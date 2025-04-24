|
课程名称
|
语言
|
日期
|
时间
|GCSA
|英文
|9 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日。
|9:00 – 13:00 太平洋夏令时
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
|GCSE
|英文
|9 月：18 日、25 日、29 日。
|9:00 – 13:00 太平洋夏令时
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
|GCSA
|英文
|10 月：8 日、9 日、16 日、20 日、21 日。
|9:00 – 13:00 太平洋夏令时
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
|GCSE
|英文
|10 月：23 日、27 日、29 日。
|9:00 – 13:00 太平洋夏令时
12:00 - 16:00 美国东部夏令时
|GCSA
|英文
|11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日。
|9:00–13:00 太平洋标准时
12:00 - 16:00 美国东部标准时
|GCSE
|英文
|11 月：20 日、24 日、26 日。
|9:00–13:00 太平洋标准时
12:00 - 16:00 美国东部标准时
|GCSA
|英文
|12 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日。
|9:00–13:00 太平洋标准时
12:00 - 16:00 美国东部标准时
|GCSE
|英文
|12 月：16 日、18 日、22 日。
|9:00–13:00 太平洋标准时
12:00 - 16:00 美国东部标准时
- Guardicore 认证分段管理员
- Guardicore 认证分段工程师
- 培训区域：北美
- 培训区域：拉丁美洲
- 培训区域：欧洲、中东和非洲地区
- 培训区域：亚太地区
Guardicore 认证分段管理员
Guardicore 认证分段工程师
Guardicore 认证分段工程师 (GCSE)
本课程将介绍系统运营负责人所需具备的技能和知识，旨在帮助他们管理平台集成以及执行监控、维护和管理任务。
课程持续时间：3 个半天
费用：1500 美元/学员
远程培训，适用特别促销。
费用：1125 美元/学员（25% 的折扣）
先决条件
具备 Linux 和网络知识。
一般课程安排
- 深入了解架构
- 聚合器/收集器集群安装
- 代理配置、安装/升级
- 集成
- 基于用户和角色的访问控制
- 实操实验
- 认证考试
GCSE OnPrem
本课程介绍 Guardicore 系统运营负责人所需具备的技能和知识，帮助他们执行 Guardicore 管理任务：监控、维护和管理。
课程时长： 1 个半天
先决条件
完成 GCSE 课程。
一般课程安排
- 灾难恢复
- 配置
- 维护
- 实操实验
- 认证考试
培训区域：北美
培训区域：北美
培训区域：拉丁美洲
培训区域：拉丁美洲
|
课程名称
|
语言
|
日期
|
时间
|GCSA
|西班牙语
|10 月 20 日，22 日，27*日，29*日和 11 月 3 日*
|16:00-20:00 中欧夏令时或 15:00 - 19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间
11:00-15:00 巴西时间
|GCSE
|西班牙语
|11 月：5 日、10 日、12 日。
|15:00 - 19:00 中欧标准时
08:00 - 12:00 墨西哥中部标准时间
11:00 - 15:00 巴西时间
|GCSA
|葡萄牙语
|10 月 20 日，22 日，27*日，29*日和 11 月 3 日*
|09:00-13:00 巴西时间
13:00-17:00 西欧夏令时间 / 12:00-16:00 西欧时间
|GCSE
|葡萄牙语
|11 月：5 日、10 日、12 日。
|09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
|GCSA
|西班牙语
|11 月 18 日，20 日，25 日，27 日和 12 月 2 日。
|15:00-19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间
11:00-15:00 巴西利亚时间
|GCSE
|西班牙语
|12 月：4 日、9 日、11 日。
|15:00-19:00 中欧标准时
08:00-12:00 墨西哥中部标准时间
11:00-15:00 巴西利亚时间
|GCSA
|葡萄牙语
|11 月 18 日，20 日，25 日，27 日和 12 月 2 日。
|09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
|GCSE
|葡萄牙语
|12 月：4 日、9 日、11 日。
|09:00-13:00 巴西时间
12:00-16:00 西欧时间
|10月26日时间更改：从中欧夏令时间（CEST）切换为中欧时间（CET），从西欧夏令时间（WEST）切换为西欧时间（WET）
培训区域：欧洲、中东和非洲地区
培训区域：欧洲、中东和非洲地区
|
课程名称
|
语言
|
日期
|
时间
|GCSA
|英文
|9 月：2 日、4 日、8 日、10 日、16 日。
|09:00-13:00 中欧夏令时间
|GCSE
|英文
|9 月：18 日、25 日、29 日。
|09:00-13:00 中欧夏令时间
|GCSA
|英文
|10 月：6 日、8 日、13 日、15 日、20 日。
|09:00-13:00 中欧夏令时间
|GCSE
|英文
|10 月：22 日、27 日、29 日。
|9:00-13:00 中欧夏令时间或中欧时间*
|GCSA
|英文
|11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日。
|09:00-13:00 中欧时间
|GCSE
|英文
|11 月：20 日、24 日、27 日。
|09:00-13:00 中欧时间
|GCSA
|英文
|12 月：2 日、4 日、9 日、11 日、15 日。
|09:00-13:00 中欧时间
|GCSE
|英文
|12 月：16 日、18 日、22 日。
|09:00-13:00 中欧时间
|10月26日时间将从中欧夏令时间（CEST）切换为中欧时间（CET）
培训区域：亚太地区
培训区域：亚太地区
|
课程名称
|
语言
|
日期
|
时间
|位置
|GCSA
|日语
|9 月：2 日、4 日、9 日、11 日、16 日。
|日本标准时间 13:30-17:30
|远程
|GCSE
|日语
|9 月：18 日、25 日、29 日。
|日本标准时间 13:30-17:30
|远程
|GCSE On-Prem
|日语
|9 月：30.
|日本标准时间 13:30-17:30
|远程
|GCSA
|英文
|11 月：6 日、10 日、13 日、17 日、19 日。
|11:30-15:30 新加坡时间
9:00-13:00 印度标准时间
14:30-18:30 澳大利亚东部夏令时
|远程
|GCSE
|英文
|11 月：20 日、25 日、27 日。
|11:30-15:30 新加坡时间
9:00-13:00 印度标准时间
14:30-18:30 澳大利亚东部夏令时
|远程
|现场培训为全天课程。