핑 플러드 공격이란 무엇일까요?

핑 요청은 두 머신 간의 연결을 테스트하기 위해 ICMP(Internet Control Message Protocol)와 함께 사용되는 진단 툴입니다. 한 디바이스가 다른 디바이스에 핑 에코 요청 패킷을 보내면 해당 디바이스가 에코 응답 메시지로 응답합니다. 이 교환의 RTT(Round-Trip Time)을 통해 디바이스 간의 네트워크 연결 속도를 알 수 있습니다.

ICMP 핑 플러드 공격에서 해커는 여러 개의 핑 에코 요청 패킷을 표적 시스템으로 전송해 과부하를 주려고 합니다. 각 ICMP 요청은 대역폭과 표적 서버의 일부 리소스를 소비하는 응답을 요구합니다. 핑 에코 요청의 수가 증가하면 표적 디바이스의 리소스가 고갈되어 속도가 느려지거나 충돌이 발생해 정상적인 트래픽과 요청을 처리할 수 없게 됩니다. 공격자가 시스템을 오용하거나 악용하기 위해 ICMP 프로토콜을 활용하는 다른 방법도 있지만, 에코 응답이 가장 일반적입니다.