|
Nombre del curso
|
Idioma
|
Fechas
|
Horas
|GCSA
|Inglés
|Septiembre: 2, 4, 8, 11, 15.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSE
|Inglés
|Septiembre: 18, 25, 29.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSA
|Inglés
|Octubre: 8, 9, 16, 20, 21.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSE
|Inglés
|Octubre: 23, 27, 29.
|9:00 – 13:00 PDT
12:00 - 16:00 EDT
|GCSA
|Inglés
|Noviembre: 3, 6, 10, 13, 18.
|9:00 – 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSE
|Inglés
|Noviembre: 20, 24, 26.
|9:00 – 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSA
|Inglés
|Diciembre: 2, 4, 8, 11, 15.
|9:00 – 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
|GCSE
|Inglés
|Diciembre: 16, 18, 22.
|9:00 – 13:00 PST
12:00 - 16:00 EST
- Administrador de segmentación certificado Guardicore
- Ingeniero de segmentación certificado Guardicore
- Región de la formación: Norteamérica
- Región de la formación: Latinoamérica
- Región de la formación: EMEA
- Región de la formación: APAC
Administrador de segmentación certificado Guardicore
En este curso, el administrador del sistema aprenderá a diseñar, implementar y mantener de manera eficiente las políticas de microsegmentación y las configuraciones de detección de filtraciones.
Duración del curso: 5 medios días
Coste: 2000 $/estudiante
Formación remota; se aplican promociones especiales.
Coste: 1500 $/estudiante (25 % de descuento)
Requisitos previos
Conocimientos básicos de TI, redes y sistemas operativos.
Agenda
- Descripción general de la solución, arquitectura básica e integraciones
- Descripción general del proyecto de microsegmentación
- Etiquetado: introducción, metodología, procedimientos y práctica
- Estructura de reglas
- Seguridad de DNS
- Derivación de políticas a los agentes
- Flujos de trabajo para la elaboración de borradores, la simulación y la política de publicación
- Detección de filtraciones y respuesta ante incidentes
- Engaño y reputación
- Laboratorios prácticos
- Examen de certificación
Ingeniero de segmentación certificado Guardicore
Este curso proporcional propietario operativo del sistema las habilidades y los conocimientos necesarios para administrar las integraciones de la plataforma y realizar tareas de monitorización, mantenimiento y administración.
Duración del curso: 3 medios días
Coste: 1500 $/estudiante
Formación remota; se aplican promociones especiales.
Coste: 1125 $/estudiante (25 % de descuento)
Requisitos previos
Conocimientos de Linux y redes.
Agenda general
- Profundización en la arquitectura
- Instalación de clúster agregador/recopilador
- Configuración del agente, instalación/actualización
- Integraciones
- Usuarios y control de acceso basado en funciones
- Laboratorios prácticos
- Examen de certificación
GCSE en las instalaciones
Este curso proporciona al propietario operativo del sistema Guardicore las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar las tareas de gestión de Guardicore: supervisión, mantenimiento y administración.
Duración del Curso: Medio día
Requisitos previos
Finalización del curso de GCSE.
Agenda general
- Recuperación ante desastres
- Configuración
- Mantenimiento
- Laboratorios prácticos
- Examen de certificación
Región de la formación: Norteamérica
Región de la formación: Latinoamérica
|
Nombre del curso
|
Idioma
|
Fechas
|
Horas
|GCSA
|Español
|20, 22, 27* y 29* de octubre; y 3* de noviembre
|16:00-20:00 CEST/15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST (Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSE
|Español
|Noviembre: 5, 10, 12.
|15:00 - 19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSA
|Portugués
|20, 22, 27* y 29* de octubre; y 3* de noviembre
|09:00-13:00 BRT
13:00-17:00 WEST/12:00-16:00 WET
|GCSE
|Portugués
|Noviembre: 5, 10, 12.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|GCSA
|Español
|18, 20, 25 y 27 de noviembre; y 2 de diciembre.
|15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSE
|Español
|Diciembre: 4, 9, 11.
|15:00-19:00 CET
08:00-12:00 CST(Mex)
11:00-15:00 BRT
|GCSA
|Portugués
|18, 20, 25 y 27 de noviembre; y 2 de diciembre.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|GCSE
|Portugués
|Diciembre: 4, 9, 11.
|09:00-13:00 BRT
12:00-16:00 WET
|*Cambio de hora el 26 de octubre: De CEST a CET y de WEST a WET
Región de la formación: EMEA
|
Nombre del curso
|
Idioma
|
Fechas
|
Horas
|GCSA
|Inglés
|Septiembre: 2, 4, 8, 10, 16.
|09:00 - 13:00 CEST
|GCSE
|Inglés
|Septiembre: 18, 25, 29.
|9:00-13:00 CEST
|GCSA
|Inglés
|Octubre: 6, 8, 13, 15, 20.
|09:00 - 13:00 CEST
|GCSE
|Inglés
|Octubre: 22, 27, 29.
|9:00-13:00 CEST/CET*
|GCSA
|Inglés
|Noviembre: 3, 6, 10, 13, 18.
|09:00 - 13:00 CET
|GCSE
|Inglés
|Noviembre: 20, 24, 27.
|09:00 - 13:00 CET
|GCSA
|Inglés
|Diciembre: 2, 4, 9, 11, 15.
|09:00 - 13:00 CET
|GCSE
|Inglés
|Diciembre: 16, 18, 22.
|09:00 - 13:00 CET
|*La hora cambiará el 26 de octubre de CEST a CET
Región de la formación: APAC
|
Nombre del curso
|
Idioma
|
Fechas
|
Horas
|Ubicación
|GCSA
|Japonés
|Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16.
|JST 13:30-17:30
|Remoto
|GCSE
|Japonés
|Septiembre: 18, 25, 29.
|JST 13:30-17:30
|Remoto
|GCSE en las instalaciones
|Japonés
|Septiembre: 30.
|JST 13:30-17:30
|Remoto
|GCSA
|Inglés
|Noviembre: 6, 10, 13, 17, 19.
|11:30 -15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30 - 18:30 AEDT
|Remoto
|GCSE
|Inglés
|Noviembre: 20, 25, 27.
|11:30-15:30 SGP
9:00-13:00 IST
14:30 - 18:30 AEDT
|Remoto
|Los cursos in situ son días completos.