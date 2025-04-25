|
Kursname
|
Sprache
|
Daten
|
Zeiten
|GCSA
|Englisch
|September: 2., 4., 8., 11., 15.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSE
|Englisch
|September: 18., 25., 29.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSA
|Englisch
|Oktober: 8., 9., 16., 20., 21.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSE
|Englisch
|Oktober: 23., 27., 29.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSA
|Englisch
|November: 3., 6., 10., 13., 18.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSE
|Englisch
|November: 20., 24., 26.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSA
|Englisch
|Dezember: 2., 4., 8., 11., 15.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSE
|Englisch
|Dezember: 16., 18., 22.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
Guardicore Certified Segmentation Administrator
In diesem Kurs lernen Systemadministratoren, wie sie Mikrosegmentierungsrichtlinien und Konfigurationen zur Erkennung von Angriffen entwickeln, implementieren und effizient verwalten können.
Kursdauer: 5 halbe Tage
Kosten: 2.000 US-Dollar/Teilnehmer
Remoteschulung, es gelten Sonderaktionen.
Kosten: 1.500 US-Dollar/Teilnehmer (25 % Rabatt)
Voraussetzungen
Grundlegende IT-, Netzwerk- und Betriebssystemkenntnisse.
Agenda
- Lösungsübersicht, grundlegende Architektur und Integrationen
- Überblick über Mikrosegmentierungsprojekte
- Kennzeichnung – Einführung, Methodik, Anleitungen und Übungen
- Regelstruktur
- DNS-Sicherheit
- Ableitung von Richtlinien an Agenten
- Workflows für das Entwerfen, Simulieren und Veröffentlichen von Richtlinien
- Erkennung von Angriffen und Vorfallsreaktion
- Täuschung, Ruf
- Praktische Übungen
- Zertifizierungsprüfung
Guardicore Certified Segmentation Engineer
Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)
Dieser Kurs vermittelt dem Betreiber des Systems das Wissen und die Fähigkeiten, die für das Management von Plattformintegrationen und die Durchführung von Überwachungs-, Wartungs- und Verwaltungsaufgaben erforderlich sind.
Kursdauer: 3 halbe Tage
Kosten: 1.500 US-Dollar/Teilnehmer
Remoteschulung, es gelten Sonderaktionen.
Kosten: 1.125 US-Dollar/Teilnehmer (25 % Rabatt)
Voraussetzungen
Linux- und Netzwerkkenntnisse.
Allgemeiner Kursplan
- Details zur Architektur
- Cluster-Installation Aggregator/Collector
- Agentenkonfiguration, Installation/Upgrade
- Integrationen
- Nutzer und rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Praktische Übungen
- Zertifizierungsprüfung
GCSE OnPrem
Dieser Kurs vermittelt dem Betreiber des Guardicore-Systems die Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Durchführung von Überwachungs-, Wartungs- und Verwaltungsaufgaben erforderlich sind.
Kursdauer: 1 halber Tag
Voraussetzungen
Abschluss des GCSE-Kurses.
Allgemeiner Kursplan
- Notfallwiederherstellung
- Konfiguration
- Wartung
- Praktische Übungen
- Zertifizierungsprüfung
Trainingsregion: Nordamerika
Trainingsregion: Lateinamerika
|
Kursname
|
Sprache
|
Daten
|
Zeiten
|GCSA
|Spanisch
|20., 22., 27.*, 29.* Oktober und 3.* November
|16:00–20:00 CEST/15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex)
11:00–15:00 BRT
|GCSE
|Spanisch
|November: 5., 10., 12.
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex)
11:00–15:00 BRT
|GCSA
|Portugiesisch
|20., 22., 27.*, 29.* Oktober und 3.* November
|09:00–13:00 BRT
13:00–17:00 WEST/12:00–16:00 WET
|GCSE
|Portugiesisch
|November: 5., 10., 12.
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|GCSA
|Spanisch
|18., 20., 25., 27. November und 2. Dezember
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex)
11:00–15:00 BRT
|GCSE
|Spanisch
|Dezember: 4., 9., 11.
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex)
11:00–15:00 BRT
|GCSA
|Portugiesisch
|18., 20., 25., 27. November und 2. Dezember
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|GCSE
|Portugiesisch
|Dezember: 4., 9., 11.
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|* Zeitumstellung am 26. Oktober: Von CEST zu CET und von WEST zu WET
Trainingsregion: EMEA
|
Kursname
|
Sprache
|
Daten
|
Zeiten
|GCSA
|Englisch
|September: 2., 4., 8., 10., 16.
|09:00–13:00 MESZ
|GCSE
|Englisch
|September: 18., 25., 29.
|09:00–13:00 MESZ
|GCSA
|Englisch
|Oktober: 6., 8., 13., 15., 20.
|09:00–13:00 MESZ
|GCSE
|Englisch
|Oktober: 22., 27., 29.
|09:00–13:00 CEST/CET*
|GCSA
|Englisch
|November: 3., 6., 10., 13., 18.
|09:00–13:00 CET
|GCSE
|Englisch
|November: 20., 24., 27.
|09:00–13:00 CET
|GCSA
|Englisch
|Dezember: 2., 4., 9., 11., 15.
|09:00–13:00 CET
|GCSE
|Englisch
|Dezember: 16., 18., 22.
|09:00–13:00 CET
|* Zeitumstellung am 26. Oktober von CEST zu CET
Trainingsregion: APAC
|
Kursname
|
Sprache
|
Daten
|
Zeiten
|Standort
|GCSA
|Japanisch
|September: 2., 4., 9., 11., 16.
|JST 13:30–17:30
|Remote
|GCSE
|Japanisch
|September: 18., 25., 29.
|JST 13:30–17:30
|Remote
|GCSE OnPrem
|Japanisch
|September: 30.
|JST 13:30–17:30
|Remote
|GCSA
|Englisch
|November: 6., 10., 13., 17., 19.
|11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT
|Remote
|GCSE
|Englisch
|November: 20., 25., 27.
|11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT
|Remote
|Vor-Ort-Kurse sind ganze Tage.