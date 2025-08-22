X
O que é Segurança das aplicações?

A complexidade da segurança das aplicações da Web

As aplicações e APIs da Web são mais importantes do que nunca para sua empresa, e são cada vez mais difíceis de proteger contra ameaças à segurança. A complexidade das aplicações modernas cria uma superfície de ataque mais ampla com mais novos pontos de entrada para hackers. Há dezenas de milhares de vulnerabilidades conhecidas em aplicações Web e APIs que os invasores podem explorar para acessar bancos de dados, extrair dados confidenciais ou interromper negócios tornando as aplicações indisponíveis. E os invasores estão constantemente descobrindo novas vulnerabilidades de segurança que surgem à medida que aplicações e APIs são revisadas e atualizadas.

No ambiente de ameaça atual, a segurança das aplicações (AppSec) eficaz exige que as organizações se protejam dos ataques de vários vetores, que incluem exploração de vulnerabilidade, injeção de SQL, cross-site scripting, botnets automatizados, DDoS volumétrico e ameaças baseadas em API em ataques de crescente sofisticação.

Diagrama que ilustra a arquitetura de rede relacionada à proteção de aplicações.

O Akamai App & API Protector, uma solução de proteção de aplicação da Web e API (WAAP), oferece ferramentas abrangentes para segurança de website, API e aplicações. Nossa tecnologia interrompe ataques baseados na Web e na API, ao mesmo tempo, em que fortalece sua estratégia de cibersegurança de informações e oferece insights sobre riscos emergentes para cobrir as lacunas de segurança.

O que procurar em uma solução de segurança das aplicações

Ao implantar ferramentas de segurança das aplicações, é importante procurar soluções que ofereçam vários recursos essenciais.

Uma plataforma escalável

A tecnologia de segurança de sua aplicação deve ser dimensionada para atender às demandas de tráfego e, ao mesmo tempo, oferecer proteção das aplicações contínua sem degradar o desempenho. Sua plataforma também deve enfrentar o desafio das aplicações que estão geograficamente dispersas, ao mesmo tempo em que oferece proteção para a arquitetura de nuvem local, privada ou pública.

Facilidade de administração

Para simplificar o gerenciamento, sua tecnologia deve analisar automaticamente as regras das aplicações Web e de proteção de API (WAAP) com inteligência contra ameaças contínua e em tempo real, eliminando a necessidade de configuração e atualizações contínuas de permissões.

Proteção adaptável

A melhor solução de segurança de software vai além da detecção tradicional de ameaças baseadas em assinaturas, implantando formas avançadas de teste dinâmico de segurança de aplicações e proteção contra DDoS para oferecer resultados mais confiáveis. A tecnologia avançada de segurança de aplicações usa recursos de machine learning, mineração de dados e detecção orientada por heurística (framework) para identificar ameaças em rápida evolução.

Visibilidade, proteção e controle da API

À medida que o uso de APIs se torna mais difundido, a tecnologia de segurança superior deve detectar e definir o perfil de interfaces desconhecidas ou em constante mudança, ao mesmo tempo em que fornece alertas, relatórios e painéis em tempo real no nível de API.

Gerenciamento flexível e automatizado

Uma solução de segurança de aplicações com fluxos de trabalho automatizados pode melhorar a eficiência operacional e maximizar o retorno sobre o investimento. As proteções de segurança com autoajuste que se adaptam automaticamente ao seu tráfego da Web exclusivo vão minimizar os riscos de segurança, bem como a carga sobre suas equipes de TI.

Segurança das aplicações com a Akamai

O App & API Protector da Akamai oferece tudo o que suas equipes de segurança precisam de uma solução de aplicações Web e de proteção de API (WAAP). Nossa tecnologia defende toda a Web e propriedades de API com proteções poderosas projetadas para simplicidade e facilidade de uso, com alguns dos mais avançados mecanismos de automação de segurança disponíveis atualmente. O App & API Protector combina as principais tecnologias líderes do setor em atenuação de bots, firewall de aplicativos da Web, segurança de APIs, e proteção contra DDoS em uma única solução que simplifica o gerenciamento de segurança e permite que suas equipes de DevSecOps façam mais com menos.

Os recursos do App & API Protector incluem:

  • Segurança adaptável e autoajustável. Todos os gatilhos de segurança, incluindo ataques verdadeiros e falsos positivos, são analisados automaticamente com machine learning avançado, criando recomendações de ajuste específicas às políticas que podem ser facilmente aceitas com apenas alguns cliques.

  • Visibilidade e mitigação de bots. O App & API Protector monitora e mitiga os ataques de bots, contanto com visibilidade em tempo real em tráfego de bots e um amplo diretório de mais de 1.750 bots conhecidos.

  • Recursos avançados de API. Nossa tecnologia descobre automaticamente uma variedade completa de APIs conhecidas, desconhecidas e variáveis em todo o seu ecossistema, incluindo pontos de extremidade, definições e perfis de tráfego. Com maior visibilidade das APIs, você pode gerenciar o controle de acesso e proteger-se de ataques ocultos, encontrar erros, descobrir alterações e registrar APIs recém-descobertas.

  • Integração simplificada. Um assistente fácil de usar otimiza e simplifica o processo de integração.

  • Integração com DevOps. O App & API Protector pode ser facilmente integrado a plataformas de desenvolvimento de aplicações para permitir integração rápida, gerenciamento uniforme de políticas, aplicação centralizada e colaboração aprimorada entre DevOps e equipes de segurança.

  • Atualizações automáticas. Um mecanismo de segurança adaptável é atualizado automaticamente com as proteções mais recentes com base na análise de mais de 300 TB de dados de ataque diário, usando machine learning para identificar novos vetores e permutações de vetores existentes.

  • Proteção contra DOS e DDoS. O App & API Protector derruba instantaneamente os ataques de DDoS à camada de rede na edge e, ao mesmo tempo, mitiga os ataques de camada de aplicação em segundos.

  • Regras personalizadas. Um criador de regras fácil de usar permite que as equipes de segurança criem e gerenciem cenários exclusivos que não são protegidos por controles padrão.

Painéis, alertas e ferramentas de geração de relatórios. As ferramentas de geração de relatórios de segurança das aplicações monitoram e avaliam continuamente a eficácia das proteções, fornecendo telemetria detalhada de ataques e análise de eventos de segurança.

Soluções adicionais para segurança das aplicações e APIs

Juntamente com as proteções fornecidas pelo App & API Protector, a Akamai oferece um conjunto de soluções adicionais para segurança das aplicações.

Edge DNS

O Akamai Edge DNS é uma solução de DNS baseada em nuvem que oferece maior segurança, resiliência e capacidade de resposta do DNS. Em vez de simplesmente fornecer acesso a dois ou três servidores DNS, uma abordagem comum, o Edge DNS aproveita a Akamai Intelligent Edge Platform para fornecer acesso a milhares de servidores DNS em mais de 1.000 pontos de presença em todo o mundo. Como resultado, as empresas podem contar com o serviço fast DNS, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, e resiliência para se proteger dos maiores ataques DDoS.

Prolexic

O Akamai Prolexic detém ataques de DDoS na nuvem através do direcionamento de todo o tráfego para um dos mais de 20 centros de depuração de alta capacidade em todo o mundo. Com mitigação oferecida pela nuvem em todas as portas e protocolos, o Prolexic bloqueia os ataques DDoS de forma eficaz antes que eles se tornem eventos que afetem os negócios.

Client-side Protection & Compliance

A Client-side Protection & Compliance da Akamai fortalece a integridade das páginas da web, detectando e mitigando comportamentos suspeitos de script. Nossa tecnologia de autenticação protege websites contra as ameaças de JavaScript, tais como skimming da Web, formjacking e ataques Magecart, identificando recursos vulneráveis, localizando comportamentos suspeitos e interrompendo atividades mal-intencionadas.

Perguntas frequentes (FAQ)

Segurança das aplicações se refere ao conjunto de medidas de segurança que as organizações adotam para se proteger de ameaças que visam falhas de segurança e vulnerabilidades de aplicações em apps, aplicações da Web e APIs.

O software e as APIs de aplicações empresariais modernos são usados por uma ampla variedade de públicos, de usuários internos a parceiros externos, clientes e fornecedores. Uma forte segurança das aplicações pode ajudar as organizações a criar uma cadeia de confiança com cada público, garantindo experiências do cliente digitais e omnicanal excepcionais.

A segurança das aplicações fica mais difícil com o aumento do uso de aplicações em nuvem e com cronogramas acelerados em práticas modernas de DevOps. Além disso, à medida que as aplicações e as APIs são constantemente revisadas, maior complexidade resulta em maior quantidade de potenciais pontos de ataque que devem ser protegidos com controles de segurança.

Por que os clientes escolhem a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.

