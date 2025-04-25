|
Nom du cours
|
Langue
|
Dates
|
Horaires
|GCSA
|Anglais
|Septembre : 2, 4, 8, 11, 15.
|9 h - 13 h PDT
12 h - 16 h EDT
|GCSE
|Anglais
|Septembre : 18, 25, 29.
|9 h - 13 h PDT
12 h - 16 h EDT
|GCSA
|Anglais
|Octobre : 8, 9, 16, 20, 21.
|9 h - 13 h PDT
12 h - 16 h EDT
|GCSE
|Anglais
|Octobre : 23, 27, 29.
|9 h - 13 h PDT
12 h - 16 h EDT
|GCSA
|Anglais
|Novembre : 3, 6, 10, 13, 18.
|9 h - 13 h PST
12 h - 16 h EST
|GCSE
|Anglais
|Novembre : 20, 24, 26.
|9 h - 13 h PST
12 h - 16 h EST
|GCSA
|Anglais
|Décembre : 2, 4, 8, 11, 15.
|9 h - 13 h PST
12 h - 16 h EST
|GCSE
|Anglais
|Décembre : 16, 18, 22.
|9 h - 13 h PST
12 h - 16 h EST
- Guardicore Certified Segmentation Administrator
- Guardicore Certified Segmentation Engineer
- Région de formation : Amérique du Nord
- Région de formation : LATAM
- Région de formation : EMEA
- Région de formation : APAC
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Ce cours explique à l'administrateur système comment concevoir, mettre en œuvre et gérer efficacement les stratégies de microsegmentation, ainsi que les configurations de détection des violations.
Durée du cours : 5 demi-journées
Coût : 2 000 $ par étudiant
Formation à distance, des promotions spéciales s'appliquent.
Coût : 1 500 $ par étudiant (remise de 25 %)
Prérequis
Connaissances de base en informatique, en mise en réseau et en système d'exploitation.
Ordre du jour
- Présentation de la solution, architecture de base et intégrations
- Présentation du projet de microsegmentation
- Étiquetage : introduction, méthodologie, procédure, mise en pratique
- Structure des règles
- Sécurité DNS
- Dérivation des règles vers les agents
- Flux de travail pour la rédaction, la simulation et la publication de règles
- Détection des violations et réponse aux incidents
- Tromperie, réputation
- Exercices pratiques
- Examen de certification
Guardicore Certified Segmentation Engineer
Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)
Ce cours donne au propriétaire opérationnel du système les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer les intégrations de plateforme et effectuer des tâches de surveillance, de maintenance et d'administration.
Durée du cours : 3 demi-journées
Coût : 1 500 $ par étudiant
Formation à distance, des promotions spéciales s'appliquent.
Coût : 1 125 $ par étudiant (remise de 25 %)
Prérequis
Connaissance de Linux et sur la mise en réseau.
Programme général
- Architecture approfondie
- Cluster d'agrégateurs/de collecteurs, installation
- Configuration d'agent, installation/mise à niveau
- Intégrations
- Contrôle d'accès basé sur les rôles et les utilisateurs
- Exercices pratiques
- Examen de certification
GCSE sur site
Ce cours fournit au propriétaire opérationnel du système Guardicore les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer des tâches de gestion Guardicore : surveillance, maintenance et administration.
Durée du cours : 1 demi-journée
Prérequis
Achèvement du cours GCSE.
Programme général
- Reprise sur sinistre
- Configuration
- Maintenance
- Exercices pratiques
- Examen de certification
Région de formation : Amérique du Nord
Région de formation : LATAM
|
Nom du cours
|
Langue
|
Dates
|
Horaires
|GCSA
|Espagnol
|20, 22, 27*, 29* octobre et 3* novembre
|16 h - 20 h CEST/15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex)
11 h - 15 h BRT
|GCSE
|Espagnol
|Novembre : 5, 10, 12.
|15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST (MEX)
11 h - 15 h BRT
|GCSA
|Portugais
|20, 22, 27*, 29* octobre et 3* novembre
|9 h - 13 h BRT
13h - 17 h WEST/12 h - 16 h WET
|GCSE
|Portugais
|Novembre : 5, 10, 12.
|9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
|GCSA
|Espagnol
|18, 20, 25, 27 novembre et 2 décembre.
|15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex)
11 h - 15 h BRT
|GCSE
|Espagnol
|Décembre : 4, 9, 11.
|15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex)
11 h - 15 h BRT
|GCSA
|Portugais
|18, 20, 25, 27 novembre et 2 décembre.
|9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
|GCSE
|Portugais
|Décembre : 4, 9, 11.
|9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
|*Changement d'heure le 26 octobre : de CEST à CET et de WEST à WET
Région de formation : EMEA
|
Nom du cours
|
Langue
|
Dates
|
Horaires
|GCSA
|Anglais
|Septembre : 2, 4, 8, 10, 16.
|9 h - 13 h CEST
|GCSE
|Anglais
|Septembre : 18, 25, 29.
|9 h - 13 h CEST
|GCSA
|Anglais
|Octobre : 6, 8, 13, 15, 20.
|9 h - 13 h CEST
|GCSE
|Anglais
|Octobre : 22, 27, 29.
|9 h - 13 h CEST/CET*
|GCSA
|Anglais
|Novembre : 3, 6, 10, 13, 18.
|9 h - 13 h CET
|GCSE
|Anglais
|Novembre : 20, 24, 27.
|9 h - 13 h CET
|GCSA
|Anglais
|Décembre : 2, 4, 9, 11, 15.
|9 h - 13 h CET
|GCSE
|Anglais
|Décembre : 16, 18, 22.
|9 h - 13 h CET
|*Passage de CEST à CET le 26 octobre
Région de formation : APAC
|
Nom du cours
|
Langue
|
Dates
|
Horaires
|Localisation géographique
|GCSA
|Japonais
|Septembre : 2, 4, 9, 11, 16.
|13 h 30 - 17 h 30 JST
|À distance
|GCSE
|Japonais
|Septembre : 18, 25, 29.
|13 h 30 - 17 h 30 JST
|À distance
|GCSE sur site
|Japonais
|Septembre : 30.
|13 h 30 - 17 h 30 JST
|À distance
|GCSA
|Anglais
|Novembre : 6, 10, 13, 17, 19.
|11 h 30 - 15 h 30 SGP
9 h - 13 h IST
14 h 30 - 18 h 30 AEDT
|À distance
|GCSE
|Anglais
|Novembre : 20, 25, 27.
|11 h 30 - 15 h 30 SGP
9 h - 13 h IST
14 h 30 - 18 h 30 AEDT
|À distance
|Les formations sur site se déroulent sur des journées entières.