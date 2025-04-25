Durée du cours : 5 demi-journées

Coût : 2 000 $ par étudiant

Formation à distance, des promotions spéciales s'appliquent.

Coût : 1 500 $ par étudiant (remise de 25 %)

Prérequis

Connaissances de base en informatique, en mise en réseau et en système d'exploitation.

Ordre du jour