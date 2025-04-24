对于任何希望迁移到 Zero Trust 架构的企业来说，ZTNA 和微分段是两种关键产品。企业通常会根据自身的安全优先级，选择其中一种产品作为转型的切入点。借助统一的 Zero Trust 平台，企业可以从这两种解决方案之一入手，但随着时间的推移，他们可以从单一代理、控制台和策略中受益。这降低了管理不同解决方案的复杂性，并缩短了实现 Zero Trust 架构所需的时间。

具体而言，对于 ZTNA，客户可以通过部署 ZTNA 并使用新一代防火墙来对其内部网络和工作负载进行分段。然而，这是一种复杂且效率低下的方法。统一的 ZTNA 与微分段解决方案提供了更简单、更安全的方法，并解决了企业在部署 ZTNA 时面临的一些挑战。

首先，许多企业都无法全面了解他们所使用的业务应用程序，而且企业规模越大，全面了解业务程序的难度就越大。微分段标记使客户能够快速发现自己拥有的专用应用程序以及能够访问这些应用程序的用户。

其次，在创建应用程序访问策略后，如果仅使用 ZTNA，他们就需要确保应用程序是可访问的，这意味着需要编辑防火墙规则。而使用统一的解决方案时，在创建了访问策略后，企业可以一键创建微分段策略。

最后，统一的解决方案能够提供对整条路径的监测能力，让企业深入了解从用户设备到应用程序，甚至是应用程序进程层面的各个环节。这种端到端监测能力使网络团队能够快速调查和解决任何应用程序访问问题。