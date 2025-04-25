Qu'est-ce qu'une attaque de type ping flood ?

Une requête ping est un outil de diagnostic utilisé avec le protocole ICMP pour tester la connectivité entre deux machines. Un terminal envoie un paquet de requête-écho ping à un autre, qui répond par l'envoi d'une réponse-écho. Le délai aller-retour (RTT, Round-Trip Time) de cet échange indique la vitesse de la connexion réseau entre les terminaux.

Dans le cas d'une attaque ping ICMP flood, les pirates cherchent à surcharger un système ciblé en lui envoyant plusieurs paquets de requête-écho ping. Chaque requête ICMP nécessite une réponse qui consomme de la bande passante ainsi que certaines des ressources du serveur ciblé. À mesure que le nombre de requête-écho ping augmente, le terminal ciblé s'épuise et ralentit ou tombe en panne, l'empêchant de répondre au trafic normal et aux requêtes légitimes. D'autres méthodes permettent aux attaquants d'exploiter le protocole ICMP pour détourner ou faire un usage abusif des systèmes, mais la réponse-écho est la plus courante.