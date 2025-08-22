O que é Segurança das aplicações?

Ao implantar ferramentas de segurança das aplicações, é importante procurar soluções que ofereçam vários recursos essenciais.

Uma plataforma escalável

A tecnologia de segurança de sua aplicação deve ser dimensionada para atender às demandas de tráfego e, ao mesmo tempo, oferecer proteção das aplicações contínua sem degradar o desempenho. Sua plataforma também deve enfrentar o desafio das aplicações que estão geograficamente dispersas, ao mesmo tempo em que oferece proteção para a arquitetura de nuvem local, privada ou pública.

Facilidade de administração

Para simplificar o gerenciamento, sua tecnologia deve analisar automaticamente as regras das aplicações Web e de proteção de API (WAAP) com inteligência contra ameaças contínua e em tempo real, eliminando a necessidade de configuração e atualizações contínuas de permissões.

Proteção adaptável

A melhor solução de segurança de software vai além da detecção tradicional de ameaças baseadas em assinaturas, implantando formas avançadas de teste dinâmico de segurança de aplicações e proteção contra DDoS para oferecer resultados mais confiáveis. A tecnologia avançada de segurança de aplicações usa recursos de machine learning, mineração de dados e detecção orientada por heurística (framework) para identificar ameaças em rápida evolução.

Visibilidade, proteção e controle da API

À medida que o uso de APIs se torna mais difundido, a tecnologia de segurança superior deve detectar e definir o perfil de interfaces desconhecidas ou em constante mudança, ao mesmo tempo em que fornece alertas, relatórios e painéis em tempo real no nível de API.

Gerenciamento flexível e automatizado

Uma solução de segurança de aplicações com fluxos de trabalho automatizados pode melhorar a eficiência operacional e maximizar o retorno sobre o investimento. As proteções de segurança com autoajuste que se adaptam automaticamente ao seu tráfego da Web exclusivo vão minimizar os riscos de segurança, bem como a carga sobre suas equipes de TI.