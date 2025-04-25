|
コース名
|
言語
|
日程
|
時間
|GCSA
|英語
|9 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日
|9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
|GCSE
|英語
|9 月：18 日、25 日、29 日
|9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
|GCSA
|英語
|10 月：8 日、9 日、16 日、20 日、21 日
|9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
|GCSE
|英語
|10 月：23 日、27 日、29 日
|9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
|GCSA
|英語
|11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日
|9：00～13：00 PST
12：00～16：00 EST
|GCSE
|英語
|11 月：20 日、24 日、26 日
|9：00～13：00 PST
12：00～16：00 EST
|GCSA
|英語
|12 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日
|9：00～13：00 PST
12：00～16：00 EST
|GCSE
|英語
|12 月：16 日、18 日、22 日
|9：00～13：00 PST
12：00～16：00 EST
Guardicore 認定セグメンテーション管理者
マイクロセグメンテーションのポリシーと侵害検知の設定を設計、実装し、効率的に保守するシステム管理者向けのコースです。
コースの所要期間： 半日 x 5 日間
費用：受講者 1 人あたり 2,000 ドル
リモートトレーニング（特別プロモーションが適用）。
費用：受講者 1 人あたり 1,500 ドル（25% 割引）
前提条件
IT、ネットワーク、OS に関する基本的な知識。
アジェンダ
- ソリューションの概要、基本的なアーキテクチャと統合
- マイクロセグメンテーションプロジェクトの概要
- ラベリング：紹介、方法論、ハウツー、実践
- ルール構造
- DNS セキュリティ
- エージェントへのポリシー誘導
- ポリシーのドラフト作成、シミュレーション、公開のためのワークフロー
- 侵害検知とインシデント対応
- ディセプション、レピュテーション
- 実践的な演習
- 認定試験
Guardicore 認定セグメンテーションエンジニア
プラットフォーム統合を管理し、監視、保守、管理などのタスクを実行するために必要なスキルと知識を身に付ける、システム運用責任者向けのコースです。
コースの所要期間：半日 x 3 日間
費用：受講者 1 人あたり 1,500 ドル
リモートトレーニング（特別プロモーションが適用）。
費用：受講者 1 人あたり 1,125 ドル（25% 割引）
前提条件
Linux とネットワーキングに関する知識。
アジェンダ概略
- アーキテクチャの詳細
- アグリゲーター／コレクタークラスターのインストール
- エージェントの設定、インストール／アップグレード
- 統合
- ユーザーとロールベースのアクセス制御
- 実践的な演習
- 認定試験
GCSE（オンプレミス）
このコースは、Guardicore システムの運用責任者向けです。以下の Guardicore 管理タスクを実行するために必要となる、監視、保守、管理のスキルと知識を提供します。
コースの所要時間：半日
前提条件：
GCSE コースを修了していること。
アジェンダ概略
- 災害復旧
- 設定
- メンテナンス
- 実践的な演習
- 認定試験
トレーニング開催地：北米
トレーニング開催地：LATAM
|
コース名
|
言語
|
日程
|
時間
|GCSA
|スペイン語
|10 月 20 日、22 日、27 日*、29 日*、11 月 3 日*
|16：00～20：00 CEST／15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX）
11：00～15：00 BRT
|GCSE
|スペイン語
|11 月：5 日、10 日、12 日
|15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX）
11：00～15：00 BRT
|GCSA
|ポルトガル語
|10 月 20 日、22 日、27 日*、29 日*、11 月 3 日*
|9：00～13：00 BRT
13：00～17：00 WEST／12：00～16：00 WET
|GCSE
|ポルトガル語
|11 月：5 日、10 日、12 日
|9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
|GCSA
|スペイン語
|11 月 18 日、20 日、25 日、27 日、12 月 2 日。
|15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX）
11：00～15：00 BRT
|GCSE
|スペイン語
|12 月：4 日、9 日、11 日
|15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX）
11：00～15：00 BRT
|GCSA
|ポルトガル語
|11 月 18 日、20 日、25 日、27 日、12 月 2 日。
|9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
|GCSE
|ポルトガル語
|12 月：4 日、9 日、11 日
|9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
|* 10 月 26 日に、CEST から CET へ、WEST から WET へ時間が変更されます
トレーニング開催地：EMEA
|
コース名
|
言語
|
日程
|
時間
|GCSA
|英語
|9 月：2 日、4 日、8 日、10 日、16 日
|9：00～13：00 CEST
|GCSE
|英語
|9 月：18 日、25 日、29 日
|9：00～13：00 CEST
|GCSA
|英語
|10 月：6 日、8 日、13 日、15 日、20 日
|9：00～13：00 CEST
|GCSE
|英語
|10 月：22 日、27 日、29 日
|9：00～13：00 CEST／CET*
|GCSA
|英語
|11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日
|9：00～13：00 CET
|GCSE
|英語
|11 月：20 日、24 日、27 日
|9：00～13：00 CET
|GCSA
|英語
|12 月：2 日、4 日、9 日、11 日、15 日
|9：00～13：00 CET
|GCSE
|英語
|12 月：16 日、18 日、22 日
|9：00～13：00 CET
|* 10 月 26 日に、CEST から CET へ時間が変更されます
トレーニング開催地：APAC
|
コース名
|
言語
|
日程
|
時間
|地域
|GCSA
|日本語
|9 月：2 日、4 日、9 日、11 日、16 日
|13：30～17：30 JST
|リモート
|GCSE
|日本語
|9 月：18 日、25 日、29 日
|13：30～17：30 JST
|リモート
|GCSE オンプレミス
|日本語
|9 月：30 日
|13：30～17：30 JST
|リモート
|GCSA
|英語
|11 月：6 日、10 日、13 日、17 日、19 日
|11：30～15：30 SGP
9：00～13：00 IST
14：30～18：30 AEDT
|リモート
|GCSE
|英語
|11 月：20 日、25 日、27 日
|11：30～15：30 SGP
9：00～13：00 IST
14：30～18：30 AEDT
|リモート
|オンサイトトレーニングは終日行います。