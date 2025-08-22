O que é uma plataforma Zero Trust?

O ZTNA e a microssegmentação são os dois principais produtos para qualquer organização que queira migrar para uma arquitetura Zero Trust. Dependendo de sua prioridade de segurança, uma empresa normalmente inicia uma transformação com um ou outro. Com uma plataforma Zero Trust unificada, as empresas podem começar com qualquer uma das soluções, mas, ao longo do tempo, elas obtêm benefícios de um único agente, console e política. Isso reduz a complexidade do gerenciamento de soluções diferentes e acelera o tempo necessário para chegar a uma arquitetura Zero Trust.

Especificamente para o ZTNA, os clientes podem implantar o ZTNA e usar firewalls de última geração para segmentar suas redes e workloads internas. No entanto, essa é uma abordagem complexa e ineficiente. Uma solução unificada de ZTNA e microssegmentação oferece uma abordagem mais simples e segura e aborda alguns dos desafios enfrentados pelas empresas ao implantar o ZTNA.

Em primeiro lugar, muitas organizações não têm uma visão completa das aplicações de negócios que estão usando, e quanto maior a organização, maior o desafio. A rotulagem por microssegmentação permite que um cliente descubra rapidamente as aplicações privadas que ele tem e quem as está acessando.

Em segundo lugar, depois que criam uma política de acesso a aplicações, com o ZTNA por conta própria, eles precisariam garantir que as aplicações estejam acessíveis, o que significa editar regras de firewall. Com a solução unificada, depois que uma política de acesso é criada, com um único clique, uma política de microssegmentação é criada instantaneamente.

Por fim, a solução unificada fornece visibilidade de todo o caminho, desde o dispositivo do usuário até a aplicação e até mesmo o nível de processo da aplicação. Essa visibilidade completa permite que as equipes de rede investiguem e resolvam rapidamente quaisquer problemas de acesso a aplicações.