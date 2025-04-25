Was ist eine Zero-Trust-Plattform?

Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung sind die beiden wichtigsten Produkte für Unternehmen, die auf eine Zero-Trust-Architektur umsteigen möchten. Je nach Sicherheitspriorität beginnt ein Unternehmen in der Regel eine Transformation mit dem einen oder anderen. Mit einer einheitlichen Zero-Trust-Plattform können Unternehmen mit beiden Lösungen beginnen – mit der Zeit profitieren sie jedoch von einem einzigen Agent, einer Konsole und einer einzigen Richtlinie. Dies reduziert die Komplexität bei der Verwaltung unterschiedlicher Lösungen und beschleunigt die Implementierung einer Zero-Trust-Architektur.

Speziell für Zero Trust Network Access können Kunden Zero Trust Network Access implementieren und Firewalls der nächsten Generation verwenden, um ihre internen Netzwerke und Workloads zu segmentieren. Dies ist jedoch ein komplexer und ineffizienter Ansatz. Eine einheitliche Lösung für Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung bietet einen einfacheren und sichereren Ansatz und bewältigt einige der Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Implementierung von Zero Trust Network Access konfrontiert sind.

Erstens verfügen viele Unternehmen nicht über ein vollständiges Bild der von ihnen verwendeten Geschäftsanwendungen – und je größer das Unternehmen, desto größer die Herausforderung. Mit der Kennzeichnung der Mikrosegmentierung können Kunden schnell erkennen, welche privaten Anwendungen sie haben und wer auf sie zugreift.

Zweitens müssen sie, sobald sie eine Anwendungszugriffsrichtlinie mit Zero Trust Network Access selbst erstellt haben, sicherstellen, dass die Anwendungen zugänglich sind, was bedeutet, dass Firewall-Regeln bearbeitet werden müssen. Mit der einheitlichen Lösung wird sofort eine Mikrosegmentierungsrichtlinie erstellt, sobald eine Zugriffsrichtlinie erstellt wurde.

Schließlich bietet die einheitliche Lösung einen Überblick über den gesamten Pfad, vom Gerät des Nutzers über die Anwendung bis hin zur Prozessebene der Anwendung. Diese End-to-End-Transparenz ermöglicht es Netzwerkteams, Probleme beim Anwendungszugriff schnell zu untersuchen und zu beheben.