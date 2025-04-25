X
Akamai University student raises their hand

Événements de certification Guardicore

Deux certifications sont disponibles  : Guardicore Certified Segmentation Administrator (GCSA) et Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE). Vous pouvez choisir d'obtenir une seule certification ou les deux. Sélectionnez le programme de certification que vous souhaitez suivre en fonction des dates disponibles ci-dessous. 

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Ce cours explique à l'administrateur système comment concevoir, mettre en œuvre et gérer efficacement les stratégies de microsegmentation, ainsi que les configurations de détection des violations. 

Plus de détails

Durée du cours :  5 demi-journées 

Coût : 2 000 $ par étudiant
Formation à distance, des promotions spéciales s'appliquent.
Coût : 1 500 $ par étudiant (remise de 25 %) 

Prérequis

Connaissances de base en informatique, en mise en réseau et en système d'exploitation.

Ordre du jour

  • Présentation de la solution, architecture de base et intégrations
  • Présentation du projet de microsegmentation
  • Étiquetage : introduction, méthodologie, procédure, mise en pratique
  • Structure des règles
  • Sécurité DNS
  • Dérivation des règles vers les agents
  • Flux de travail pour la rédaction, la simulation et la publication de règles
  • Détection des violations et réponse aux incidents
  • Tromperie, réputation
  • Exercices pratiques
  • Examen de certification
S'inscrire

Guardicore Certified Segmentation Engineer

Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)

Ce cours donne au propriétaire opérationnel du système les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer les intégrations de plateforme et effectuer des tâches de surveillance, de maintenance et d'administration.

Plus de détails

Durée du cours : 3 demi-journées

Coût : 1 500 $ par étudiant
Formation à distance, des promotions spéciales s'appliquent.
Coût : 1 125 $ par étudiant (remise de 25 %)

Prérequis
Connaissance de Linux et sur la mise en réseau.

Programme général

  • Architecture approfondie
  • Cluster d'agrégateurs/de collecteurs, installation
  • Configuration d'agent, installation/mise à niveau
  • Intégrations
  • Contrôle d'accès basé sur les rôles et les utilisateurs
  • Exercices pratiques
  • Examen de certification

GCSE sur site


Ce cours fournit au propriétaire opérationnel du système Guardicore les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer des tâches de gestion Guardicore : surveillance, maintenance et administration.

Plus de détails

Durée du cours : 1 demi-journée

Prérequis
Achèvement du cours GCSE.

Programme général

  • Reprise sur sinistre
  • Configuration
  • Maintenance
  • Exercices pratiques
  • Examen de certification
S'inscrire

Région de formation : Amérique du Nord

Région de formation : Amérique du Nord

Nom du cours 

Langue

  Dates

Horaires
GCSA Anglais Septembre : 2, 4, 8, 11, 15. 9 h - 13 h PDT 
12 h - 16 h EDT
GCSE Anglais Septembre : 18, 25, 29. 9 h - 13 h PDT 
12 h - 16 h EDT
GCSA Anglais Octobre : 8, 9, 16, 20, 21. 9 h - 13 h PDT 
12 h - 16 h EDT
GCSE Anglais Octobre : 23, 27, 29. 9 h - 13 h PDT 
12 h - 16 h EDT
GCSA Anglais Novembre : 3, 6, 10, 13, 18. 9 h - 13 h PST 
12 h - 16 h EST
GCSE Anglais Novembre : 20, 24, 26. 9 h - 13 h PST 
12 h - 16 h EST
GCSA Anglais Décembre : 2, 4, 8, 11, 15. 9 h - 13 h PST 
12 h - 16 h EST
GCSE Anglais Décembre : 16, 18, 22. 9 h - 13 h PST 
12 h - 16 h EST
S'inscrire

Région de formation : LATAM

Région de formation : LATAM

Nom du cours 

Langue

  Dates

Horaires
GCSA Espagnol 20, 22, 27*, 29* octobre et 3* novembre 16 h - 20 h CEST/15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex) 
11 h - 15 h BRT
GCSE Espagnol Novembre : 5, 10, 12. 15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST (MEX) 
11 h - 15 h BRT
GCSA Portugais 20, 22, 27*, 29* octobre et 3* novembre 9 h - 13 h BRT
13h - 17 h WEST/12 h - 16 h WET
GCSE Portugais Novembre : 5, 10, 12. 9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
GCSA Espagnol 18, 20, 25, 27 novembre  et 2 décembre. 15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex) 
11 h - 15 h BRT
GCSE Espagnol Décembre : 4, 9, 11. 15 h - 19 h CET
8 h - 12 h CST(Mex) 
11 h - 15 h BRT
GCSA Portugais 18, 20, 25, 27 novembre  et 2 décembre. 9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
GCSE Portugais Décembre : 4, 9, 11. 9 h - 13 h BRT
12 h - 16 h WET
       
      *Changement d'heure le 26 octobre : de CEST à CET et de WEST à WET
S'inscrire

Région de formation : EMEA

Région de formation : EMEA

Nom du cours

Langue

Dates

Horaires                 
GCSA Anglais Septembre : 2, 4, 8, 10, 16. 9 h - 13 h CEST
GCSE Anglais Septembre : 18, 25, 29. 9 h - 13 h CEST
GCSA Anglais Octobre : 6, 8, 13, 15, 20. 9 h - 13 h CEST
GCSE Anglais Octobre : 22, 27, 29. 9 h - 13 h CEST/CET*
GCSA Anglais Novembre : 3, 6, 10, 13, 18. 9 h - 13 h CET
GCSE Anglais Novembre : 20, 24, 27. 9 h - 13 h CET
GCSA Anglais Décembre : 2, 4, 9, 11, 15. 9 h - 13 h CET
GCSE Anglais Décembre : 16, 18, 22. 9 h - 13 h CET
       
      *Passage de CEST à CET le 26 octobre
S'inscrire

Région de formation : APAC

Région de formation : APAC

Nom du cours

Langue

Dates

Horaires

 Localisation géographique
GCSA Japonais Septembre : 2, 4, 9, 11, 16. 13 h 30 - 17 h 30 JST À distance
GCSE Japonais Septembre : 18, 25, 29. 13 h 30 - 17 h 30 JST À distance
GCSE sur site Japonais Septembre : 30. 13 h 30 - 17 h 30 JST À distance
GCSA Anglais Novembre : 6, 10, 13, 17, 19. 11 h 30 - 15 h 30 SGP
9 h - 13 h IST
14 h 30 - 18 h 30 AEDT		 À distance
GCSE Anglais Novembre : 20, 25, 27. 11 h 30 - 15 h 30 SGP
9 h - 13 h IST
14 h 30 - 18 h 30 AEDT		 À distance
        Les formations sur site se déroulent sur des journées entières. 

 

S'inscrire