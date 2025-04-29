Akamai Firewall for AI: Holen Sie sich leistungsstarken Schutz für neue LLM-Anwendungs-Bedrohungen

Neben den Vorteilen von LLMs ergeben sich jedoch neue Risiken und Bedrohungen. KI-Systeme enthalten wertvolles internes Wissen und sensible Datensätze. Somit sind sie ein Hauptziel für Angreifer. LLMs sind anfällig für neue und spezifische Angriffsarten, wie:

Prompt-Injection-Angriffe – Angreifer manipulieren von der KI generierte Antworten, um sensible Daten zu leaken oder Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

KI-spezifische DoS-Angriffe (Denial-of-Service) – Angreifer überfluten KI-Modelle mit einer Vielzahl von Abfragen, um Ressourcen zu überlasten.

Toxische Ausgaben und Halluzinationen – KI-Modelle erzeugen irreführende, voreingenommene oder beleidigende Inhalte, die den Unternehmensruf schädigen können.

Datenextraktion und Modelldiebstahl – Angreifer versuchen, proprietäres Wissen aus KI-Modellen zu extrahieren.

Anforderungen in Bezug auf Compliance und Governance – Branchenrichtlinien wie die OWASP Top 10 für LLMs erfordern eine stärkere Kontrolle.

Cybersicherheitsteams müssen ihre Unternehmen schützen, ohne dass dadurch die Innovationen und Produktivitätsverbesserungen von LLMs eingeschränkt werden. Und sie dürfen auch nicht das Kundenerlebnis beeinträchtigen. Doch herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen sind nicht darauf ausgelegt, vor den neuen Bedrohungen zu schützen. Es werden Schutzmechanismen benötigt, die speziell entwickelt wurden, um LLM-Angriffe zu erkennen und abzuwehren.