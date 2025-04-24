X
什么是 Ping 泛洪攻击？

Ping 泛洪攻击，又称为“死亡之 Ping”，是一种拒绝服务 (DoS) 攻击，其中攻击者试图利用 ICMP 数据包使某网络设备或服务不堪重负，进而导致合法流量无法正常使用该网络设备或服务。Ping 泛洪攻击既可以是由单个设备发起的 DoS 攻击，也可以是由僵尸网络发起的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

Ping ICMP 泛洪攻击的目的是什么？

Ping ICMP 泛洪 DDoS 攻击通过向服务器、路由器或网络发送大量请求，使设备的性能变得迟缓甚至完全停止，从而导致设备无法为合法用户和流量提供服务。当 Ping 泛洪攻击针对的是业务关键型系统时，所引发的停机时间可能导致生产力降低、收入损失、客户流失以及声誉受损。此外，Ping 泛洪攻击还可使攻击者发现某网络中存在漏洞的系统，并收集可用于发动更有针对性的攻击的信息。

Ping 泛洪攻击的工作原理是什么？

Ping 请求是一种诊断工具，它与互联网控制消息协议 (ICMP) 协同工作，用于测试两台机器之间的连接状况。当一台设备向另一台设备发送 ping 回显请求数据包时，后者会通过 echo-reply 消息进行响应。这种往返时间 (RTT) 能够揭示两台设备之间的网络连接速度。

在 ICMP Ping 泛洪攻击中，黑客通过向目标系统发送大量 Ping 回显请求数据包，试图使目标系统不堪重负。每个 ICMP 请求都需要获得响应，这个响应会消耗带宽和目标服务器的部分资源。随着 Ping 回显请求数量的不断增加，目标设备的资源会逐渐耗尽，导致系统速度变慢或崩溃，甚至无法处理正常的流量和合法请求。在其他方法中，攻击者会利用 ICMP 协议来误用或滥用系统，但 echo-reply 是最为常见的一种方法。

Ping 泛洪攻击有哪些不同的类型？

  • 目标本地披露。这种 Ping 泛洪攻击主要针对本地网络中的特定计算机，通过使用目标设备的特定 IP 地址进行精准攻击。
  • 路由器披露。这种攻击以路由器为目标，以破坏网络中计算机之间的通信。攻击者需要拥有本地路由器或交换机的内部 IP 地址，才能实施这种攻击。
  • 盲 Ping。这种攻击利用外部程序在发起攻击之前侦察目标计算机路由器的 IP 地址。

受 Ping 泛洪攻击影响的业务运营

Ping 泛洪攻击会严重干扰企业的在线网络运营，威胁云端或本地基础架构的安全，导致合法用户无法正常使用服务。此类攻击会导致服务中断，给企业带来严重影响，特别是对高度依赖在线服务的企业而言更是如此。攻击者通常利用伪造的 IP 地址僵尸网络 来增强攻击效果，从而加大抵御这种攻击的难度。

企业可以采用流量过滤、速率限制以及异常检测系统等多种抵御技术来保护其运营。人类和/或 AI 赋能的威胁防范系统能够实时检测并应对威胁，而集成式端点和云安全平台则能提供全面的保护，抵御 ICMP 泛洪攻击和其他网络威胁。

风险最大的行业

某些行业面临着遭受 DDoS 攻击（包括 Ping 泛洪攻击）的更高风险。下面举几个例子：

  • 银行、金融服务和保险行业 (BFSI)：这些 金融行业 处理的数据极为敏感，且高度依赖在线服务，这使得它们经常成为攻击目标。一旦攻击得手，关键的金融操作可能会受到破坏，敏感的客户数据也会面临被泄露的风险。BFSI 行业是 Ping 泛洪攻击的主要目标。
  • 教育行业：此行业经常遭受大量攻击，尤其是在新学期开始时更是如此。随着教育机构越来越依赖在线平台完成教学和管理工作，它们已成为攻击的主要目标。
  • 电信：由于 电信 行业在提供互联网服务方面扮演着关键角色，这使其频繁成为攻击的目标。一旦该行业遭受攻击导致服务中断，将会对依赖其服务的众多企业和个人造成广泛的影响。
  • 娱乐业和 ISP/托管：由于这些行业拥有较高的知名度和庞大的客户群体，它们所面临的风险也相应加大。一旦攻击成功，可能导致服务中断，影响众多用户，进而对业务造成严重的冲击。

如何抵御 Ping 泛洪攻击？

网络安全团队可以采取以下几个步骤来抵御 Ping ICMP 泛洪攻击。

  • 禁用 ICMP 功能。网络管理员可以通过设置防火墙来限制目标设备使用 ICMP 发送和接收请求，从而禁用其 ICMP 功能。然而，这种操作会导致设备无法响应其他合法的 ping 请求、traceroute 请求以及网络活动，从而限制了管理员对服务问题进行诊断的能力。
  • 速率限制。安全团队还可以通过设置处理传入 ICMP 消息的速率限制或限制允许的 ping 请求大小来抵御 Ping 泛洪攻击。
  • 入侵检测。入侵检测系统 (IDS) 可以监控网络流量，能够实时识别潜在攻击。
  • 监控网络流量。通过持续监控和分析网络流量，安全团队可以识别正常的流量模式，并发现可能表明攻击（如 Ping 泛洪攻击）的异常情况。
  • 部署 DDoS 抵御措施。通过 全面的 DDoS 防护 服务，您能够在恶意流量到达网络之前对其进行过滤，有效防范 Ping 泛洪攻击和其他 DDoS 攻击或网络攻击。

常见问题

网络速度缓慢、服务无响应以及 CPU 或带宽利用率过高，这些都是 Ping 泛洪攻击的常见表现。

是的，Ping 泛洪攻击并不合法，在大多数司法管辖区都被视为网络犯罪行为。

虽然防火墙可以通过过滤恶意流量来提供一定的帮助，但它并不总是能够完全阻止所有类型的 Ping 泛洪攻击。

是的，有一些白帽黑客工具能够模拟 Ping 泛洪攻击来测试网络防御的有效性。

