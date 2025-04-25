Was ist ein Ping‑Flood‑Angriff?

Eine Ping-Anfrage ist ein Diagnosetool, das zusammen mit dem Internet Control Message Protocol (ICMP) verwendet wird, um die Konnektivität zwischen zwei Computern zu testen. Ein Gerät sendet ein Paket mit einer Ping-Echo-Anfrage an ein anderes, das daraufhin eine Echo-Antwort zurücksendet. Die Zeit für diesen Paketumlauf gibt die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung zwischen den Geräten an.

Bei einem ICMP-Ping-Flood-Angriff versuchen Hacker, ein Zielsystem zu überlasten, indem sie mehrere Ping-Echo-Anfragepakete an ein Zielsystem senden. Für jede ICMP-Anfrage bedarf es einer Antwort, die sowohl Bandbreite als auch einige der Ressourcen des Zielservers verbraucht. Wenn die Anzahl der Ping-Echo-Anfragen zunimmt, wird das Zielgerät überlastet und verlangsamt sich oder stürzt ab, sodass es für normalen Traffic und legitime Anfragen nicht mehr verfügbar ist. Es gibt andere Methoden, bei denen Angreifer das ICMP-Protokoll verwenden, um Systeme auszunutzen oder zu missbrauchen, aber die Echo-Antwort ist die häufigste.