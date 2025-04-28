|
Nome del corso
|
Lingua
|
Date
|
Orari
|GCSA
|Inglese
|Settembre: 2, 4, 8, 11, 15.
|9:00 - 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSE
|Inglese
|Settembre: 18, 25, 29.
|9:00 - 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSA
|Inglese
|Ottobre: 8, 9, 16, 20, 21.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSE
|Inglese
|Ottobre: 23, 27, 29.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSA
|Inglese
|Novembre: 3, 6, 10, 13, 18.
|9:00 - 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSE
|Inglese
|Novembre: 20, 24, 26.
|9:00 - 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSA
|Inglese
|Dicembre: 2, 4, 8, 11, 15.
|9:00 - 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSE
|Inglese
|Dicembre: 16, 18, 22.
|9:00 - 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
- Guardicore Certified Segmentation Administrator
- Guardicore Certified Segmentation Engineer
- Area geografica formazione: Nord America
- Area geografica formazione: America Latina
- Area geografica formazione: EMEA
- Area geografica formazione: APAC
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Questo corso insegna agli amministratori di sistema a progettare, implementare e gestire in modo efficiente le policy di microsegmentazione e le configurazioni per il rilevamento degli episodi di violazione.
Durata del corso: 5 mezze giornate
Costo: $ 2000 dollari per studente
Formazione remota, si applicano promozioni speciali.
Costo: $ 1500 per studente (sconto del 25%)
Prerequisiti
Conoscenze di base sui sistemi operativi, sulle reti e sull'IT.
Agenda
- Panoramica sulle soluzioni, architettura di base e integrazioni
- Panoramica sul progetto di microsegmentazione
- Etichettatura: introduzione, metodologia, istruzioni e best practice
- Struttura delle regole
- sicurezza DNS
- Derivazione delle policy agli agenti
- Workflow per le policy di bozze, simulazioni ed editoria
- Rilevamento delle violazioni e risposta agli incidenti
- Rilevamento, Reputazione
- Laboratori pratici
- Esame di certificazione
Guardicore Certified Segmentation Engineer
GCSE (Guardicore Certified Segmentation Engineer)
Questo corso fornisce ai responsabili operativi dei sistemi le competenze e le conoscenze necessarie per gestire le integrazioni della piattaforma e per eseguire le attività di monitoraggio, manutenzione e amministrazione.
Durata del corso: 3 mezze giornate
Costo: $ 1500 dollari per studente
Formazione remota, si applicano promozioni speciali.
Costo: $ 1125 per studente (sconto del 25%)
Prerequisiti
Conoscenze di Linux e networking.
Programma generale
- Approfondimento sull'architettura
- Cluster di aggregazione/raccolta, installazione
- Configurazione dell'agente, installazione/aggiornamento
- Integrazioni
- Controllo degli accessi di utenti e basato sui ruoli
- Laboratori pratici
- Esame di certificazione
GCSE OnPrem
Questo corso fornisce ai responsabili operativi dei sistemi Guardicore le competenze e le conoscenze necessarie per eseguire le attività di gestione di Guardicore: monitoraggio, manutenzione e amministrazione.
Durata del corso: Mezza giornata
Prerequisiti
Completamento del corso GCSE.
Programma generale
- Disaster recovery
- Configurazione
- Manutenzione
- Laboratori pratici
- Esame di certificazione
Area geografica formazione: Nord America
Area geografica formazione: Nord America
Area geografica formazione: America Latina
Area geografica formazione: America Latina
|
Nome del corso
|
Lingua
|
Date
|
Orari
|GCSA
|Spagnolo
|20, 22, 27*, 29* ottobre e 3 novembre*
|16:00-20:00 CEST/15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSE
|Spagnolo
|Novembre: 5, 10, 12.
|15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSA
|Portoghese
|20, 22, 27*, 29* ottobre e 3 novembre*
|09:00-13:00 BRT
13:00-17:00 WEST/12:00-16:00 WET
|GCSE
|Portoghese
|Novembre: 5, 10, 12.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|GCSA
|Spagnolo
|18, 20, 25, 27 novembre e 2 dicembre.
|15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSE
|Spagnolo
|Dicembre: 4, 9, 11.
|15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSA
|Portoghese
|18, 20, 25, 27 novembre e 2 dicembre.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|GCSE
|Portoghese
|Dicembre: 4, 9, 11.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|*Il 26 ottobre inizia l'ora legale: da CEST a CET e da WEST a WET
Area geografica formazione: EMEA
Area geografica formazione: EMEA
|
Nome del corso
|
Lingua
|
Date
|
Orari
|GCSA
|Inglese
|Settembre: 2, 4, 8, 10, 16.
|09:00-13:00 CEST
|GCSE
|Inglese
|Settembre: 18, 25, 29.
|09:00-13:00 CEST
|GCSA
|Inglese
|Ottobre: 6, 8, 13, 15, 20.
|09:00-13:00 CEST
|GCSE
|Inglese
|Ottobre: 22, 27, 29.
|9:00-13:00 CEST/CET*
|GCSA
|Inglese
|Novembre: 3, 6, 10, 13, 18.
|09:00-13:00 CET
|GCSE
|Inglese
|Novembre: 20, 24, 27.
|09:00-13:00 CET
|GCSA
|Inglese
|Dicembre: 2, 4, 9, 11, 15.
|09:00-13:00 CET
|GCSE
|Inglese
|Dicembre: 16, 18, 22.
|09:00-13:00 CET
|*Il 26 ottobre inizia l'ora legale (da CEST a CET)
Area geografica formazione: APAC
Area geografica formazione: APAC
|
Nome del corso
|
Lingua
|
Date
|
Orari
|Luogo di svolgimento
|GCSA
|Giapponese
|Settembre: 2, 4, 9, 11, 16.
|JST 13:30-17:30
|In remoto
|GCSE
|Giapponese
|Settembre: 18, 25, 29.
|JST 13:30-17:30
|In remoto
|GCSE On-Prem
|Giapponese
|Settembre: 30.
|JST 13:30-17:30
|In remoto
|GCSA
|Inglese
|Novembre: 6, 10, 13, 17, 19.
|11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30-18:30 AEDT
|In remoto
|GCSE
|Inglese
|Novembre: 20, 25, 27.
|11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30-18:30 AEDT
|In remoto
|I corsi di formazione in sede impegnano l'intera giornata.