Was Ist Anwendungssicherheit?

Bei der Bereitstellung von Tools zur Anwendungssicherheit ist es wichtig, nach Lösungen zu suchen, die mehrere wichtige Funktionen bieten.

Eine skalierbare Plattform

Ihre Anwendungssicherheitstechnologie muss skalierbar sein, um den Anforderungen des Traffics gerecht zu werden und gleichzeitig einen kontinuierlichen Anwendungsschutz ohne Performanceeinbußen zu bieten. Ihre Plattform muss auch die Herausforderungen geografisch verteilter Anwendungen meistern und gleichzeitig Schutz für Architekturen vor Ort sowie in Private und Public Clouds gewährleisten.

Einfache Verwaltung

Um die Verwaltung zu vereinfachen, sollte Ihre Technologie automatisch WAAP-Regeln (Web Application and API Protection) mit kontinuierlicher Bedrohungserkennung in Echtzeit anpassen können, sodass keine ständige Konfiguration und Aktualisierung von Berechtigungen erforderlich ist.

Adaptiver Schutz

Die besten Softwaresicherheitslösungen bieten mehr als nur die herkömmliche signaturbasierte Bedrohungserkennung und stellen fortschrittliche Formen dynamischer Anwendungssicherheitstests und DDoS-Schutz bereit, um zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Fortschrittliche Anwendungssicherheitstechnologie nutzt maschinelles Lernen, Data Mining und heuristikgesteuerte Erkennungsfunktionen, um sich schnell entwickelnde Bedrohungen zu identifizieren.

API-Transparenz, -Schutz und -Kontrolle

Da die Nutzung von APIs zunimmt, muss eine überlegene Sicherheitstechnologie automatisch unbekannte oder sich ändernde Schnittstellen erkennen und Profile für sie erstellen sowie Warnmeldungen, Berichte und Dashboards in Echtzeit auf API-Ebene bereitstellen können.

Flexible, automatisierte Verwaltung

Eine Anwendungssicherheitslösung mit automatisierten Workflows kann die Betriebseffizienz verbessern und den ROI maximieren. Selbstoptimierender Schutz, der sich automatisch an Ihren individuellen Webtraffic anpasst, minimiert Sicherheitsrisiken und die Belastung Ihrer IT-Teams.