Akamai University student raises their hand

Guardicore 인증 이벤트

이용 가능한 인증은 GCSA(Guardicore Certified Segmentation Administrator)와 GCSE(Guardicore Certified Segmentation Engineer) 두 가지입니다. 하나의 인증 또는 두 가지 인증 모두를 선택할 수 있습니다. 아래의 이용 가능한 날짜를 기준으로 이수하고자 하는 인증 프로그램을 선택하세요. 

Guardicore Certified Segmentation Administrator

이 과정에서는 시스템 관리자에게 마이크로세그멘테이션 정책 및 유출 탐지 설정을 설계, 구축, 효율적으로 유지 관리하는 방법을 알려줍니다. 

세부 정보

과정 기간:  총 5일, 반나절씩 진행 

비용: 학생당 2000달러
원격 교육, 특별 프로모션이 적용됩니다.
비용: 학생당 1500달러(25% 할인) 

필요 조건

기본 IT, 네트워킹, OS 지식.

어젠다

  • 솔루션 개요, 기본 아키텍처, 통합 작업
  • 마이크로세그멘테이션 프로젝트 개요
  • 레이블링 - 소개, 방법론, 방법, 실습
  • 룰 구조
  • DNS 보안
  • 도출한 정책을 에이전트에 적용
  • 정책 초안 작성, 시뮬레이션, 게시를 위한 워크플로우
  • 유출 탐지, 인시던트 대응
  • 디셉션, 평판
  • 실습 랩
  • 인증 시험
지금 등록하기

Guardicore Certified Segmentation Engineer

GCSE(Guardicore Certified Segmentation Engineer)

이 과정은 시스템 운영 담당자가 플랫폼 통합을 관리하고 모니터링, 유지 관리, 관리 작업을 수행하는 데 필요한 기술과 지식을 제공합니다.

세부 정보

과정 기간: 총 3일, 반나절씩 진행

비용: 학생당 1500달러
원격 교육, 특별 프로모션이 적용됩니다.
비용: 학생당 1125달러(25% 할인)

필요 조건
Linux 및 네트워킹 지식.

일반 어젠다

  • 아키텍처 심층 탐구
  • 애그리게이터 및 수집기 클러스터 설치
  • 에이전트 설정, 설치, 업그레이드
  • 통합 작업
  • 사용자 및 역할 기반 접속 제어
  • 실습 랩
  • 인증 시험

GCSE OnPrem


이 과정은 Guardicore 시스템의 운영 담당자가 모니터링, 유지 관리, 관리 등의 Guardicore 관리 작업을 수행하는 데 필요한 기술과 지식을 제공합니다.

세부 정보

과정 기간: 총 1일, 반나절 진행

필요 조건
GCSE 과정 이수.

일반 어젠다

  • 재해 복구
  • 설정
  • 유지 관리
  • 실습 랩
  • 인증 시험
지금 등록하기

교육 지역: 북미

과정 이름 

언어

  날짜

시간
GCSA 영어 9월: 2, 4, 8, 11, 15일 9:00~13:00 PDT 
12:00~16:00 EDT
GCSE 영어 9월: 18, 25, 29일 9:00~13:00 PDT 
12:00~16:00 EDT
GCSA 영어 10월: 8, 9, 16, 20, 21일 9:00~13:00 PDT 
12:00~16:00 EDT
GCSE 영어 10월: 23, 27, 29일 9:00~13:00 PDT 
12:00~16:00 EDT
GCSA 영어 11월: 3, 6, 10, 13, 18일 9:00~13:00 PST 
12:00~16:00 EST
GCSE 영어 11월: 20, 24, 26일 9:00~13:00 PST 
12:00~16:00 EST
GCSA 영어 12월: 2, 4, 8, 11, 15일 9:00~13:00 PST 
12:00~16:00 EST
GCSE 영어 12월: 16, 18, 22일 9:00~13:00 PST 
12:00~16:00 EST
지금 등록하기

교육 지역: LATAM

과정 이름 

언어

  날짜

시간
GCSA 스페인어 10월: 20, 22, 27*, 29*일 및 11월 3*일 16:00~20:00 CEST/15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코) 
11:00~15:00 BRT
GCSE 스페인어 11월: 5, 10, 12일 15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코) 
11:00~15:00 BRT
GCSA 포르투갈어 10월: 20, 22, 27*, 29*일 및 11월 3*일 09:00~13:00 BRT
13:00~17:00 WEST/12:00~16:00 WET
GCSE 포르투갈어 11월: 5, 10, 12일 09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
GCSA 스페인어 11월 18, 20, 25, 27  및 12월 2일 15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코) 
11:00~15:00 BRT
GCSE 스페인어 12월: 4, 9, 11일 15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코) 
11:00~15:00 BRT
GCSA 포르투갈어 11월 18, 20, 25, 27  및 12월 2일 09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
GCSE 포르투갈어 12월: 4, 9, 11일 09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
       
      *10월 26일: CEST에서 CET로, WEST에서 WET로 시간대 변경
지금 등록하기

교육 지역: EMEA

과정 이름

언어

날짜

시간                 
GCSA 영어 9월: 2, 4, 8, 10, 16일 09:00~13:00 CEST
GCSE 영어 9월: 18, 25, 29일 09:00~13:00 CEST
GCSA 영어 10월: 6, 8, 13, 15, 20일 09:00~13:00 CEST
GCSE 영어 10월: 22, 27, 29일 9:00~13:00 CEST/CET*
GCSA 영어 11월: 3, 6, 10, 13, 18일 09:00~13:00 CET
GCSE 영어 11월: 20, 24, 27일 09:00~13:00 CET
GCSA 영어 12월: 2, 4, 9, 11, 15일 09:00~13:00 CET
GCSE 영어 12월: 16, 18, 22일 09:00~13:00 CET
       
      *10월 26일 CEST에서 CET로 시간대 변경
지금 등록하기

교육 지역: APAC

과정 이름

언어

날짜

시간

 위치
GCSA 일본어 9월: 2, 4, 9, 11, 16일 JST 13:30~17:30 원격
GCSE 일본어 9월: 18, 25, 29일 JST 13:30~17:30 원격
GCSE 온프레미스 일본어 9월: 30. JST 13:30~17:30 원격
GCSA 영어 11월: 6, 10, 13, 17, 19일 11:30~15:30 SGP
9:00~13:00 IST
14:30~18:30 AEDT		 원격
GCSE 영어 11월: 20, 25, 27일 11:30~15:30 SGP
9:00~13:00 IST
14:30~18:30 AEDT		 원격
        현장 교육은 하루 종일 진행됩니다. 

 

지금 등록하기