Akamai Firewall for AI：为新兴 LLM 应用威胁提供强劲防护力量

April 29, 2025

Christine Ross 是 Akamai 的一名高级产品营销经理，负责 Bot Manager 的产品上市宣传工作。在加入 Akamai 之前，她曾在多家区块链和安全初创公司负责产品/市场匹配度与定位方面的工作。她还曾有过多年行业分析师从业经验，帮助企业选购和管理新兴技术与服务。

AI 模型包含有价值的专有知识和敏感数据集，因此成为攻击者的主要目标。
全球各地的组织正在借助人工智能（AI）推动业务发展，寻求提升生产力、优化流程并降低成本。当前最常用的 AI 形式之一是大型语言模型（LLM），企业正利用它来回答客户问题、提供定制化信息等，从而带来多种收益。

AI 模型和 LLM 正面临严重攻击风险

LLM 在带来益处的同时，也伴随着新的风险与威胁。AI 模型包含有价值的专有知识和敏感数据集，因此成为攻击者的主要目标。LLM 易受到新型且独特的攻击，包括：

  • 提示注入攻击 — 攻击者操纵 AI 生成的响应，以窃取敏感数据或绕过安全防护。

  • 针对 AI 的拒绝服务 (DoS) 攻击 — 攻击者通过海量请求耗尽 AI 模型资源。

  • 有害输出和幻觉 — AI 模型生成误导性、偏见或冒犯性内容，可能造成声誉风险。

  • 数据泄露和模型盗窃 — 攻击者试图从 AI 模型中获取专有知识。

  • 合规性和治理挑战 — 像 OWASP Top 10 for LLM这样的行业指南要求更严格的监管。

网络安全团队需要在保护组织安全的同时，不妨碍 LLM 带来的创新与生产力提升。同时也不能影响客户体验。但传统的安全措施并未针对这些新的威胁而设计。他们需要专门用于检测和缓解 LLM 攻击的防护措施。

保护 AI 应用程序的完整性，安全性和可靠性

Akamai 最近推出 Firewall for AI (AI 防火墙)，专为防护 AI 驱动的应用程序、LLM 及 AI 驱动的 API 免受新兴网络威胁而生。通过保护 AI 的入站查询和出站响应，Firewall for AI 弥补了生成式 AI 带来的关键安全漏洞。

凭借实时威胁检测、策略驱动的执行以及自适应安全措施，该防火墙可防御提示注入、敏感数据泄露、对抗性攻击以及针对 AI 的拒绝服务（DoS）攻击。因此，它可保护 AI 驱动创新的完整性、安全性与可靠性

核心特色功能

Firewall for AI 核心特色功能包括：

  • 多层防护：阻止对抗性输入、未经授权的查询和大规模数据抓取，以防止模型操作和数据外泄。

  • 实时 AI 威胁检测：使用自适应安全规则动态响应不断演变的基于 AI 的攻击，包括注入保护和模型利用。

  • 合规性和数据保护：确保 AI 生成的输出安全可靠，并符合监管及行业标准。

  • 灵活的部署选项：通过 Akamai edge、REST API 或反向代理部署，实现与现有安全框架的无缝集成。

  • 主动的风险抵御措施：过滤 AI 输出，以防止有害内容、幻觉和未经授权的数据泄露

工作原理

Firewall for AI 会检查输入和输出，通过检测并拦截恶意提示，同时只输出安全可信的响应，确保您的安全防护措施始终有效（见图）。

How Akamai Firewall for AI works Figure: How Akamai Firewall for AI works

例如，Firewall for AI 会审查 LLM 提示，识别试图操纵 LLM 的行为，例如旨在绕过 LLM 隐私或安全防护的提示措辞。同样，它会在 LLM 响应到达用户之前进行检查，有助于防止敏感数据（如客户账户号码）泄露。 

随着 AI 融入核心业务应用程序，这种级别的检查可轻松纳入应用测试流程，在每个环节增强信任与可靠性。

了解更多

了解 Akamai Firewall for AI 如何保护 LLM，同时保持业务高效。

联系我们
April 29, 2025

Christine Ross 是 Akamai 的一名高级产品营销经理，负责 Bot Manager 的产品上市宣传工作。在加入 Akamai 之前，她曾在多家区块链和安全初创公司负责产品/市场匹配度与定位方面的工作。她还曾有过多年行业分析师从业经验，帮助企业选购和管理新兴技术与服务。

