Cos'è la sicurezza delle applicazioni?

La sicurezza delle applicazioni è resa più difficile dal maggiore utilizzo delle applicazioni cloud e dalle tempistiche accelerate delle pratiche DevOps moderne. Inoltre, poiché le applicazioni e le API vengono costantemente riviste, una maggiore complessità comporta un numero maggiore di potenziali punti di attacco da difendere con controlli di sicurezza.
La complessità della sicurezza delle applicazioni web
Le applicazioni web e le API sono più importanti che mai per la vostra azienda e sempre più difficili da proteggere dalle minacce alla sicurezza. La complessità delle applicazioni moderne crea una superficie di attacco più ampia con più nuovi punti di ingresso per gli hacker. Esistono decine di migliaia di vulnerabilità note nelle app web e nelle API che i criminali possono sfruttare per accedere a database, esfiltrare i dati sensibili o interrompere le attività aziendali rendendo le applicazioni non disponibili. Inoltre, i criminali scoprono costantemente nuove vulnerabilità della sicurezza che emergono in seguito alla revisione e all'aggiornamento delle app e delle API.
Nell'attuale ambiente delle minacce, un'efficace sicurezza delle applicazioni (AppSec) richiede alle organizzazioni di difendersi da attacchi multivettore che includono sfruttamento della vulnerabilità, SQL injection, cross-site scripting, botnet automatizzate, DDoS volumetrici e minacce basate su API in attacchi sempre più sofisticati.
Akamai App & API Protector, una soluzione WAAP (Web Application and API Protection), offre strumenti completi per la sicurezza di siti web, API e applicazioni. La nostra tecnologia blocca gli attacchi basati su web e API, rafforzando al contempo la vostra strategia di cybersicurezza e fornendo informazioni sui rischi emergenti per colmare le lacune nella sicurezza.
Quali sono i componenti indispensabili di una soluzione per la sicurezza delle applicazioni
Quando si tratta di implementare strumenti per la sicurezza delle applicazioni, è importante cercare soluzioni che offrano diverse funzionalità critiche.
Una piattaforma scalabile
La vostra tecnologia di sicurezza delle app deve essere scalabile per soddisfare le esigenze del traffico, offrendo al tempo stesso una protezione continua delle applicazioni senza compromettere le performance. La vostra piattaforma deve anche affrontare la sfida delle applicazioni geograficamente distribuite fornendo protezione per l'architettura on-premise, cloud privata o pubblica.
Facilità di amministrazione
Per semplificare la gestione, la vostra tecnologia dovrebbe rivedere automaticamente le regole di protezione delle applicazioni web e delle API (WAAP) con informazioni sulle minacce continue e in tempo reale, eliminando la necessità di configurazione delle autorizzazioni e aggiornamenti continui.
Protezione adattiva
La migliore soluzione di sicurezza software andrà oltre il tradizionale rilevamento delle minacce basato su firme, implementando forme avanzate di test della sicurezza delle applicazioni dinamici e protezione dagli attacchi DDoS per fornire risultati più affidabili. La tecnologia avanzata per la sicurezza delle applicazioni utilizza l'apprendimento automatico, il data mining e funzionalità di rilevamento basate sull'analisi euristica (framework) per identificare le minacce in rapida evoluzione.
Visibilità, protezione e controllo delle API
Con la crescente pervasività dell'uso delle API, una tecnologia di sicurezza superiore deve rilevare e profilare automaticamente interfacce sconosciute o mutevoli, fornendo, al contempo, avvisi in tempo reale, rapporti e dashboard a livello di API.
Gestione flessibile e automatizzata
Una soluzione per la sicurezza delle applicazioni con workflow automatizzati può migliorare l'efficienza operativa e massimizzare il ritorno sull'investimento. I sistemi di protezione con ottimizzazione automatica che si adattano automaticamente al vostro traffico web specifico ridurranno al minimo i rischi per la sicurezza e il carico per i team IT.
Sicurezza delle applicazioni con Akamai
Akamai App & API Protector offre tutto ciò di cui i vostri team di sicurezza necessitano da una soluzione di protezione delle applicazioni web e delle API (WAAP). La nostra tecnologia difende l'intero patrimonio di applicazioni web e API con potenti sistemi di protezione progettati per la semplicità e la facilità di utilizzo, con alcune delle più avanzate tecnologie di automazione della sicurezza oggi disponibili La soluzione App & API Protector combina le tecnologie leader del settore nella mitigazione dei bot, nelle soluzioni WAF (Web Application Firewall), nella sicurezza delle APIe nella protezione dagli attacchi DDoS in un unico prodotto che semplifica la gestione della sicurezza e consente ai team DevSecOps di fare di più con meno risorse.
Le funzioni di App & API Protector includono:
Sicurezza adattiva e automatica, Tutti i trigger di sicurezza, inclusi attacchi reali e falsi positivi, vengono analizzati automaticamente con l'avanzato sistema di apprendimento automatico, creando consigli sull'ottimizzazione da poter accettare facilmente con pochi clic.
Visibilità e gestione dei bot. La soluzione App & API Protector monitora e mitiga gli attacchi dei bot, basandosi sulla visibilità in tempo reale del traffico dei bot e a una vasta directory costituita da oltre 1.750 bot noti.
Funzionalità API avanzate. La nostra tecnologia rileva automaticamente un'ampia gamma di API note, sconosciute e in continua evoluzione all'interno del vostro ecosistema, inclusi endpoint, definizioni e profili di traffico Una maggiore visibilità sulle API vi consente di gestire il controllo degli accessi e proteggervi da attacchi nascosti, individuare errori, rilevare modifiche e registrare le API scoperte di recente.
Onboarding semplificato. Una procedura guidata di facile utilizzo ottimizza e semplifica il processo di onboarding.
Integrazione con DevOps. La soluzione App & API Protector può essere facilmente integrata con le piattaforme di sviluppo delle applicazioni per consentire un rapido onboarding, una gestione uniforme delle policy, un'applicazione centralizzata e una migliore collaborazione tra DevOps e i team di sicurezza..
Aggiornamenti automatici. Un motore di sicurezza adattivo viene aggiornato automaticamente con le funzioni di protezione più recenti in base all'analisi di oltre 300 TB di dati sugli attacchi giornalieri, utilizzando l'apprendimento automatico per identificare nuovi vettori e varianti di quelli esistenti.
Tecnologia di protezione dagli attacchi DoS e DDoS, La soluzione App & API Protector blocca immediatamente gli attacchi DDoS a livello di rete sull'edge e a mitigare gli attacchi a livello di applicazione in pochi secondi.
Regole personalizzate. Uno strumento per la creazione di regole di facile utilizzo consente ai team di sicurezza di creare e gestire scenari unici non protetti dai controlli standard.
Dashboard, avvisi e strumenti per la creazione di rapporti. Gli strumenti per la creazione di rapporti sulla sicurezza delle applicazioni monitorano e valutano continuamente l'efficacia delle protezioni, fornendo telemetria dettagliata sugli attacchi e analisi degli eventi di sicurezza.
Soluzioni aggiuntive per la sicurezza delle app e delle API
Oltre alle funzioni di protezioni fornite da App & API Protector, Akamai offre una suite di soluzioni aggiuntive per la sicurezza delle applicazioni.
Edge DNS
Akamai Edge DNS è una soluzione DNS basata sul cloud che offre maggiore sicurezza, resilienza e rapidità di risposta del DNS. Anziché fornire semplicemente l'accesso a due o tre server DNS (un approccio comune), Edge DNS sfrutta l'Akamai Intelligent Edge Platform per fornire l'accesso a migliaia di server DNS in più di 1.000 punti di presenza in tutto il mondo. Di conseguenza, le aziende possono contare su un servizio DNS rapido, una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e resilienza per protezione dagli attacchi DDoS più aggressivi.
Prolexic
Akamai Prolexic blocca gli attacchi DDoS nel cloud indirizzando tutto il traffico a uno degli oltre 20 scrubbing center globali a elevata capacità. Con soluzioni di mitigazione distribuite su cloud per tutte le porte e i protocolli, Prolexic blocca efficacemente gli attacchi DDoS nel cloud prima che diventino eventi con impatto sul business.
Client-side Protection & Compliance
Akamai Client-side Protection & Compliance rafforza l'integrità delle pagine web mediante il rilevamento e la mitigazione dei comportamenti degli script sospetti. La nostra tecnologia di autenticazione protegge i siti web dalle minacce Javascript, come attacchi di web skimming, form jacking e Magecart, identificando le risorse più vulnerabili, rilevando i comportamenti sospetti e bloccando le attività dannose.
Domande frequenti (FAQ)
La sicurezza delle applicazioni si riferisce all'insieme di misure di sicurezza che le organizzazioni adottano per difendersi dalle minacce che prendono di mira falle della sicurezza e vulnerabilità delle applicazioni nelle app, applicazioni web e API.
Il software e le API delle applicazioni aziendali moderne sono utilizzati da un'ampia gamma di destinatari, dagli utenti interni a partner, clienti e fornitori esterni. Una sicurezza delle applicazioni efficace può aiutare le organizzazioni a creare una catena di fiducia con tutti gli utenti, garantendo al contempo eccezionali customer experience digitali e omnicanale.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.