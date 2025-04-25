Qu'est-ce qu'une plateforme Zero Trust ?

ZTNA et la microsegmentation sont les deux produits clés pour toute entreprise qui souhaite passer à une architecture Zero Trust. En fonction de sa priorité de sécurité, une entreprise commence normalement une transformation avec l'une ou l'autre. Avec une plateforme Zero Trust unifiée, les entreprises peuvent commencer avec l'une ou l'autre solution, mais au fil du temps, elles bénéficient d'un agent, d'une console et d'une règle uniques. Cela réduit la complexité liée à la gestion de solutions disparates et accélère le temps nécessaire à l'adoption d'une architecture Zero Trust.

Spécifiquement pour ZTNA, les clients peuvent déployer ZTNA et utiliser des pare-feux de nouvelle génération pour segmenter leurs réseaux internes et leurs charges de travail. Cependant, il s'agit d'une approche complexe et inefficace. Une solution ZTNA et de microsegmentation unifiée offre une approche plus simple et plus sécurisée, et elle résout certains des défis auxquels les entreprises sont confrontées lors du déploiement de ZTNA.

Tout d'abord, de nombreuses entreprises n'ont pas une vue d'ensemble complète des applications métiers qu'elles utilisent, et plus l'entreprise est grande, plus le défi est grand. L'étiquetage de microsegmentation permet à un client de découvrir rapidement les applications privées dont il dispose et qui y accède.

Ensuite, une fois qu'il a créé une règle d'accès aux applications, ZTNA étant seul, il doit s'assurer que les applications sont accessibles, ce qui implique de modifier les règles de pare-feu. Avec la solution unifiée, une fois qu'une règle d'accès est créée, une règle de microsegmentation est créée instantanément en un seul clic.

Enfin, la solution unifiée offre une visibilité sur l'ensemble du chemin, du terminal de l'utilisateur jusqu'à l'application, et même jusqu'au niveau du processus de l'application. Cette visibilité de bout en bout permet aux équipes réseau d'étudier et de résoudre rapidement les problèmes d'accès aux applications.