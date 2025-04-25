Lors du déploiement d'outils de sécurité des applications, il est important de rechercher des solutions qui combinent plusieurs fonctionnalités essentielles.

Plateforme évolutive

Votre technologie de sécurité des applications doit pouvoir évoluer pour répondre aux demandes de trafic tout en assurant une protection continue des applications, sans dégrader les performances. Votre plateforme doit également relever le défi de la gestion d'applications géographiquement dispersées, tout en assurant la protection des architectures sur site, privées ou en cloud public.

Facilité d'administration

Pour simplifier la gestion, votre technologie doit réviser automatiquement les règles de protection des applications Web et des API (WAAP) grâce à des informations continues et en temps réel sur les menaces. Ainsi, il n'est plus nécessaire de configurer et de mettre à jour en permanence les autorisations.

Protection adaptative

La meilleure solution de sécurité logicielle va au-delà de la détection traditionnelle des menaces à l'aide de signatures, en déployant des tests dynamiques avancés de sécurité des applications et de protection contre les attaques DDoS pour obtenir des résultats plus fiables. La technologie avancée de sécurité des applications tire parti de l'apprentissage automatique, de l'exploration des données et des capacités de détection heuristique pour identifier les menaces en constante évolution.

Visibilité, protection et contrôle des API

L'utilisation des API étant de plus en plus répandue, une technologie de sécurité efficace doit automatiquement découvrir et profiler les interfaces inconnues ou modifiées, tout en fournissant des alertes, des rapports et des tableaux de bord en temps réel au niveau des API.

Gestion flexible et automatisée

Une solution de sécurité des applications dotée de flux de travail automatisés peut améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser le retour sur investissement. Des protections de sécurité à réglage automatique qui s'adaptent à votre trafic Web unique minimiseront les risques de sécurité ainsi que la charge de travail de vos équipes informatiques.