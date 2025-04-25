애플리케이션 보안이란 무엇일까요?

애플리케이션 보안 툴을 배포할 때는 여러 가지 중요한 기능을 제공하는 솔루션을 찾는 것이 중요합니다.

확장 가능한 플랫폼

앱 보안 기술은 성능 저하 없이 지속적으로 애플리케이션을 보호하면서 트래픽 요구사항에 맞춰 확장되어야 합니다. 또한 플랫폼은 온프레미스, 프라이빗 또는 퍼블릭 클라우드 아키텍처를 보호하면서 지리적으로 분산된 애플리케이션의 도전 과제를 해결해야 합니다.

간편한 관리

관리를 간소화하기 위해서는 실시간 위협 인텔리전스를 지속적으로 사용해 WAAP(Web Application and API Protection) 룰을 자동으로 수정함으로써 지속적인 권한 설정 및 업데이트가 필요하지 않도록 해야 합니다.

적응형 보안

최고의 소프트웨어 보안 솔루션은 기존의 서명 기반의 위협 탐지 기능을 뛰어넘어 고급 동적 애플리케이션 보안 테스트 및 DDoS 방어 기능을 배포해 더욱 안정적인 결과를 제공합니다. 고급 애플리케이션 보안 기술은 머신 러닝, 데이터 마이닝 및 휴리스틱(프레임워크) 기반 탐지 기능을 사용해 빠르게 진화하는 위협을 탐지합니다.

API 가시성, 보안, 제어

API 사용이 점차 보편화됨에 따라 우수한 보안 기술을 통해 API 차원에서 실시간 알림, 리포팅, 대시보드를 제공하는 동시에 알 수 없거나 변경되는 인터페이스를 자동으로 검색하고 프로파일링해야 합니다.

유연하고 자동화된 관리

자동화된 워크플로우를 갖춘 애플리케이션 보안 솔루션은 운영 효율성을 높이고 투자 수익을 극대화할 수 있습니다. 고유한 웹 트래픽에 자동으로 적응하는 셀프 튜닝 보안 보호를 통해 보안 리스크는 물론 IT 팀의 부담도 최소화할 수 있습니다.