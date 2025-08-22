X
Akamai University student raises their hand

Eventos de certificação Guardicore

Há duas certificações disponíveis — Guardicore Certified Segmentation Administrator (GCSA) e Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE). Você pode optar por fazer uma ou ambas as certificações. Selecione o programa de certificação que você deseja concluir com base nas datas disponíveis abaixo. 

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Guardicore Certified Segmentation Administrator

Este curso ensina ao administrador de sistemas como projetar, implementar e manter, com eficiência, políticas de microssegmentação e configurações de detecção de violações. 

Mais detalhes

Duração do curso:  5 dias (meia jornada) 

Custo: US$ 2.000 por aluno
Treinamento remoto, promoções especiais se aplicam.
Custo: 1.500 dólares por aluno (25% de desconto) 

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos de TI, networking e SOs.

Conteúdo

  • Visão geral da solução, arquitetura básica e integrações
  • Visão geral do projeto de microssegmentação
  • Rotulagem: introdução, metodologia, instruções e prática
  • Estrutura de regras
  • Segurança de DNS
  • Derivação de política para agentes
  • Fluxos de trabalho para elaborar, simular e publicação de políticas
  • Detecção de violações e resposta a incidentes
  • Tecnologia "deception", reputação
  • Laboratórios práticos
  • Exame de certificação
Guardicore Certified Segmentation Engineer

Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)

Este curso fornece ao proprietário operacional do sistema as habilidades e conhecimentos necessários para gerenciar integrações de plataforma e realizar tarefas administrativas, de manutenção e de monitoramento.

Mais detalhes

Duração do curso: 3 dias (meia jornada)

Custo: US$ 1.500 por aluno
Treinamento remoto, promoções especiais se aplicam.
Custo: 1.125 dólares por aluno (25% de desconto)

Pré-requisitos
Conhecimento em Linux e redes.

Agenda geral

  • Imersão em arquitetura
  • Instalação de cluster agregador/coletor
  • Configuração do agente, instalação/atualização
  • Integrações
  • Controle de acesso de usuários e baseado em função
  • Laboratórios práticos
  • Exame de certificação

GCSE no local


Esse curso fornece ao proprietário operacional do sistema Guardicore as competências e conhecimento necessários para executar tarefas do Guardicore Management: monitoramento, manutenção e administrativas.

Mais detalhes

Duração do curso: 1 meio dia

Pré-requisitos
Conclusão do curso GCSE.

Agenda geral

  • Recuperação de desastres
  • Configuração
  • Manutenção
  • Laboratórios práticos
  • Exame de certificação
Região do treinamento: América do Norte

Região do treinamento: América do Norte

Nome do curso 

Idioma

  Datas

Horários
GCSA Inglês Setembro: 2, 4, 8, 11 e 15. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSE Inglês Setembro: 18, 25 e 29. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSA Inglês Outubro: 8, 9, 16, 20 e 21. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSE Inglês Outubro: 23, 27 e 29. 09:00–13:00 PDT 
12:00–16:00 EDT
GCSA Inglês Novembro: 3, 6, 10, 13 e 18. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSE Inglês Novembro: 20, 24 e 26. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSA Inglês Dezembro: 2, 4, 8, 11 e 15. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
GCSE Inglês Dezembro: 16, 18 e 22. 09:00–13:00 PST 
12:00–16:00 EST
Região do treinamento: LATAM

Região do treinamento: LATAM

Nome do curso 

Idioma

  Datas

Horários
GCSA Espanhol 20, 22, 27* e 29* de outubro e 3 de novembro* 16:00–20:00 CEST/15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.) 
11:00–15:00 BRT
GCSE Espanhol Novembro: 5, 10 e 12. 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.) 
11:00–15:00 BRT
GCSA Português 20, 22, 27* e 29* de outubro e 3 de novembro* 09:00–13:00 BRT
13:00–17:00 WEST/12:00–16:00 WET
GCSE Português Novembro: 5, 10 e 12. 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
GCSA Espanhol 18, 20, 25, 27 de novembro  e 2 de dezembro. 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.) 
11:00–15:00 BRT
GCSE Espanhol Dezembro: 4, 9 e 11. 15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.) 
11:00–15:00 BRT
GCSA Português 18, 20, 25, 27 de novembro  e 2 de dezembro. 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
GCSE Português Dezembro: 4, 9 e 11. 09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
       
      *Alteração de horário no dia 26 de outubro: de CEST para CET e de WEST para WET
Região do treinamento: EMEA

Região do treinamento: EMEA

Nome do curso

Idioma

Datas

Horários                 
GCSA Inglês Setembro: 2, 4, 8, 10 e 16. 09:00–13:00 CEST
GCSE Inglês Setembro: 18, 25 e 29. 09:00–13:00 CEST
GCSA Inglês Outubro: 6, 8, 13, 15 e 20. 09:00–13:00 CEST
GCSE Inglês Outubro: 22, 27 e 29. 09:00–13:00 CEST/CET*
GCSA Inglês Novembro: 3, 6, 10, 13 e 18. 09:00–13:00 CET
GCSE Inglês Novembro: 20, 24 e 27. 09:00–13:00 CET
GCSA Inglês Dezembro: 2, 4, 9, 11 e 15. 09:00–13:00 CET
GCSE Inglês Dezembro: 16, 18 e 22. 09:00–13:00 CET
       
      *O horário será alterado em 26 de outubro, de CEST para CET
Região do treinamento: APAC

Região do treinamento: APAC

Nome do curso

Idioma

Datas

Horários

 Localização
GCSA Japonês Setembro: 2, 4, 9, 11 e 16. JST 13:30–17:30 Remoto
GCSE Japonês Setembro: 18, 25 e 29. JST 13:30–17:30 Remoto
GCSE no local Japonês Setembro: 30. JST 13:30–17:30 Remoto
GCSA Inglês Novembro: 6, 10, 13, 17 e 19. 11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT		 Remoto
GCSE Inglês Novembro: 20, 25 e 27. 11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT		 Remoto
        Treinamentos presenciais duram o dia todo. 

 

