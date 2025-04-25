Es stehen zwei Zertifizierungen zur Verfügung – Guardicore Certified Segmentation Administrator (GCSA) und Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE). Sie können sich für eine oder beide Zertifizierungen entscheiden. Bitte wählen Sie anhand der unten angegebenen Termine das Zertifizierungsprogramm aus, das Sie absolvieren möchten.