Una solicitud ping es una herramienta de diagnóstico que se utiliza con el protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) para probar la conectividad entre dos equipos. Un dispositivo envía un paquete de solicitud de eco ping a otro, que responde con un mensaje de respuesta de eco. El tiempo de ida y vuelta (RTT) de este intercambio revela la velocidad de la conexión de red entre los dispositivos.

En un ataque de inundación ping ICMP, los hackers intentan sobrecargar un sistema objetivo enviando numerosos paquetes de solicitud de eco ping a un sistema objetivo. Cada solicitud ICMP requiere una respuesta que consume ancho de banda, así como algunos de los recursos del servidor objetivo. A medida que aumenta el número de solicitudes de eco ping, el dispositivo objetivo se agota y se ralentiza o se bloquea, lo que hace que no esté disponible para el tráfico normal y las solicitudes legítimas. Existen otros métodos en los que los atacantes utilizan el protocolo ICMP para hacer un uso indebido de los sistemas o abusar de estos, pero la respuesta de eco es el más común.