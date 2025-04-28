Cos'è la sicurezza delle applicazioni?

Akamai App & API Protector offre tutto ciò di cui i vostri team di sicurezza necessitano da una soluzione di protezione delle applicazioni web e delle API (WAAP). La nostra tecnologia difende l'intero patrimonio di applicazioni web e API con potenti sistemi di protezione progettati per la semplicità e la facilità di utilizzo, con alcune delle più avanzate tecnologie di automazione della sicurezza oggi disponibili La soluzione App & API Protector combina le tecnologie leader del settore nella mitigazione dei bot, nelle soluzioni WAF (Web Application Firewall), nella sicurezza delle APIe nella protezione dagli attacchi DDoS in un unico prodotto che semplifica la gestione della sicurezza e consente ai team DevSecOps di fare di più con meno risorse.

Le funzioni di App & API Protector includono:

Sicurezza adattiva e automatica , Tutti i trigger di sicurezza, inclusi attacchi reali e falsi positivi, vengono analizzati automaticamente con l'avanzato sistema di apprendimento automatico, creando consigli sull'ottimizzazione da poter accettare facilmente con pochi clic.

Visibilità e gestione dei bot . La soluzione App & API Protector monitora e mitiga gli attacchi dei bot, basandosi sulla visibilità in tempo reale del traffico dei bot e a una vasta directory costituita da oltre 1.750 bot noti.

Funzionalità API avanzate . La nostra tecnologia rileva automaticamente un'ampia gamma di API note, sconosciute e in continua evoluzione all'interno del vostro ecosistema, inclusi endpoint, definizioni e profili di traffico Una maggiore visibilità sulle API vi consente di gestire il controllo degli accessi e proteggervi da attacchi nascosti, individuare errori, rilevare modifiche e registrare le API scoperte di recente.

Onboarding semplificato . Una procedura guidata di facile utilizzo ottimizza e semplifica il processo di onboarding.

Integrazione con DevOps . La soluzione App & API Protector può essere facilmente integrata con le piattaforme di sviluppo delle applicazioni per consentire un rapido onboarding, una gestione uniforme delle policy, un'applicazione centralizzata e una migliore collaborazione tra DevOps e i team di sicurezza..

Aggiornamenti automatici . Un motore di sicurezza adattivo viene aggiornato automaticamente con le funzioni di protezione più recenti in base all'analisi di oltre 300 TB di dati sugli attacchi giornalieri, utilizzando l'apprendimento automatico per identificare nuovi vettori e varianti di quelli esistenti.

Tecnologia di protezione dagli attacchi DoS e DDoS , La soluzione App & API Protector blocca immediatamente gli attacchi DDoS a livello di rete sull'edge e a mitigare gli attacchi a livello di applicazione in pochi secondi.

Regole personalizzate. Uno strumento per la creazione di regole di facile utilizzo consente ai team di sicurezza di creare e gestire scenari unici non protetti dai controlli standard.

Dashboard, avvisi e strumenti per la creazione di rapporti. Gli strumenti per la creazione di rapporti sulla sicurezza delle applicazioni monitorano e valutano continuamente l'efficacia delle protezioni, fornendo telemetria dettagliata sugli attacchi e analisi degli eventi di sicurezza.