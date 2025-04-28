X
Akamai University student raises their hand

Eventi di certificazione Guardicore

Sono disponibili due certificazioni : GCSA (Guardicore Certified Segmentation Administrator) e GCSE (Guardicore Certified Segmentation Engineer). Potete scegliere di conseguire una certificazione o entrambe. Selezionate il programma di certificazione che desiderate completare in base alle date disponibili riportate di seguito. 

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Questo corso insegna agli amministratori di sistema a progettare, implementare e gestire in modo efficiente le policy di microsegmentazione e le configurazioni per il rilevamento degli episodi di violazione. 

Ulteriori dettagli

Durata del corso:  5 mezze giornate 

Costo: $ 2000 dollari per studente
Formazione remota, si applicano promozioni speciali.
Costo: $ 1500 per studente (sconto del 25%) 

Prerequisiti

Conoscenze di base sui sistemi operativi, sulle reti e sull'IT.

Agenda

  • Panoramica sulle soluzioni, architettura di base e integrazioni
  • Panoramica sul progetto di microsegmentazione
  • Etichettatura: introduzione, metodologia, istruzioni e best practice
  • Struttura delle regole
  • sicurezza DNS
  • Derivazione delle policy agli agenti
  • Workflow per le policy di bozze, simulazioni ed editoria
  • Rilevamento delle violazioni e risposta agli incidenti
  • Rilevamento, Reputazione
  • Laboratori pratici
  • Esame di certificazione
Registratevi ora

Guardicore Certified Segmentation Engineer

GCSE (Guardicore Certified Segmentation Engineer)

Questo corso fornisce ai responsabili operativi dei sistemi le competenze e le conoscenze necessarie per gestire le integrazioni della piattaforma e per eseguire le attività di monitoraggio, manutenzione e amministrazione.

Ulteriori dettagli

Durata del corso: 3 mezze giornate

Costo: $ 1500 dollari per studente
Formazione remota, si applicano promozioni speciali.
Costo: $ 1125 per studente (sconto del 25%)

Prerequisiti
Conoscenze di Linux e networking.

Programma generale

  • Approfondimento sull'architettura
  • Cluster di aggregazione/raccolta, installazione
  • Configurazione dell'agente, installazione/aggiornamento
  • Integrazioni
  • Controllo degli accessi di utenti e basato sui ruoli
  • Laboratori pratici
  • Esame di certificazione

GCSE OnPrem


Questo corso fornisce ai responsabili operativi dei sistemi Guardicore le competenze e le conoscenze necessarie per eseguire le attività di gestione di Guardicore: monitoraggio, manutenzione e amministrazione.

Ulteriori dettagli

Durata del corso: Mezza giornata

Prerequisiti
Completamento del corso GCSE.

Programma generale

  • Disaster recovery
  • Configurazione
  • Manutenzione
  • Laboratori pratici
  • Esame di certificazione
Registratevi ora

Area geografica formazione: Nord America

Area geografica formazione: Nord America

Nome del corso 

Lingua

  Date

Orari
GCSA Inglese Settembre: 2, 4, 8, 11, 15. 9:00 - 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSE Inglese Settembre: 18, 25, 29. 9:00 - 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSA Inglese Ottobre: 8, 9, 16, 20, 21. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSE Inglese Ottobre: 23, 27, 29. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSA Inglese Novembre: 3, 6, 10, 13, 18. 9:00 - 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSE Inglese Novembre: 20, 24, 26. 9:00 - 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSA Inglese Dicembre: 2, 4, 8, 11, 15. 9:00 - 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSE Inglese Dicembre: 16, 18, 22. 9:00 - 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
Registratevi ora

Area geografica formazione: America Latina

Area geografica formazione: America Latina

Nome del corso 

Lingua

  Date

Orari
GCSA Spagnolo 20, 22, 27*, 29* ottobre e 3 novembre* 16:00-20:00 CEST/15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSE Spagnolo Novembre: 5, 10, 12. 15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSA Portoghese 20, 22, 27*, 29* ottobre e 3 novembre* 09:00-13:00 BRT
13:00-17:00 WEST/12:00-16:00 WET
GCSE Portoghese Novembre: 5, 10, 12. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
GCSA Spagnolo 18, 20, 25, 27 novembre  e 2 dicembre. 15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSE Spagnolo Dicembre: 4, 9, 11. 15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSA Portoghese 18, 20, 25, 27 novembre  e 2 dicembre. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
GCSE Portoghese Dicembre: 4, 9, 11. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
       
      *Il 26 ottobre inizia l'ora legale: da CEST a CET e da WEST a WET
Registratevi ora

Area geografica formazione: EMEA

Area geografica formazione: EMEA

Nome del corso

Lingua

Date

Orari                 
GCSA Inglese Settembre: 2, 4, 8, 10, 16. 09:00-13:00 CEST
GCSE Inglese Settembre: 18, 25, 29. 09:00-13:00 CEST
GCSA Inglese Ottobre: 6, 8, 13, 15, 20. 09:00-13:00 CEST
GCSE Inglese Ottobre: 22, 27, 29. 9:00-13:00 CEST/CET*
GCSA Inglese Novembre: 3, 6, 10, 13, 18. 09:00-13:00 CET
GCSE Inglese Novembre: 20, 24, 27. 09:00-13:00 CET
GCSA Inglese Dicembre: 2, 4, 9, 11, 15. 09:00-13:00 CET
GCSE Inglese Dicembre: 16, 18, 22. 09:00-13:00 CET
       
      *Il 26 ottobre inizia l'ora legale (da CEST a CET)
Registratevi ora

Area geografica formazione: APAC

Area geografica formazione: APAC

Nome del corso

Lingua

Date

Orari

 Luogo di svolgimento
GCSA Giapponese Settembre: 2, 4, 9, 11, 16. JST 13:30-17:30 In remoto
GCSE Giapponese Settembre: 18, 25, 29. JST 13:30-17:30 In remoto
GCSE On-Prem Giapponese Settembre: 30. JST 13:30-17:30 In remoto
GCSA Inglese Novembre: 6, 10, 13, 17, 19. 11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30-18:30 AEDT		 In remoto
GCSE Inglese Novembre: 20, 25, 27. 11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30-18:30 AEDT		 In remoto
        I corsi di formazione in sede impegnano l'intera giornata. 

 

Registratevi ora