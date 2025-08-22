|
Nome do curso
|
Idioma
|
Datas
|
Horários
|GCSA
|Inglês
|Setembro: 2, 4, 8, 11 e 15.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSE
|Inglês
|Setembro: 18, 25 e 29.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSA
|Inglês
|Outubro: 8, 9, 16, 20 e 21.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSE
|Inglês
|Outubro: 23, 27 e 29.
|09:00–13:00 PDT
12:00–16:00 EDT
|GCSA
|Inglês
|Novembro: 3, 6, 10, 13 e 18.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSE
|Inglês
|Novembro: 20, 24 e 26.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSA
|Inglês
|Dezembro: 2, 4, 8, 11 e 15.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
|GCSE
|Inglês
|Dezembro: 16, 18 e 22.
|09:00–13:00 PST
12:00–16:00 EST
- Guardicore Certified Segmentation Administrator
- Guardicore Certified Segmentation Engineer
- Região do treinamento: América do Norte
- Região do treinamento: LATAM
- Região do treinamento: EMEA
- Região do treinamento: APAC
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Guardicore Certified Segmentation Administrator
Este curso ensina ao administrador de sistemas como projetar, implementar e manter, com eficiência, políticas de microssegmentação e configurações de detecção de violações.
Duração do curso: 5 dias (meia jornada)
Custo: US$ 2.000 por aluno
Treinamento remoto, promoções especiais se aplicam.
Custo: 1.500 dólares por aluno (25% de desconto)
Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de TI, networking e SOs.
Conteúdo
- Visão geral da solução, arquitetura básica e integrações
- Visão geral do projeto de microssegmentação
- Rotulagem: introdução, metodologia, instruções e prática
- Estrutura de regras
- Segurança de DNS
- Derivação de política para agentes
- Fluxos de trabalho para elaborar, simular e publicação de políticas
- Detecção de violações e resposta a incidentes
- Tecnologia "deception", reputação
- Laboratórios práticos
- Exame de certificação
Guardicore Certified Segmentation Engineer
Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE)
Este curso fornece ao proprietário operacional do sistema as habilidades e conhecimentos necessários para gerenciar integrações de plataforma e realizar tarefas administrativas, de manutenção e de monitoramento.
Duração do curso: 3 dias (meia jornada)
Custo: US$ 1.500 por aluno
Treinamento remoto, promoções especiais se aplicam.
Custo: 1.125 dólares por aluno (25% de desconto)
Pré-requisitos
Conhecimento em Linux e redes.
Agenda geral
- Imersão em arquitetura
- Instalação de cluster agregador/coletor
- Configuração do agente, instalação/atualização
- Integrações
- Controle de acesso de usuários e baseado em função
- Laboratórios práticos
- Exame de certificação
GCSE no local
Esse curso fornece ao proprietário operacional do sistema Guardicore as competências e conhecimento necessários para executar tarefas do Guardicore Management: monitoramento, manutenção e administrativas.
Duração do curso: 1 meio dia
Pré-requisitos
Conclusão do curso GCSE.
Agenda geral
- Recuperação de desastres
- Configuração
- Manutenção
- Laboratórios práticos
- Exame de certificação
Região do treinamento: América do Norte
Região do treinamento: América do Norte
Região do treinamento: LATAM
Região do treinamento: LATAM
|
Nome do curso
|
Idioma
|
Datas
|
Horários
|GCSA
|Espanhol
|20, 22, 27* e 29* de outubro e 3 de novembro*
|16:00–20:00 CEST/15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.)
11:00–15:00 BRT
|GCSE
|Espanhol
|Novembro: 5, 10 e 12.
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.)
11:00–15:00 BRT
|GCSA
|Português
|20, 22, 27* e 29* de outubro e 3 de novembro*
|09:00–13:00 BRT
13:00–17:00 WEST/12:00–16:00 WET
|GCSE
|Português
|Novembro: 5, 10 e 12.
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|GCSA
|Espanhol
|18, 20, 25, 27 de novembro e 2 de dezembro.
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.)
11:00–15:00 BRT
|GCSE
|Espanhol
|Dezembro: 4, 9 e 11.
|15:00–19:00 CET
08:00–12:00 CST (Méx.)
11:00–15:00 BRT
|GCSA
|Português
|18, 20, 25, 27 de novembro e 2 de dezembro.
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|GCSE
|Português
|Dezembro: 4, 9 e 11.
|09:00–13:00 BRT
12:00–16:00 WET
|*Alteração de horário no dia 26 de outubro: de CEST para CET e de WEST para WET
Região do treinamento: EMEA
Região do treinamento: EMEA
|
Nome do curso
|
Idioma
|
Datas
|
Horários
|GCSA
|Inglês
|Setembro: 2, 4, 8, 10 e 16.
|09:00–13:00 CEST
|GCSE
|Inglês
|Setembro: 18, 25 e 29.
|09:00–13:00 CEST
|GCSA
|Inglês
|Outubro: 6, 8, 13, 15 e 20.
|09:00–13:00 CEST
|GCSE
|Inglês
|Outubro: 22, 27 e 29.
|09:00–13:00 CEST/CET*
|GCSA
|Inglês
|Novembro: 3, 6, 10, 13 e 18.
|09:00–13:00 CET
|GCSE
|Inglês
|Novembro: 20, 24 e 27.
|09:00–13:00 CET
|GCSA
|Inglês
|Dezembro: 2, 4, 9, 11 e 15.
|09:00–13:00 CET
|GCSE
|Inglês
|Dezembro: 16, 18 e 22.
|09:00–13:00 CET
|*O horário será alterado em 26 de outubro, de CEST para CET
Região do treinamento: APAC
Região do treinamento: APAC
|
Nome do curso
|
Idioma
|
Datas
|
Horários
|Localização
|GCSA
|Japonês
|Setembro: 2, 4, 9, 11 e 16.
|JST 13:30–17:30
|Remoto
|GCSE
|Japonês
|Setembro: 18, 25 e 29.
|JST 13:30–17:30
|Remoto
|GCSE no local
|Japonês
|Setembro: 30.
|JST 13:30–17:30
|Remoto
|GCSA
|Inglês
|Novembro: 6, 10, 13, 17 e 19.
|11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT
|Remoto
|GCSE
|Inglês
|Novembro: 20, 25 e 27.
|11:30–15:30 SGP
09:00–13:00 IST
14:30–18:30 AEDT
|Remoto
|Treinamentos presenciais duram o dia todo.