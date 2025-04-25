|
과정 이름
|
언어
|
날짜
|
시간
|GCSA
|영어
|9월: 2, 4, 8, 11, 15일
|9:00~13:00 PDT
12:00~16:00 EDT
|GCSE
|영어
|9월: 18, 25, 29일
|9:00~13:00 PDT
12:00~16:00 EDT
|GCSA
|영어
|10월: 8, 9, 16, 20, 21일
|9:00~13:00 PDT
12:00~16:00 EDT
|GCSE
|영어
|10월: 23, 27, 29일
|9:00~13:00 PDT
12:00~16:00 EDT
|GCSA
|영어
|11월: 3, 6, 10, 13, 18일
|9:00~13:00 PST
12:00~16:00 EST
|GCSE
|영어
|11월: 20, 24, 26일
|9:00~13:00 PST
12:00~16:00 EST
|GCSA
|영어
|12월: 2, 4, 8, 11, 15일
|9:00~13:00 PST
12:00~16:00 EST
|GCSE
|영어
|12월: 16, 18, 22일
|9:00~13:00 PST
12:00~16:00 EST
- Guardicore Certified Segmentation Administrator
- Guardicore Certified Segmentation Engineer
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Guardicore Certified Segmentation Administrator
이 과정에서는 시스템 관리자에게 마이크로세그멘테이션 정책 및 유출 탐지 설정을 설계, 구축, 효율적으로 유지 관리하는 방법을 알려줍니다.
과정 기간: 총 5일, 반나절씩 진행
비용: 학생당 2000달러
원격 교육, 특별 프로모션이 적용됩니다.
비용: 학생당 1500달러(25% 할인)
필요 조건
기본 IT, 네트워킹, OS 지식.
어젠다
- 솔루션 개요, 기본 아키텍처, 통합 작업
- 마이크로세그멘테이션 프로젝트 개요
- 레이블링 - 소개, 방법론, 방법, 실습
- 룰 구조
- DNS 보안
- 도출한 정책을 에이전트에 적용
- 정책 초안 작성, 시뮬레이션, 게시를 위한 워크플로우
- 유출 탐지, 인시던트 대응
- 디셉션, 평판
- 실습 랩
- 인증 시험
Guardicore Certified Segmentation Engineer
GCSE(Guardicore Certified Segmentation Engineer)
이 과정은 시스템 운영 담당자가 플랫폼 통합을 관리하고 모니터링, 유지 관리, 관리 작업을 수행하는 데 필요한 기술과 지식을 제공합니다.
과정 기간: 총 3일, 반나절씩 진행
비용: 학생당 1500달러
원격 교육, 특별 프로모션이 적용됩니다.
비용: 학생당 1125달러(25% 할인)
필요 조건
Linux 및 네트워킹 지식.
일반 어젠다
- 아키텍처 심층 탐구
- 애그리게이터 및 수집기 클러스터 설치
- 에이전트 설정, 설치, 업그레이드
- 통합 작업
- 사용자 및 역할 기반 접속 제어
- 실습 랩
- 인증 시험
GCSE OnPrem
이 과정은 Guardicore 시스템의 운영 담당자가 모니터링, 유지 관리, 관리 등의 Guardicore 관리 작업을 수행하는 데 필요한 기술과 지식을 제공합니다.
과정 기간: 총 1일, 반나절 진행
필요 조건
GCSE 과정 이수.
일반 어젠다
- 재해 복구
- 설정
- 유지 관리
- 실습 랩
- 인증 시험
교육 지역: 북미
교육 지역: LATAM
|
과정 이름
|
언어
|
날짜
|
시간
|GCSA
|스페인어
|10월: 20, 22, 27*, 29*일 및 11월 3*일
|16:00~20:00 CEST/15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코)
11:00~15:00 BRT
|GCSE
|스페인어
|11월: 5, 10, 12일
|15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코)
11:00~15:00 BRT
|GCSA
|포르투갈어
|10월: 20, 22, 27*, 29*일 및 11월 3*일
|09:00~13:00 BRT
13:00~17:00 WEST/12:00~16:00 WET
|GCSE
|포르투갈어
|11월: 5, 10, 12일
|09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
|GCSA
|스페인어
|11월 18, 20, 25, 27 및 12월 2일
|15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코)
11:00~15:00 BRT
|GCSE
|스페인어
|12월: 4, 9, 11일
|15:00~19:00 CET
08:00~12:00 CST(멕시코)
11:00~15:00 BRT
|GCSA
|포르투갈어
|11월 18, 20, 25, 27 및 12월 2일
|09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
|GCSE
|포르투갈어
|12월: 4, 9, 11일
|09:00~13:00 BRT
12:00~16:00 WET
|*10월 26일: CEST에서 CET로, WEST에서 WET로 시간대 변경
교육 지역: EMEA
|
과정 이름
|
언어
|
날짜
|
시간
|GCSA
|영어
|9월: 2, 4, 8, 10, 16일
|09:00~13:00 CEST
|GCSE
|영어
|9월: 18, 25, 29일
|09:00~13:00 CEST
|GCSA
|영어
|10월: 6, 8, 13, 15, 20일
|09:00~13:00 CEST
|GCSE
|영어
|10월: 22, 27, 29일
|9:00~13:00 CEST/CET*
|GCSA
|영어
|11월: 3, 6, 10, 13, 18일
|09:00~13:00 CET
|GCSE
|영어
|11월: 20, 24, 27일
|09:00~13:00 CET
|GCSA
|영어
|12월: 2, 4, 9, 11, 15일
|09:00~13:00 CET
|GCSE
|영어
|12월: 16, 18, 22일
|09:00~13:00 CET
|*10월 26일 CEST에서 CET로 시간대 변경
교육 지역: APAC
|
과정 이름
|
언어
|
날짜
|
시간
|위치
|GCSA
|일본어
|9월: 2, 4, 9, 11, 16일
|JST 13:30~17:30
|원격
|GCSE
|일본어
|9월: 18, 25, 29일
|JST 13:30~17:30
|원격
|GCSE 온프레미스
|일본어
|9월: 30.
|JST 13:30~17:30
|원격
|GCSA
|영어
|11월: 6, 10, 13, 17, 19일
|11:30~15:30 SGP
9:00~13:00 IST
14:30~18:30 AEDT
|원격
|GCSE
|영어
|11월: 20, 25, 27일
|11:30~15:30 SGP
9:00~13:00 IST
14:30~18:30 AEDT
|원격
|현장 교육은 하루 종일 진행됩니다.