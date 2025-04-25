Was Ist Anwendungssicherheit?

Die Anwendungssicherheit wird durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Anwendungen und die beschleunigten Zeitpläne in modernen DevOps-Verfahren erschwert. Da Anwendungen und APIs ständig überarbeitet werden, führt eine höhere Komplexität zu mehr potenziellen Angriffspunkten, die durch Sicherheitskontrollen geschützt werden müssen.
Die Komplexität der Sicherheit von Webanwendungen
Webanwendungen und APIs sind für Unternehmen wichtiger denn je – und gleichzeitig wird es immer schwieriger, sie vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Die Komplexität moderner Anwendungen schafft eine breitere Angriffsfläche mit zahlreichen neuen Einstiegspunkten für Hacker. Es gibt zehntausende bekannte Schwachstellen in Webanwendungen und APIs, die Angreifer ausnutzen können, um auf Datenbanken zuzugreifen, vertrauliche Daten zu extrahieren oder den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen, indem sie Anwendungen für Nutzer nicht verfügbar machen. Und Angreifer entdecken ständig neue Sicherheitslücken, die entstehen, wenn Anwendungen und APIs überarbeitet und aktualisiert werden.
Die aktuelle Bedrohungslage erfordert effektive Anwendungssicherheit (AppSec), mit der Unternehmen sich vor zunehmend raffinierten Multi-Vektor-Angriffen wie Schwachstellenausnutzung, SQL Injection, Cross-Site-Scripting, automatisierte Botnets, volumetrische DDoS-Angriffe und API-basierte Bedrohungen schützen.
Der Akamai App & API Protector, eine Lösung für Webanwendungs- und API-Schutz (WAAP), bietet umfassende Tools für die Sicherheit von Websites, APIs und Anwendungen. Unsere Technologie stoppt Web- und API-basierte Angriffe, stärkt gleichzeitig Ihre Informationssicherheitsstrategie und liefert Einblicke in neue Risiken, um Sicherheitslücken zu schließen.
Worauf Sie bei einer Lösung für Anwendungssicherheit achten sollten
Bei der Bereitstellung von Tools zur Anwendungssicherheit ist es wichtig, nach Lösungen zu suchen, die mehrere wichtige Funktionen bieten.
Eine skalierbare Plattform
Ihre Anwendungssicherheitstechnologie muss skalierbar sein, um den Anforderungen des Traffics gerecht zu werden und gleichzeitig einen kontinuierlichen Anwendungsschutz ohne Performanceeinbußen zu bieten. Ihre Plattform muss auch die Herausforderungen geografisch verteilter Anwendungen meistern und gleichzeitig Schutz für Architekturen vor Ort sowie in Private und Public Clouds gewährleisten.
Einfache Verwaltung
Um die Verwaltung zu vereinfachen, sollte Ihre Technologie automatisch WAAP-Regeln (Web Application and API Protection) mit kontinuierlicher Bedrohungserkennung in Echtzeit anpassen können, sodass keine ständige Konfiguration und Aktualisierung von Berechtigungen erforderlich ist.
Adaptiver Schutz
Die besten Softwaresicherheitslösungen bieten mehr als nur die herkömmliche signaturbasierte Bedrohungserkennung und stellen fortschrittliche Formen dynamischer Anwendungssicherheitstests und DDoS-Schutz bereit, um zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Fortschrittliche Anwendungssicherheitstechnologie nutzt maschinelles Lernen, Data Mining und heuristikgesteuerte Erkennungsfunktionen, um sich schnell entwickelnde Bedrohungen zu identifizieren.
API-Transparenz, -Schutz und -Kontrolle
Da die Nutzung von APIs zunimmt, muss eine überlegene Sicherheitstechnologie automatisch unbekannte oder sich ändernde Schnittstellen erkennen und Profile für sie erstellen sowie Warnmeldungen, Berichte und Dashboards in Echtzeit auf API-Ebene bereitstellen können.
Flexible, automatisierte Verwaltung
Eine Anwendungssicherheitslösung mit automatisierten Workflows kann die Betriebseffizienz verbessern und den ROI maximieren. Selbstoptimierender Schutz, der sich automatisch an Ihren individuellen Webtraffic anpasst, minimiert Sicherheitsrisiken und die Belastung Ihrer IT-Teams.
Anwendungssicherheit mit Akamai
Akamai App & API Protector bietet alles, was Ihre Sicherheitsteams von einer Lösung für Webanwendungs- und API-Schutz (WAAP) erwarten. Unsere Technologie schützt ganze Web- und API-Bestände mit leistungsstarken Schutzfunktionen, die auf Einfachheit und Nutzerfreundlichkeit ausgelegt sind, und verfügt eine der fortschrittlichsten Sicherheitsautomatisierungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. App & API Protector kombiniert branchenführende Kerntechnologien in den Bereichen Botabwehr, Web Application Firewall, API-Sicherheit und DDoS-Schutz in einer einzigen Lösung, die das Sicherheitsmanagement optimiert und es Ihren DevSecOps-Teams ermöglicht, mit weniger mehr zu erreichen.
Funktionen von App & API Protector:
Anpassungsfähige und selbstoptimierende Sicherheit. Dabei werden alle Sicherheitsauslöser – sowohl echte Angriffe als auch False Positives – automatisch mithilfe von fortschrittlichem maschinellem Lernen analysiert und richtlinienspezifische Optimierungsempfehlungen erstellt, die Sie mit nur wenigen Klicks akzeptieren können.
Bot-Transparenz und -Abwehr. App & API Protector überwacht und verhindert effektiv Bot-Angriffe anhand von Echtzeiteinblicken in den Bot-Traffic und einem umfangreichen Verzeichnis von mehr als 1.750 bekannten Bots.
Erweiterte API-Funktionen. Unsere Technologie deckt automatisch eine ganze Reihe neuer, unbekannter und sich verändernder APIs in Ihrer gesamten Umgebung auf, einschließlich ihrer Endpoints, Definitionen und Traffic-Profile. Dank der besseren Transparenz von APIs können Sie die Zugriffskontrolle verwalten und sich vor versteckten Angriffen schützen, Fehler finden, Änderungen aufdecken und neu erkannte APIs registrieren.
Vereinfachte Implementierung. Ein nutzerfreundlicher Assistent optimiert und vereinfacht den Implementierungsprozess.
Integration mit DevOps. App & API Protector lässt sich problemlos in Anwendungsentwicklungsplattformen integrieren, um eine schnelle Implementierung, eine einheitliche Richtlinienverwaltung, eine zentralisierte Durchsetzung und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen DevOps und Sicherheitsteams zu ermöglichen.
Automatische Updates. Eine adaptive Sicherheits-Engine wird basierend auf der Analyse von mehr als 300 TB täglicher Angriffsdaten automatisch mit den neuesten Schutzfunktionen aktualisiert. Mithilfe von maschinellem Lernen werden neue Vektoren sowie Permutationen bestehender Bedrohungen identifiziert.
DoS- und DDoS-Schutz. App & API Protector hält DDoS-Angriffe auf Netzwerkebene sofort an der Edge auf und wehrt Attacken auf Anwendungsebene innerhalb von Sekunden ab.
Nutzerdefinierte Regeln. Mit einem nutzerfreundlichen Regelgenerator können Sicherheitsteams einzigartige Szenarien erstellen und verwalten, die nicht durch Standardkontrollen geschützt werden.
Dashboards, Warnmeldungen und Reporting-Tools. Tools zur Berichterstellung der Anwendungssicherheit überwachen und bewerten kontinuierlich die Effektivität von Schutzmechanismen und bieten detaillierte Telemetrie und Analyse von Sicherheitsereignissen.
Zusätzliche Lösungen für Anwendungs- und API-Sicherheit
Neben dem Schutz von App & API Protector bietet Akamai eine Suite zusätzlicher Lösungen für die Anwendungssicherheit.
Edge DNS
Akamai Edge DNS ist eine Cloud-basierte DNS-Lösung, die mehr Sicherheit, Ausfallsicherheit und DNS-Reaktionsfähigkeit bietet. Statt einfach nur zwei oder drei DNS-Server bereitzustellen – ein nicht unüblicher Ansatz – nutzt Edge DNS die Akamai Intelligent Edge Platform, um Zugriff auf Tausende von DNS-Servern an mehr als 1.000 Standorten weltweit zu bieten. Unternehmen können sich daher auf schnellen DNS-Service, Verfügbarkeit rund um die Uhr und Ausfallsicherheit verlassen, um sich vor den größten DDoS-Angriffen zu schützen.
Prolexic
Akamai Prolexic stoppt DDoS-Angriffe in der Cloud, indem der gesamte Traffic an eines von mehr als 20 globalen Scrubbing Centern mit hoher Kapazität geleitet wird. Dank cloudbasierter Angriffsabwehr über alle Ports und Protokolle hinweg kann Prolexic DDoS-Angriffe bereits in der Cloud stoppen, bevor sie zu geschäftsschädigenden Ereignissen werden.
Client-Side Protection & Compliance
Akamai Client-Side Protection & Compliance stärkt die Integrität von Webseiten, indem verdächtiges Skriptverhalten erkannt und abgewehrt wird. Unsere Authentifizierungstechnologie schützt Websites vor JavaScript-Bedrohungen wie Web Skimming, Formjacking und Magecart-Angriffen, indem anfällige Ressourcen identifiziert, verdächtige Verhaltensweisen erkannt und schädliche Aktivitäten gestoppt werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Anwendungssicherheit bezieht sich auf die Gesamtheit von Sicherheitsmaßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um Bedrohungen abzuwehren, die auf Sicherheitslücken und Schwachstellen in Anwendungen, Webanwendungen und APIs abzielen.
Moderne Anwendungssoftware und APIs werden von einer Vielzahl von Zielgruppen verwendet – von internen Nutzern bis hin zu externen Partnern, Kunden und Anbietern. Starke Anwendungssicherheit hilft Unternehmen dabei, eine Vertrauenskette für jede Zielgruppe aufzubauen und gleichzeitig herausragende digitale und kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu gewährleisten.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.