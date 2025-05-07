¿Qué es una plataforma Zero Trust?

ZTNA y la microsegmentación son los dos productos clave para cualquier organización que desee migrar a una arquitectura Zero Trust. En función de su prioridad de seguridad, una empresa suele iniciar una transformación con una u otra. Con una plataforma Zero Trust unificada, las empresas pueden empezar por cualquiera de las dos soluciones, pero con el tiempo obtienen ventajas gracias a un único agente, consola y política. Esto reduce la complejidad de la gestión de soluciones dispares y acelera el tiempo que se tarda en conseguir una arquitectura Zero Trust.

Específicamente para ZTNA, los clientes pueden implementar ZTNA y utilizar firewalls de última generación para segmentar sus redes y cargas de trabajo internas. Sin embargo, se trata de un enfoque complejo e ineficiente. Una solución de microsegmentación y ZTNA unificada ofrece un enfoque más sencillo y seguro, y aborda algunos de los desafíos a los que se enfrentan las empresas al implementar ZTNA.

En primer lugar, muchas organizaciones no tienen una visión completa de las aplicaciones empresariales que utilizan y, cuanto más grande sea la organización, mayor será el desafío. El etiquetado de microsegmentación permite al cliente descubrir rápidamente las aplicaciones privadas que tiene y quién accede a ellas.

En segundo lugar, una vez que crean una política de acceso a las aplicaciones, con ZTNA por sí solo, tendrían que asegurarse de que las aplicaciones son accesibles, lo que significa editar las reglas del firewalls. Con la solución unificada, una vez que se crea una política de acceso, con un solo clic se crea una política de microsegmentación al instante.

Por último, la solución unificada proporciona visibilidad de toda la ruta, desde el dispositivo del usuario hasta la aplicación e incluso hasta el nivel de proceso de la aplicación. Esta visibilidad integral permite a los equipos de red investigar y resolver rápidamente cualquier problema de acceso a las aplicaciones.