Akamai Firewall for AI: una protezione potente per le nuove minacce alle app basate sui modelli LLM

Tuttavia, insieme ai vantaggi apportati, i modelli LLM introducono anche nuovi rischi e minacce emergenti. I modelli di AI contengono preziose informazioni proprietarie e dati sensibili, pertanto sono gli obiettivi maggiormente presi di mira dai criminali. I modelli LLM sono vulnerabilità a nuovi tipi di attacchi specifici, tra cui:

Attacchi di prompt injection : i criminali manipolano le risposte generate dall'AI per esfiltrare i dati sensibili o bypassare le misure di sicurezza.

Attacchi DoS (Denial-of-Service) basati sull'AI : i criminali inondano i modelli di AI con un elevato numero di domande, causando l'esaurimento delle risorse.

Contenuti dannosi e allucinazioni : i modelli di AI generano contenuti offensivi, fuorvianti o distorti, provocando rischi per la reputazione.

Esfiltrazione di dati e furto di modelli : i criminali tentano di estrarre informazioni proprietarie dai modelli di AI.

Problemi di conformità e governance: le linea guida di settore, come l'elenco OWASP Top 10 per i modelli LLM, richiedono un controllo più attento.

I team addetti alla cybersecurity devono proteggere le loro organizzazioni senza rallentare i miglioramenti in termini di innovazione e produttività apportati dai modelli LLM e senza danneggiare le customer experience. Tuttavia, le tradizionali misure di sicurezza non sono concepite per difendere dalle nuove minacce ma hanno bisogno di sistemi di protezione appositamente progettati per rilevare e mitigare gli attacchi ai modelli LLM.