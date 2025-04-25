ZTNA とマイクロセグメンテーションの 2 つは、ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行を検討している組織にとって重要な製品です。セキュリティ上の優先順位に応じて、企業は通常、どちらか一方から変革を開始します。統合型のゼロトラスト・プラットフォームを使用することで、企業はどちらのソリューションからも始めることができますが、時間が経つにつれて、単一のエージェント、コンソール、ポリシーからメリットを得られます。これにより、個別のソリューションを管理することの複雑さが軽減され、ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行に要する時間が短縮されます。

特に ZTNA の場合、顧客は ZTNA を展開し、次世代ファイアウォールを使用して、内部ネットワークとワークロードをセグメント化できます。しかし、これは複雑で非効率的なアプローチです。統合型の ZTNA およびマイクロセグメンテーションソリューションは、よりシンプルで安全なアプローチを提供し、企業が ZTNA を展開する際に直面するいくつかの課題に対処します。

まず、多くの組織は、使用しているビジネスアプリケーションの全体像を把握していません。そして、組織の規模が大きいほど、この課題は大きくなります。マイクロセグメンテーションのラベリングにより、顧客は所有しているプライベートアプリとそのアプリにアクセスしているユーザーを迅速に探索できます。

次に、ZTNA のみの場合、アプリケーション・アクセス・ポリシーを作成した後、そのアプリケーションにアクセスできるようにする必要があります。つまり、ファイアウォールルールを編集する必要があります。この統合ソリューションでは、アクセスポリシーを作成した後、ワンクリックで即座にマイクロセグメンテーションポリシーを作成できます。

最後に、この統合ソリューションは、ユーザーのデバイスからアプリケーション、さらにはアプリケーションのプロセスレベルまで、パス全体を可視化します。このエンドツーエンドの可視性により、ネットワークチームはアプリケーションアクセスの問題を迅速に調査して解決できます。