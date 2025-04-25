X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai University student raises their hand

Guardicore-Zertifizierungsveranstaltungen

Es stehen zwei Zertifizierungen zur Verfügung – Guardicore Certified Segmentation Administrator (GCSA) und Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE). Sie können sich für eine oder beide Zertifizierungen entscheiden. Bitte wählen Sie anhand der unten angegebenen Termine das Zertifizierungsprogramm aus, das Sie absolvieren möchten. 

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Guardicore Certified Segmentation Administrator

In diesem Kurs lernen Systemadministratoren, wie sie Mikrosegmentierungsrichtlinien und Konfigurationen zur Erkennung von Angriffen entwickeln, implementieren und effizient verwalten können. 

Mehr Informationen

Kursdauer:  5 halbe Tage 

Kosten: 2.000 US-Dollar/Teilnehmer
Remoteschulung, es gelten Sonderaktionen.
Kosten: 1.500 US-Dollar/Teilnehmer (25 % Rabatt) 

Voraussetzungen

Grundlegende IT-, Netzwerk- und Betriebssystemkenntnisse.

Agenda

  • Lösungsübersicht, grundlegende Architektur und Integrationen
  • Überblick über Mikrosegmentierungsprojekte
  • Kennzeichnung – Einführung, Methodik, Anleitungen und Übungen
  • Regelstruktur
  • DNS-Sicherheit
  • Ableitung von Richtlinien an Agenten
  • Workflows für das Entwerfen, Simulieren und Veröffentlichen von Richtlinien
  • Erkennung von Angriffen und Vorfallsreaktion
  • Täuschung, Ruf
  • Praktische Übungen
  • Zertifizierungsprüfung
Jetzt registrieren

Guardicore Certified Segmentation Engineer

Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)

Dieser Kurs vermittelt dem Betreiber des Systems das Wissen und die Fähigkeiten, die für das Management von Plattformintegrationen und die Durchführung von Überwachungs-, Wartungs- und Verwaltungsaufgaben erforderlich sind.

Mehr Informationen

Kursdauer: 3 halbe Tage

Kosten: 1.500 US-Dollar/Teilnehmer
Remoteschulung, es gelten Sonderaktionen.
Kosten: 1.125 US-Dollar/Teilnehmer (25 % Rabatt)

Voraussetzungen
Linux- und Netzwerkkenntnisse.

Allgemeiner Kursplan

  • Details zur Architektur
  • Cluster-Installation Aggregator/Collector
  • Agentenkonfiguration, Installation/Upgrade
  • Integrationen
  • Nutzer und rollenbasierte Zugriffskontrolle
  • Praktische Übungen
  • Zertifizierungsprüfung

GCSE OnPrem


Dieser Kurs vermittelt dem Betreiber des Guardicore-Systems die Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Durchführung von Überwachungs-, Wartungs- und Verwaltungsaufgaben erforderlich sind.

Mehr Informationen

Kursdauer: 1 halber Tag

Voraussetzungen
Abschluss des GCSE-Kurses.

Allgemeiner Kursplan

  • Notfallwiederherstellung
  • Konfiguration
  • Wartung
  • Praktische Übungen
  • Zertifizierungsprüfung
Jetzt registrieren

Trainingsregion: Nordamerika

Trainingsregion: Nordamerika

Kursname 

Sprache

  Daten

Zeiten
GCSA Englisch September: 2., 4., 8., 11., 15. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSE Englisch September: 18., 25., 29. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSA Englisch Oktober: 8., 9., 16., 20., 21. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSE Englisch Oktober: 23., 27., 29. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSA Englisch November: 3., 6., 10., 13., 18. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSE Englisch November: 20., 24., 26. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSA Englisch Dezember: 2., 4., 8., 11., 15. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSE Englisch Dezember: 16., 18., 22. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
Jetzt registrieren

Trainingsregion: Lateinamerika

Trainingsregion: Lateinamerika

Kursname 

Sprache

  Daten

Zeiten
GCSA Spanisch 20., 22., 27.*, 29.* Oktober und 3.* November 16:00–20:00 CEST/15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex) 
11:00–15:00 BRT
GCSE Spanisch November: 5., 10., 12. 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex) 
11:00–15:00 BRT
GCSA Portugiesisch 20., 22., 27.*, 29.* Oktober und 3.* November 09:00–13:00 BRT
13:00–17:00 WEST/12:00–16:00 WET
GCSE Portugiesisch November: 5., 10., 12. 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
GCSA Spanisch 18., 20., 25., 27. November und 2. Dezember 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex) 
11:00–15:00 BRT
GCSE Spanisch Dezember: 4., 9., 11. 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Mex) 
11:00–15:00 BRT
GCSA Portugiesisch 18., 20., 25., 27. November und 2. Dezember 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
GCSE Portugiesisch Dezember: 4., 9., 11. 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
       
      * Zeitumstellung am 26. Oktober: Von CEST zu CET und von WEST zu WET
Jetzt registrieren

Trainingsregion: EMEA

Trainingsregion: EMEA

Kursname

Sprache

Daten

Zeiten                 
GCSA Englisch September: 2., 4., 8., 10., 16. 09:00–13:00 MESZ
GCSE Englisch September: 18., 25., 29. 09:00–13:00 MESZ
GCSA Englisch Oktober: 6., 8., 13., 15., 20. 09:00–13:00 MESZ
GCSE Englisch Oktober: 22., 27., 29. 09:00–13:00 CEST/CET*
GCSA Englisch November: 3., 6., 10., 13., 18. 09:00–13:00 CET
GCSE Englisch November: 20., 24., 27. 09:00–13:00 CET
GCSA Englisch Dezember: 2., 4., 9., 11., 15. 09:00–13:00 CET
GCSE Englisch Dezember: 16., 18., 22. 09:00–13:00 CET
       
      * Zeitumstellung am 26. Oktober von CEST zu CET
Jetzt registrieren

Trainingsregion: APAC

Trainingsregion: APAC

Kursname

Sprache

Daten

Zeiten

 Standort
GCSA Japanisch September: 2., 4., 9., 11., 16. JST 13:30–17:30 Remote
GCSE Japanisch September: 18., 25., 29. JST 13:30–17:30 Remote
GCSE OnPrem Japanisch September: 30. JST 13:30–17:30 Remote
GCSA Englisch November: 6., 10., 13., 17., 19. 11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT		 Remote
GCSE Englisch November: 20., 25., 27. 11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT		 Remote
        Vor-Ort-Kurse sind ganze Tage. 

 

Jetzt registrieren