Ping 请求是一种诊断工具，它与互联网控制消息协议 (ICMP) 协同工作，用于测试两台机器之间的连接状况。当一台设备向另一台设备发送 ping 回显请求数据包时，后者会通过 echo-reply 消息进行响应。这种往返时间 (RTT) 能够揭示两台设备之间的网络连接速度。

在 ICMP Ping 泛洪攻击中，黑客通过向目标系统发送大量 Ping 回显请求数据包，试图使目标系统不堪重负。每个 ICMP 请求都需要获得响应，这个响应会消耗带宽和目标服务器的部分资源。随着 Ping 回显请求数量的不断增加，目标设备的资源会逐渐耗尽，导致系统速度变慢或崩溃，甚至无法处理正常的流量和合法请求。在其他方法中，攻击者会利用 ICMP 协议来误用或滥用系统，但 echo-reply 是最为常见的一种方法。