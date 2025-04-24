X
Akamai University student raises their hand

Guardicore 认证活动

目前有两种认证可供选择：Guardicore 认证分段管理员 (GCSA) 和 Guardicore 认证分段工程师 (GCSE)。您可以选择获得一种认证或两种认证。请根据下面提供的日期安排选择您想要完成的认证计划。

Guardicore 认证分段管理员

本课程将为系统管理员讲解如何设计、实施和高效维护微分段策略及漏洞检测配置。

详细信息

课程持续时间：  5 个半天 

费用：2000 美元/学员
远程培训，适用特别促销。
费用：1500 美元/学员（25% 的折扣） 

先决条件

具备信息技术、网络和操作系统方面的基础知识。

课程安排

  • 解决方案概述、基本架构和集成
  • 微分段项目概述
  • 标记——简介、方法、操作和实践
  • 规则结构
  • DNS 安全
  • 代理的策略推导
  • 有关起草、模拟和发布策略的工作流
  • 漏洞检测和事件响应
  • 欺骗、信誉
  • 实操实验
  • 认证考试
Guardicore 认证分段工程师 (GCSE)

本课程将介绍系统运营负责人所需具备的技能和知识，旨在帮助他们管理平台集成以及执行监控、维护和管理任务。

详细信息

课程持续时间：3 个半天

费用：1500 美元/学员
远程培训，适用特别促销。
费用：1125 美元/学员（25% 的折扣）

先决条件
具备 Linux 和网络知识。

一般课程安排

  • 深入了解架构
  • 聚合器/收集器集群安装
  • 代理配置、安装/升级
  • 集成
  • 基于用户和角色的访问控制
  • 实操实验
  • 认证考试

GCSE OnPrem


本课程介绍 Guardicore 系统运营负责人所需具备的技能和知识，帮助他们执行 Guardicore 管理任务：监控、维护和管理。

详细信息

课程时长： 1 个半天

先决条件
完成 GCSE 课程。

一般课程安排

  • 灾难恢复
  • 配置
  • 维护
  • 实操实验
  • 认证考试
培训区域：北美

课程名称 

语言

 日期

时间
GCSA 英文 9 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日。 9:00 – 13:00 太平洋夏令时 
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
GCSE 英文 9 月：18 日、25 日、29 日。 9:00 – 13:00 太平洋夏令时 
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
GCSA 英文 10 月：8 日、9 日、16 日、20 日、21 日。 9:00 – 13:00 太平洋夏令时 
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
GCSE 英文 10 月：23 日、27 日、29 日。 9:00 – 13:00 太平洋夏令时 
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
GCSA 英文 11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日。 9:00–13:00 太平洋标准时 
12:00 - 16:00 美国东部标准时
GCSE 英文 11 月：20 日、24 日、26 日。 9:00–13:00 太平洋标准时 
12:00 - 16:00 美国东部标准时
GCSA 英文 12 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日。 9:00–13:00 太平洋标准时 
12:00 - 16:00 美国东部标准时
GCSE 英文 12 月：16 日、18 日、22 日。 9:00–13:00 太平洋标准时 
12:00 - 16:00 美国东部标准时
培训区域：拉丁美洲

课程名称 

语言

 日期

时间
GCSA 西班牙语 10 月 20 日，22 日，27*日，29*日和 11 月 3 日* 16:00-20:00 中欧夏令时或 15:00 - 19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间 
11:00-15:00 巴西时间
GCSE 西班牙语 11 月：5 日、10 日、12 日。 15:00 - 19:00 中欧标准时
08:00 - 12:00 墨西哥中部标准时间 
11:00 - 15:00 巴西时间
GCSA 葡萄牙语 10 月 20 日，22 日，27*日，29*日和 11 月 3 日* 09:00-13:00 巴西时间
13:00-17:00 西欧夏令时间 / 12:00-16:00 西欧时间
GCSE 葡萄牙语 11 月：5 日、10 日、12 日。 09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
GCSA 西班牙语 11 月 18 日，20 日，25 日，27 日和 12 月 2 日。 15:00-19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间 
11:00-15:00 巴西利亚时间
GCSE 西班牙语 12 月：4 日、9 日、11 日。 15:00-19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间 
11:00-15:00 巴西利亚时间
GCSA 葡萄牙语 11 月 18 日，20 日，25 日，27 日和 12 月 2 日。 09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
GCSE 葡萄牙语 12 月：4 日、9 日、11 日。 09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
       
      10月26日时间更改：从中欧夏令时间（CEST）切换为中欧时间（CET），从西欧夏令时间（WEST）切换为西欧时间（WET）
培训区域：欧洲、中东和非洲地区

课程名称

语言

日期

时间                 
GCSA 英文 9 月：2 日、4 日、8 日、10 日、16 日。 09:00-13:00 中欧夏令时间
GCSE 英文 9 月：18 日、25 日、29 日。 09:00-13:00 中欧夏令时间
GCSA 英文 10 月：6 日、8 日、13 日、15 日、20 日。 09:00-13:00 中欧夏令时间
GCSE 英文 10 月：22 日、27 日、29 日。 9:00-13:00 中欧夏令时间或中欧时间*
GCSA 英文 11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日。 09:00-13:00 中欧时间
GCSE 英文 11 月：20 日、24 日、27 日。 09:00-13:00 中欧时间
GCSA 英文 12 月：2 日、4 日、9 日、11 日、15 日。 09:00-13:00 中欧时间
GCSE 英文 12 月：16 日、18 日、22 日。 09:00-13:00 中欧时间
       
      10月26日时间将从中欧夏令时间（CEST）切换为中欧时间（CET）
培训区域：亚太地区

课程名称

语言

日期

时间

 位置
GCSA 日语 9 月：2 日、4 日、9 日、11 日、16 日。 日本标准时间 13:30-17:30 远程
GCSE 日语 9 月：18 日、25 日、29 日。 日本标准时间 13:30-17:30 远程
GCSE On-Prem 日语 9 月：30. 日本标准时间 13:30-17:30 远程
GCSA 英文 11 月：6 日、10 日、13 日、17 日、19 日。 11:30-15:30 新加坡时间
9:00-13:00 印度标准时间
14:30-18:30 澳大利亚东部夏令时		 远程
GCSE 英文 11 月：20 日、25 日、27 日。 11:30-15:30 新加坡时间
9:00-13:00 印度标准时间
14:30-18:30 澳大利亚东部夏令时		 远程
        现场培训为全天课程。

 

