L'utilisation accrue des applications dans le cloud et les délais accélérés des pratiques de développement actuelles complexifient la sécurité des applications. De plus, comme les applications et les API sont constamment révisées, cette complexité se traduit par un plus grand nombre de points d'attaque potentiels qui doivent être défendus par des contrôles de sécurité.
La complexité de la sécurité applicative Web
Les applications Web et les API sont plus importantes que jamais pour votre entreprise, et de plus en plus difficiles à protéger contre les menaces de sécurité. La complexité des applications actuelles crée une surface d'attaque plus large avec de nouveaux points d'entrée pour les pirates. Il existe des dizaines de milliers de vulnérabilités connues dans les applications Web et les API que les attaquants peuvent exploiter pour accéder aux bases de données, extraire des données sensibles ou perturber l'activité en rendant les applications indisponibles. Par ailleurs, les attaquants découvrent constamment de nouvelles failles de sécurité qui apparaissent au fur et à mesure que les applications et les API sont révisées et mises à jour.
Dans l'environnement actuel des menaces, les organisations doivent se défendre contre des attaques multivectorielles incluant l'exploitation de vulnérabilités, l'injection SQL, le cross-site scripting, les botnets automatisés, les attaques DDoS volumétriques et les menaces basées sur les API, présentant des menaces de sécurité de plus en plus sophistiquées.
App & API Protector d'Akamai, une solution de protection des applications Web et des API (WAAP), offre des outils complets pour la sécurité des sites Web, des API et des applications. Notre technologie bloque les attaques basées sur le web et les API tout en renforçant votre stratégie de cybersécurité des informations et en fournissant une vision des risques émergents pour cibler les lacunes en matière de sécurité.
Critères d'une solution de sécurité des applications efficace
Lors du déploiement d'outils de sécurité des applications, il est important de rechercher des solutions qui combinent plusieurs fonctionnalités essentielles.
Plateforme évolutive
Votre technologie de sécurité des applications doit pouvoir évoluer pour répondre aux demandes de trafic tout en assurant une protection continue des applications, sans dégrader les performances. Votre plateforme doit également relever le défi de la gestion d'applications géographiquement dispersées, tout en assurant la protection des architectures sur site, privées ou en cloud public.
Facilité d'administration
Pour simplifier la gestion, votre technologie doit réviser automatiquement les règles de protection des applications Web et des API (WAAP) grâce à des informations continues et en temps réel sur les menaces. Ainsi, il n'est plus nécessaire de configurer et de mettre à jour en permanence les autorisations.
Protection adaptative
La meilleure solution de sécurité logicielle va au-delà de la détection traditionnelle des menaces à l'aide de signatures, en déployant des tests dynamiques avancés de sécurité des applications et de protection contre les attaques DDoS pour obtenir des résultats plus fiables. La technologie avancée de sécurité des applications tire parti de l'apprentissage automatique, de l'exploration des données et des capacités de détection heuristique pour identifier les menaces en constante évolution.
Visibilité, protection et contrôle des API
L'utilisation des API étant de plus en plus répandue, une technologie de sécurité efficace doit automatiquement découvrir et profiler les interfaces inconnues ou modifiées, tout en fournissant des alertes, des rapports et des tableaux de bord en temps réel au niveau des API.
Gestion flexible et automatisée
Une solution de sécurité des applications dotée de flux de travail automatisés peut améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser le retour sur investissement. Des protections de sécurité à réglage automatique qui s'adaptent à votre trafic Web unique minimiseront les risques de sécurité ainsi que la charge de travail de vos équipes informatiques.
Sécurité des applications avec Akamai
Akamai App & API Protector offre tout ce que vos équipes de sécurité attendent d'une solution WAAP. Notre technologie défend des domaines entiers du Web et des API avec des protections performantes, conçues pour offrir une simplicité et une facilité d'utilisation optimales, avec des fonctions d'automatisation de la sécurité parmi les plus avancées du marché. L'App & API Protector combine des technologies de pointe en matière d'atténuation des bots, de Web Application Firewall, de sécurité des API, et de protection contre les attaques DDoS dans une solution unique qui simplifie la gestion de la sécurité et permet à vos équipes DevSecOps de faire plus avec moins.
Les fonctionnalités d'App & API Protector incluent :
Sécurité adaptative à réglage automatique. Tous les déclencheurs de sécurité, qu'il s'agisse d'attaques réelles ou de faux positifs, sont automatiquement analysés grâce à un apprentissage automatique avancé, ce qui permet de créer des recommandations de réglage spécifiques à chaque règle, qui peuvent être acceptées en quelques clics.
Visibilité et atténuation des bots. App & API Protector surveille et déjoue les attaques de bots, grâce à une visibilité en temps réel du trafic de bots et à un répertoire étendu de plus de 1 750 bots connus.
Fonctionnalités API avancées. Notre technologie détecte automatiquement une gamme complète d'API connues, inconnues et modifiées dans l'ensemble de votre écosystème (terminaux, définitions et profils de trafic inclus). Grâce à une meilleure visibilité des API, vous pouvez gérer le contrôle d'accès et vous protéger contre les attaques cachées, détecter les erreurs, découvrir les modifications et enregistrer les API récemment découvertes.
Intégration simplifiée. Un assistant facile à utiliser simplifie le processus d'intégration.
Intégration DevOps. App & API Protector peut être facilement intégré aux plateformes de développement d'applications pour permettre une intégration rapide, une gestion uniforme des règles, une application centralisée et une meilleure collaboration entre les équipes DevOps et de sécurité.
Mises à jour automatiques. Un moteur de sécurité adaptatif est automatiquement mis à jour avec les dernières protections issues de l'analyse de plus de 300 To de données d'attaques quotidiennes, utilisant l'apprentissage automatique pour identifier les nouveaux vecteurs ainsi que les permutations des vecteurs existants.
Protection contre les attaques DoS et DDoS. App & API Protector élimine instantanément les attaques DDoS au niveau de la couche réseau en bordure de l'Internet, tandis que les attaques au niveau de la couche applicative sont déjouées en quelques secondes.
Règles personnalisées. Un générateur de règles facile à utiliser permet aux équipes de sécurité de créer et de gérer des scénarios uniques qui ne sont pas protégés par les contrôles standard.
Tableaux de bord, alertes et outils de création de rapports. Les outils de création de rapports sur la sécurité des applications surveillent et évaluent en permanence l'efficacité des protections, en fournissant une télémétrie détaillée des attaques et une analyse des événements de sécurité.
Autres solutions de sécurité des applications et des API
Outre les protections offertes par App & API Protector, Akamai propose un ensemble de solutions de sécurité des applications complémentaires.
Edge DNS
Edge DNS d'Akamai est une solution DNS dans le cloud qui offre une sécurité, une résilience et une réactivité DNS accrues. Plutôt que de se contenter de fournir un accès à deux ou trois serveurs DNS comme la plupart des solutions sur le marché, Edge DNS tire parti de l'Intelligent Edge Platform d'Akamai pour garantir un accès à des milliers de serveurs DNS dans plus de 1 000 points de présence dans le monde. Les entreprises bénéficient ainsi d'un service DNS rapide, disponible 24 h/24, 7 j/7, et capable de se défendre contre les plus grandes attaques DDoS.
Prolexic
Akamai Prolexic bloque les attaques DDoS dans le cloud en dirigeant l'ensemble du trafic vers l'un de nos plus de 20 centres de nettoyage mondiaux haute capacité. Grâce à l'atténuation dans le cloud de l'ensemble des ports et des protocoles, Prolexic bloque efficacement les attaques DDoS avant même qu'elles n'affectent l'activité.
Client-side Protection & Compliance
La solution Client-side Protection & Compliance d'Akamai renforce l'intégrité des pages Web en détectant et en atténuant les comportements suspects des scripts. Notre technologie d'authentification protège les sites Web contre les menaces JavaScript telles que le vol de données de carte bancaire (web skimming), le détournement de formulaires (form jacking) et les attaques Magecart, en identifiant les ressources les plus vulnérables, en détectant les comportements suspects et en mettant fin aux activités malveillantes.
Foire aux questions (FAQ)
La sécurité des applications désigne l'ensemble des mesures de sécurité adoptées par les organisations pour se défendre contre les menaces qui ciblent les failles de sécurité et les vulnérabilités applicatives dans les applications, les applications Web et les API.
Les logiciels d'application d'entreprise et les API actuels sont utilisés par un large éventail de publics, des utilisateurs internes aux partenaires externes, clients et vendeurs. Une sécurité des applications efficace permet aux organisations d'établir une chaîne de confiance avec chaque public, tout en garantissant des expériences digitales et omnicanales exceptionnelles aux clients.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.