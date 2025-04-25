멀웨어란 무엇일까요?

멀웨어는 계속 사용될 겁니다

멀웨어는 여전히 가장 널리 퍼지고 효과적인 IT 보안에 대한 위협 중 하나입니다. 사이버 범죄자는 매년 전 세계 기업을 대상으로 수십억 건의 멀웨어 공격을 감행하고 있으며, 매일 50만 건 이상의 새로운 멀웨어가 탐지되고 있습니다. 바이러스와 트로이 목마부터 애드웨어 및 랜섬웨어에 이르기까지 멀웨어는 범죄자가 금전 및 데이터를 훔치고, 컴퓨터를 하이재킹하고, 컴퓨터 활동을 감시하며, 사업 운영을 저해하거나 중단시킬 수 있도록 합니다.

오늘날 멀웨어 감염에 대항하려면 사이버 보안에 대한 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 클라우드부터 온프레미스 운영 체제 및 엣지에 이르기까지 모든 시스템은 멀웨어 공격의 리스크에 노출되어 있습니다. 멀웨어 공격을 받은 경험을 통해 멀웨어 공격은 시작 전에 차단해야 할 뿐만 아니라 이미 방어 체계를 침투해 IT 환경 전반에 걸쳐 측면으로 이동하는 공격도 식별해야 한다는 점을 알 수 있습니다. 사이버 보안 솔루션은 보안팀이 최근 멀웨어 공격에 대한 인사이트를 기반으로 위협 보호를 자동화할 수 있게 돕는 위협 인텔리전스 기능을 제공해야 합니다.

Akamai의 강력하고 유연한 플랫폼은 점점 더 다양해지는 위협과 취약점으로부터 인터넷 기반 인프라의 여러 측면을 보호합니다. Akamai의 보안 솔루션 은 클라우드, 앱, API, 사용자에게 지연을 발생시키지 않고 전체 에코시스템을 사이버 공격으로부터 보호합니다.

