 易受到新型且独特的攻击，包括：

提示注入攻击 — 攻击者操纵 AI 生成的响应，以窃取敏感数据或绕过安全防护。

针对 AI 的拒绝服务 (DoS) 攻击 — 攻击者通过海量请求耗尽 AI 模型资源。

有害输出和幻觉 — AI 模型生成误导性、偏见或冒犯性内容，可能造成声誉风险。

数据泄露和模型盗窃 — 攻击者试图从 AI 模型中获取专有知识。

合规性和治理挑战 — 像 OWASP Top 10 for LLM这样的行业指南要求更严格的监管。

网络安全团队需要在保护组织安全的同时，不妨碍 LLM 带来的创新与生产力提升。同时也不能影响客户体验。但传统的安全措施并未针对这些新的威胁而设计。他们需要专门用于检测和缓解 LLM 攻击的防护措施。