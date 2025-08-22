O que é Segurança das aplicações?

A segurança das aplicações fica mais difícil com o aumento do uso de aplicações em nuvem e com cronogramas acelerados em práticas modernas de DevOps. Além disso, à medida que as aplicações e as APIs são constantemente revisadas, maior complexidade resulta em maior quantidade de potenciais pontos de ataque que devem ser protegidos com controles de segurança.
A complexidade da segurança das aplicações da Web
As aplicações e APIs da Web são mais importantes do que nunca para sua empresa, e são cada vez mais difíceis de proteger contra ameaças à segurança. A complexidade das aplicações modernas cria uma superfície de ataque mais ampla com mais novos pontos de entrada para hackers. Há dezenas de milhares de vulnerabilidades conhecidas em aplicações Web e APIs que os invasores podem explorar para acessar bancos de dados, extrair dados confidenciais ou interromper negócios tornando as aplicações indisponíveis. E os invasores estão constantemente descobrindo novas vulnerabilidades de segurança que surgem à medida que aplicações e APIs são revisadas e atualizadas.
No ambiente de ameaça atual, a segurança das aplicações (AppSec) eficaz exige que as organizações se protejam dos ataques de vários vetores, que incluem exploração de vulnerabilidade, injeção de SQL, cross-site scripting, botnets automatizados, DDoS volumétrico e ameaças baseadas em API em ataques de crescente sofisticação.
O Akamai App & API Protector, uma solução de proteção de aplicação da Web e API (WAAP), oferece ferramentas abrangentes para segurança de website, API e aplicações. Nossa tecnologia interrompe ataques baseados na Web e na API, ao mesmo tempo, em que fortalece sua estratégia de cibersegurança de informações e oferece insights sobre riscos emergentes para cobrir as lacunas de segurança.
O que procurar em uma solução de segurança das aplicações
Ao implantar ferramentas de segurança das aplicações, é importante procurar soluções que ofereçam vários recursos essenciais.
Uma plataforma escalável
A tecnologia de segurança de sua aplicação deve ser dimensionada para atender às demandas de tráfego e, ao mesmo tempo, oferecer proteção das aplicações contínua sem degradar o desempenho. Sua plataforma também deve enfrentar o desafio das aplicações que estão geograficamente dispersas, ao mesmo tempo em que oferece proteção para a arquitetura de nuvem local, privada ou pública.
Facilidade de administração
Para simplificar o gerenciamento, sua tecnologia deve analisar automaticamente as regras das aplicações Web e de proteção de API (WAAP) com inteligência contra ameaças contínua e em tempo real, eliminando a necessidade de configuração e atualizações contínuas de permissões.
Proteção adaptável
A melhor solução de segurança de software vai além da detecção tradicional de ameaças baseadas em assinaturas, implantando formas avançadas de teste dinâmico de segurança de aplicações e proteção contra DDoS para oferecer resultados mais confiáveis. A tecnologia avançada de segurança de aplicações usa recursos de machine learning, mineração de dados e detecção orientada por heurística (framework) para identificar ameaças em rápida evolução.
Visibilidade, proteção e controle da API
À medida que o uso de APIs se torna mais difundido, a tecnologia de segurança superior deve detectar e definir o perfil de interfaces desconhecidas ou em constante mudança, ao mesmo tempo em que fornece alertas, relatórios e painéis em tempo real no nível de API.
Gerenciamento flexível e automatizado
Uma solução de segurança de aplicações com fluxos de trabalho automatizados pode melhorar a eficiência operacional e maximizar o retorno sobre o investimento. As proteções de segurança com autoajuste que se adaptam automaticamente ao seu tráfego da Web exclusivo vão minimizar os riscos de segurança, bem como a carga sobre suas equipes de TI.
Segurança das aplicações com a Akamai
O App & API Protector da Akamai oferece tudo o que suas equipes de segurança precisam de uma solução de aplicações Web e de proteção de API (WAAP). Nossa tecnologia defende toda a Web e propriedades de API com proteções poderosas projetadas para simplicidade e facilidade de uso, com alguns dos mais avançados mecanismos de automação de segurança disponíveis atualmente. O App & API Protector combina as principais tecnologias líderes do setor em atenuação de bots, firewall de aplicativos da Web, segurança de APIs, e proteção contra DDoS em uma única solução que simplifica o gerenciamento de segurança e permite que suas equipes de DevSecOps façam mais com menos.
Os recursos do App & API Protector incluem:
Segurança adaptável e autoajustável. Todos os gatilhos de segurança, incluindo ataques verdadeiros e falsos positivos, são analisados automaticamente com machine learning avançado, criando recomendações de ajuste específicas às políticas que podem ser facilmente aceitas com apenas alguns cliques.
Visibilidade e mitigação de bots. O App & API Protector monitora e mitiga os ataques de bots, contanto com visibilidade em tempo real em tráfego de bots e um amplo diretório de mais de 1.750 bots conhecidos.
Recursos avançados de API. Nossa tecnologia descobre automaticamente uma variedade completa de APIs conhecidas, desconhecidas e variáveis em todo o seu ecossistema, incluindo pontos de extremidade, definições e perfis de tráfego. Com maior visibilidade das APIs, você pode gerenciar o controle de acesso e proteger-se de ataques ocultos, encontrar erros, descobrir alterações e registrar APIs recém-descobertas.
Integração simplificada. Um assistente fácil de usar otimiza e simplifica o processo de integração.
Integração com DevOps. O App & API Protector pode ser facilmente integrado a plataformas de desenvolvimento de aplicações para permitir integração rápida, gerenciamento uniforme de políticas, aplicação centralizada e colaboração aprimorada entre DevOps e equipes de segurança.
Atualizações automáticas. Um mecanismo de segurança adaptável é atualizado automaticamente com as proteções mais recentes com base na análise de mais de 300 TB de dados de ataque diário, usando machine learning para identificar novos vetores e permutações de vetores existentes.
Proteção contra DOS e DDoS. O App & API Protector derruba instantaneamente os ataques de DDoS à camada de rede na edge e, ao mesmo tempo, mitiga os ataques de camada de aplicação em segundos.
Regras personalizadas. Um criador de regras fácil de usar permite que as equipes de segurança criem e gerenciem cenários exclusivos que não são protegidos por controles padrão.
Painéis, alertas e ferramentas de geração de relatórios. As ferramentas de geração de relatórios de segurança das aplicações monitoram e avaliam continuamente a eficácia das proteções, fornecendo telemetria detalhada de ataques e análise de eventos de segurança.
Soluções adicionais para segurança das aplicações e APIs
Juntamente com as proteções fornecidas pelo App & API Protector, a Akamai oferece um conjunto de soluções adicionais para segurança das aplicações.
Edge DNS
O Akamai Edge DNS é uma solução de DNS baseada em nuvem que oferece maior segurança, resiliência e capacidade de resposta do DNS. Em vez de simplesmente fornecer acesso a dois ou três servidores DNS, uma abordagem comum, o Edge DNS aproveita a Akamai Intelligent Edge Platform para fornecer acesso a milhares de servidores DNS em mais de 1.000 pontos de presença em todo o mundo. Como resultado, as empresas podem contar com o serviço fast DNS, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, e resiliência para se proteger dos maiores ataques DDoS.
Prolexic
O Akamai Prolexic detém ataques de DDoS na nuvem através do direcionamento de todo o tráfego para um dos mais de 20 centros de depuração de alta capacidade em todo o mundo. Com mitigação oferecida pela nuvem em todas as portas e protocolos, o Prolexic bloqueia os ataques DDoS de forma eficaz antes que eles se tornem eventos que afetem os negócios.
Client-side Protection & Compliance
A Client-side Protection & Compliance da Akamai fortalece a integridade das páginas da web, detectando e mitigando comportamentos suspeitos de script. Nossa tecnologia de autenticação protege websites contra as ameaças de JavaScript, tais como skimming da Web, formjacking e ataques Magecart, identificando recursos vulneráveis, localizando comportamentos suspeitos e interrompendo atividades mal-intencionadas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Segurança das aplicações se refere ao conjunto de medidas de segurança que as organizações adotam para se proteger de ameaças que visam falhas de segurança e vulnerabilidades de aplicações em apps, aplicações da Web e APIs.
O software e as APIs de aplicações empresariais modernos são usados por uma ampla variedade de públicos, de usuários internos a parceiros externos, clientes e fornecedores. Uma forte segurança das aplicações pode ajudar as organizações a criar uma cadeia de confiança com cada público, garantindo experiências do cliente digitais e omnicanal excepcionais.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.