Che cos'è una piattaforma Zero Trust?

Le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA sono i due prodotti principali per qualsiasi organizzazione che desidera passare a un'architettura Zero Trust. A seconda della sua priorità di sicurezza, un'azienda, di solito, inizia una trasformazione con una di queste due funzionalità. Con una piattaforma Zero Trust unificata, le aziende possono iniziare con entrambe le soluzioni, ma nel corso del tempo possono trarre vantaggio dal fatto di disporre di un solo agente, una sola console e un'unica policy. Ciò riduce la complessità di dover gestire diverse soluzioni e velocizza l'adozione di un'architettura Zero Trust.

Nello specifico, i clienti possono implementare le funzionalità ZTNA e utilizzare firewall di nuova generazione per segmentare le reti e i carichi di lavoro interni. Tuttavia, si tratta di un approccio complesso e inefficiente. Una soluzione di microsegmentazione che include funzionalità ZTNA offre un approccio più semplice e sicuro e risolve alcuni dei problemi che le aziende devono affrontare durante l'implementazione delle funzionalità ZTNA.

In primo luogo, molte organizzazioni non dispongono di un quadro completo delle app aziendali che utilizzano e più grande è l'organizzazione, maggiore è la sfida da affrontare. La funzione di etichettatura della microsegmentazione consente al cliente di scoprire rapidamente le app private di cui dispone e chi vi accede.

In secondo luogo, una volta creata una policy di accesso alle applicazioni, solo con le funzionalità ZTNA, l'azienda deve assicurarsi che le applicazioni siano accessibili, quindi è necessario modificare le regole del firewall. Con la soluzione unificata, una volta creata una policy di accesso, con un solo clic viene creata immediatamente una policy di microsegmentazione.

Infine, la soluzione unificata fornisce visibilità sull'intero percorso, dal dispositivo dell'utente all'applicazione fino al livello del processo dell'applicazione. Questa visibilità end-to-end consente ai team addetti alla rete di indagare e risolvere rapidamente eventuali problemi di accesso alle applicazioni.