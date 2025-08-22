O que é um ataque de inundação de ping?

Uma solicitação de ping é uma ferramenta de diagnóstico usada com o ICMP (Internet Control Message Protocol) para testar a conectividade entre duas máquinas. Um dispositivo envia um pacote de solicitação de eco de ping para outro, que responde com uma mensagem de resposta de eco. O tempo de ida e volta (RTT) dessa troca revela a velocidade da conexão de rede entre os dispositivos.

Em um ataque de inundação de ping ICMP, os hackers procuram sobrecarregar um sistema direcionado enviando vários pacotes de solicitação de eco de ping para um sistema. Cada solicitação ICMP requer uma resposta que consuma largura de banda, bem como alguns dos recursos do servidor de destino. À medida que o número de solicitações aumenta, o dispositivo de destino fica esgotado e fica mais lento ou falha, tornando-o indisponível para tráfego normal e solicitações legítimas. Existem outros métodos nos quais os invasores usam o protocolo ICMP para utilização indevida ou abusiva de sistemas, mas a resposta ao eco é a mais comum.