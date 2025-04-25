X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
Akamai University student raises their hand

Guardicore 認定イベント

Guardicore 認定セグメンテーション管理者（GCSA：Guardicore Certified Segmentation Administrator）と Guardicore 認定セグメンテーションエンジニア（GCSE：Guardicore Certified Segmentation Engineer）の 2 つの認定資格があります。 1 つまたは両方の認定を取得できます。下記の日程をご覧の上、受講する認定プログラムを選択してください。 

Guardicore 認定セグメンテーション管理者

Guardicore 認定セグメンテーション管理者

マイクロセグメンテーションのポリシーと侵害検知の設定を設計、実装し、効率的に保守するシステム管理者向けのコースです。 

詳細

コースの所要期間：  半日 x 5 日間 

費用：受講者 1 人あたり 2,000 ドル
リモートトレーニング（特別プロモーションが適用）。
費用：受講者 1 人あたり 1,500 ドル（25% 割引） 

前提条件

IT、ネットワーク、OS に関する基本的な知識。

アジェンダ

  • ソリューションの概要、基本的なアーキテクチャと統合
  • マイクロセグメンテーションプロジェクトの概要
  • ラベリング：紹介、方法論、ハウツー、実践
  • ルール構造
  • DNS セキュリティ
  • エージェントへのポリシー誘導
  • ポリシーのドラフト作成、シミュレーション、公開のためのワークフロー
  • 侵害検知とインシデント対応
  • ディセプション、レピュテーション
  • 実践的な演習
  • 認定試験
事前登録をする

Guardicore 認定セグメンテーションエンジニア

Guardicore 認定セグメンテーションエンジニア（GCSE）

プラットフォーム統合を管理し、監視、保守、管理などのタスクを実行するために必要なスキルと知識を身に付ける、システム運用責任者向けのコースです。

詳細

コースの所要期間：半日 x 3 日間

費用：受講者 1 人あたり 1,500 ドル
リモートトレーニング（特別プロモーションが適用）。
費用：受講者 1 人あたり 1,125 ドル（25% 割引）

前提条件
Linux とネットワーキングに関する知識。

アジェンダ概略

  • アーキテクチャの詳細
  • アグリゲーター／コレクタークラスターのインストール
  • エージェントの設定、インストール／アップグレード
  • 統合
  • ユーザーとロールベースのアクセス制御
  • 実践的な演習
  • 認定試験

GCSE（オンプレミス）


このコースは、Guardicore システムの運用責任者向けです。以下の Guardicore 管理タスクを実行するために必要となる、監視、保守、管理のスキルと知識を提供します。

詳細

コースの所要時間：半日 

前提条件：
GCSE コースを修了していること。

アジェンダ概略

  • 災害復旧
  • 設定
  • メンテナンス
  • 実践的な演習
  • 認定試験
事前登録をする

トレーニング開催地：北米

トレーニング開催地：北米

コース名 

言語

 日程

時間
GCSA 英語 9 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日 9：00～13：00 PDT 
12：00～16：00 EDT
GCSE 英語 9 月：18 日、25 日、29 日 9：00～13：00 PDT 
12：00～16：00 EDT
GCSA 英語 10 月：8 日、9 日、16 日、20 日、21 日 9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
GCSE 英語 10 月：23 日、27 日、29 日 9：00～13：00 PDT
12：00～16：00 EDT
GCSA 英語 11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日 9：00～13：00 PST 
12：00～16：00 EST
GCSE 英語 11 月：20 日、24 日、26 日 9：00～13：00 PST 
12：00～16：00 EST
GCSA 英語 12 月：2 日、4 日、8 日、11 日、15 日 9：00～13：00 PST 
12：00～16：00 EST
GCSE 英語 12 月：16 日、18 日、22 日 9：00～13：00 PST 
12：00～16：00 EST
事前登録をする

トレーニング開催地：LATAM

トレーニング開催地：LATAM

コース名 

言語

 日程

時間
GCSA スペイン語 10 月 20 日、22 日、27 日*、29 日*、11 月 3 日* 16：00～20：00 CEST／15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX） 
11：00～15：00 BRT
GCSE スペイン語 11 月：5 日、10 日、12 日 15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX） 
11：00～15：00 BRT
GCSA ポルトガル語 10 月 20 日、22 日、27 日*、29 日*、11 月 3 日* 9：00～13：00 BRT
13：00～17：00 WEST／12：00～16：00 WET
GCSE ポルトガル語 11 月：5 日、10 日、12 日 9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
GCSA スペイン語 11 月 18 日、20 日、25 日、27 日、12 月 2 日。 15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX） 
11：00～15：00 BRT
GCSE スペイン語 12 月：4 日、9 日、11 日 15：00～19：00 CET
8：00～12：00 CST（MEX） 
11：00～15：00 BRT
GCSA ポルトガル語 11 月 18 日、20 日、25 日、27 日、12 月 2 日。 9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
GCSE ポルトガル語 12 月：4 日、9 日、11 日 9：00～13：00 BRT
12：00～16：00 WET
       
      * 10 月 26 日に、CEST から CET へ、WEST から WET へ時間が変更されます
事前登録をする

トレーニング開催地：EMEA

トレーニング開催地：EMEA

コース名

言語

日程

時間                 
GCSA 英語 9 月：2 日、4 日、8 日、10 日、16 日 9：00～13：00 CEST
GCSE 英語 9 月：18 日、25 日、29 日 9：00～13：00 CEST
GCSA 英語 10 月：6 日、8 日、13 日、15 日、20 日 9：00～13：00 CEST
GCSE 英語 10 月：22 日、27 日、29 日 9：00～13：00 CEST／CET*
GCSA 英語 11 月：3 日、6 日、10 日、13 日、18 日 9：00～13：00 CET
GCSE 英語 11 月：20 日、24 日、27 日 9：00～13：00 CET
GCSA 英語 12 月：2 日、4 日、9 日、11 日、15 日 9：00～13：00 CET
GCSE 英語 12 月：16 日、18 日、22 日 9：00～13：00 CET
       
      * 10 月 26 日に、CEST から CET へ時間が変更されます
事前登録をする

トレーニング開催地：APAC

トレーニング開催地：APAC

コース名

言語

日程

時間

 地域
GCSA 日本語 9 月：2 日、4 日、9 日、11 日、16 日 13：30～17：30 JST リモート
GCSE 日本語 9 月：18 日、25 日、29 日 13：30～17：30 JST リモート
GCSE オンプレミス 日本語 9 月：30 日 13：30～17：30 JST リモート
GCSA 英語 11 月：6 日、10 日、13 日、17 日、19 日 11：30～15：30 SGP
9：00～13：00 IST
14：30～18：30 AEDT		 リモート
GCSE 英語 11 月：20 日、25 日、27 日 11：30～15：30 SGP
9：00～13：00 IST
14：30～18：30 AEDT		 リモート
        オンサイトトレーニングは終日行います。 

 

事前登録をする