Akamai University student raises their hand

Eventos de certificación de Guardicore

Hay dos certificaciones disponibles: Administrador de segmentación certificado Guardicore (GCSA) e Ingeniero de segmentación certificado Guardicore (GCSE). Puede optar por obtener una certificación o ambas. Seleccione el programa de certificación que desea realizar en función de las fechas disponibles a continuación. 

Administrador de segmentación certificado Guardicore

En este curso, el administrador del sistema aprenderá a diseñar, implementar y mantener de manera eficiente las políticas de microsegmentación y las configuraciones de detección de filtraciones. 

Más detalles

Duración del curso:  5 medios días 

Coste: 2000 $/estudiante
Formación remota; se aplican promociones especiales.
Coste: 1500 $/estudiante (25 % de descuento) 

Requisitos previos

Conocimientos básicos de TI, redes y sistemas operativos.

Agenda

  • Descripción general de la solución, arquitectura básica e integraciones
  • Descripción general del proyecto de microsegmentación
  • Etiquetado: introducción, metodología, procedimientos y práctica
  • Estructura de reglas
  • Seguridad de DNS
  • Derivación de políticas a los agentes
  • Flujos de trabajo para la elaboración de borradores, la simulación y la política de publicación
  • Detección de filtraciones y respuesta ante incidentes
  • Engaño y reputación
  • Laboratorios prácticos
  • Examen de certificación
Inscribirse ahora

Ingeniero de segmentación certificado Guardicore (GCSE)

Este curso proporcional propietario operativo del sistema las habilidades y los conocimientos necesarios para administrar las integraciones de la plataforma y realizar tareas de monitorización, mantenimiento y administración.

Más detalles

Duración del curso: 3 medios días

Coste: 1500 $/estudiante
Formación remota; se aplican promociones especiales.
Coste: 1125 $/estudiante (25 % de descuento)

Requisitos previos
Conocimientos de Linux y redes.

Agenda general

  • Profundización en la arquitectura
  • Instalación de clúster agregador/recopilador
  • Configuración del agente, instalación/actualización
  • Integraciones
  • Usuarios y control de acceso basado en funciones
  • Laboratorios prácticos
  • Examen de certificación

GCSE en las instalaciones


Este curso proporciona al propietario operativo del sistema Guardicore las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar las tareas de gestión de Guardicore: supervisión, mantenimiento y administración.

Más detalles

Duración del Curso: Medio día

Requisitos previos
Finalización del curso de GCSE.

Agenda general

  • Recuperación ante desastres
  • Configuración
  • Mantenimiento
  • Laboratorios prácticos
  • Examen de certificación
Inscribirse ahora

Región de la formación: Norteamérica

Nombre del curso 

Idioma

  Fechas

Horas
GCSA Inglés Septiembre: 2, 4, 8, 11, 15. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSE Inglés Septiembre: 18, 25, 29. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSA Inglés Octubre: 8, 9, 16, 20, 21. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSE Inglés Octubre: 23, 27, 29. 9:00 – 13:00 PDT 
12:00 - 16:00 EDT
GCSA Inglés Noviembre: 3, 6, 10, 13, 18. 9:00 – 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSE Inglés Noviembre: 20, 24, 26. 9:00 – 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSA Inglés Diciembre: 2, 4, 8, 11, 15. 9:00 – 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
GCSE Inglés Diciembre: 16, 18, 22. 9:00 – 13:00 PST 
12:00 - 16:00 EST
Inscribirse ahora

Región de la formación: Latinoamérica

Nombre del curso 

Idioma

  Fechas

Horas
GCSA Español 20, 22, 27* y 29* de octubre; y 3* de noviembre 16:00-20:00 CEST/15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST (Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSE Español Noviembre: 5, 10, 12. 15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSA Portugués 20, 22, 27* y 29* de octubre; y 3* de noviembre 09:00-13:00 BRT
13:00-17:00 WEST/12:00-16:00 WET
GCSE Portugués Noviembre: 5, 10, 12. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
GCSA Español 18, 20, 25 y 27 de noviembre; y 2 de diciembre. 15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSE Español Diciembre: 4, 9, 11. 15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex) 
11:00-15:00 BRT
GCSA Portugués 18, 20, 25 y 27 de noviembre; y 2 de diciembre. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
GCSE Portugués Diciembre: 4, 9, 11. 09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
       
      *Cambio de hora el 26 de octubre: De CEST a CET y de WEST a WET
Inscribirse ahora

Región de la formación: EMEA

Nombre del curso

Idioma

Fechas

Horas                 
GCSA Inglés Septiembre: 2, 4, 8, 10, 16. 09:00 - 13:00 CEST
GCSE Inglés Septiembre: 18, 25, 29. 9:00-13:00 CEST
GCSA Inglés Octubre: 6, 8, 13, 15, 20. 09:00 - 13:00 CEST
GCSE Inglés Octubre: 22, 27, 29. 9:00-13:00 CEST/CET*
GCSA Inglés Noviembre: 3, 6, 10, 13, 18. 09:00 - 13:00 CET
GCSE Inglés Noviembre: 20, 24, 27. 09:00 - 13:00 CET
GCSA Inglés Diciembre: 2, 4, 9, 11, 15. 09:00 - 13:00 CET
GCSE Inglés Diciembre: 16, 18, 22. 09:00 - 13:00 CET
       
      *La hora cambiará el 26 de octubre de CEST a CET
Inscribirse ahora

Región de la formación: APAC

Nombre del curso

Idioma

Fechas

Horas

 Ubicación
GCSA Japonés Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16. JST 13:30-17:30 Remoto
GCSE Japonés Septiembre: 18, 25, 29. JST 13:30-17:30 Remoto
GCSE en las instalaciones Japonés Septiembre: 30. JST 13:30-17:30 Remoto
GCSA Inglés Noviembre: 6, 10, 13, 17, 19. 11:30 -15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30 - 18:30 AEDT		 Remoto
GCSE Inglés Noviembre: 20, 25, 27. 11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30 - 18:30 AEDT		 Remoto
        Los cursos in situ son días completos. 

 

Inscribirse ahora