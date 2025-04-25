ping 要求は、2 台のマシン間の接続をテストするためにインターネット制御通知プロトコル（ICMP）とともに使用される診断ツールです。一方のデバイスが ping エコー要求パケットをもう一方のデバイスに送信すると、エコー応答メッセージが返されます。このやり取りのラウンドトリップタイム（RTT）から、デバイス間のネットワーク接続の速度がわかります。

ICMP ping フラッド攻撃では、ハッカーが標的のシステムに ping エコー要求パケットを複数送信し、過負荷状態にしようとします。各々の ICMP 要求に、帯域幅も、標的となったサーバーのリソースの一部も消費する応答が必要になります。ping エコー要求の数が増加すると、標的となったデバイスのリソースが枯渇し、速度の低下やクラッシュが発生して、通常のトラフィックや正当な要求がリソースを利用できなくなります。攻撃者がシステムの誤用や悪用を目的として ICMP プロトコルを利用する方法は他にもありますが、エコー応答が最も一般的です。