제로 트러스트 플랫폼이란 무엇일까요?

ZTNA와 마이크로세그멘테이션은 제로 트러스트 아키텍처로 전환하려는 기업에게 필수적인 두 가지 핵심 제품입니다. 기업은 보안 우선순위에 따라 일반적으로 이 두 가지 중 하나로 전환을 시작합니다. 기업은 통합 제로 트러스트 플랫폼을 통해 두 솔루션 중 하나로 시작할 수 있지만, 시간이 지나면서 단일 에이전트, 콘솔, 정책의 장점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 서로 다른 솔루션 관리의 복잡성을 줄이고 제로 트러스트 아키텍처에 도달하는 데 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

특히 ZTNA의 경우 고객은 ZTNA를 배포하고 차세대 방화벽을 사용해 내부 네트워크와 워크로드를 세그멘테이션할 수 있습니다. 하지만 이는 복잡하고 비효율적인 접근 방식입니다. 통합 ZTNA 및 마이크로세그멘테이션 솔루션은 보다 간단하고 안전한 접근 방식을 제공하며, 기업이 ZTNA를 배포할 때 직면하는 몇 가지 도전 과제를 해결합니다.

첫째, 많은 기업은 사용 중인 비즈니스 애플리케이션완전히 파악하지 못하고 있으며, 기업이 클수록 그 도전 과제는 더욱 어려워집니다. 고객은 마이크로세그멘테이션 레이블링을 통해 보유하고 있는 프라이빗 애플리케이션과 누가 해당 애플리케이션에 접속하고 있는지 신속하게 파악할 수 있습니다.

둘째, ZTNA만으로 애플리케이션 접속 정책을 생성한 후에는 해당 애플리케이션이 정상적으로 접근 가능한지 확인해야 하며, 이를 위해 방화벽 룰을 편집해야 합니다. 통합 솔루션을 사용하면 접속 정책이 생성되면 클릭 한 번으로 마이크로세그멘테이션 정책이 즉시 생성됩니다.

마지막으로, 통합 솔루션은 사용자 디바이스에서 애플리케이션까지, 그리고 애플리케이션의 프로세스 수준까지 전체 경로에 대한 가시성을 제공합니다. 이러한 엔드투엔드 가시성을 통해 네트워킹 팀은 애플리케이션 접속 문제를 신속하게 조사하고 해결할 수 있습니다.