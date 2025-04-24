云端应用程序的使用与日俱增，现代 DevOps 实践的步调不断加快，这加大了应用程序安全工作的难度。此外，应用程序和 API 不断修订，复杂性不断提高，而这会带来更多的潜在攻击点，必须通过安全控制措施加以防御。
Web 应用程序安全的复杂性
对您的业务来说，Web 应用程序和 API 的重要性远胜以往，而为其抵御安全威胁的难度与日俱增。现代应用程序的复杂性给黑客提供了更广泛的攻击面，以及更多的新切入点。Web 应用程序和 API 有数以万计的已知漏洞，攻击者可以利用这些漏洞访问数据库、泄露敏感数据，或者导致应用程序不可用，从而干扰业务运转。随着应用程序和 API 的修订和更新，攻击者不断发现新的安全漏洞。
当今威胁环境中的攻击日渐复杂，为确保应用程序安全 (AppSec) 的有效性，企业需要抵御多媒介攻击，包括漏洞利用、SQL 注入、跨站点脚本、自动僵尸网络、容积 DDoS 和基于 API 的威胁。
Akamai App & API Protector是一个 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 解决方案，可提供保障网站、API 和应用程序安全性的全面工具。我们的技术可以阻止基于 Web 和 API 的攻击，同时加强您的信息 网络安全 策略，并提供关于新型风险的见解，帮您填补安全漏洞。
应该关注的应用程序安全解决方案特征
在部署应用程序安全工具时，有必要寻找能提供一些关键功能的解决方案。
可扩展的平台
您的应用程序安全技术必须能扩展以符合流量要求，同时能在不降低性能的情况下提供持续应用程序保护。您的平台还必须应对地理位置分散的应用程序带来的挑战，并为本地、私有云或公有云架构提供保护。
易于管理
为了简化管理，您的技术应能使用持续、实时的威胁情报，自动修订 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 规则，而不必不断配置和更新权限。
自适应保护
优秀的软件安全解决方案不应局限于传统基于签名的威胁检测，您应部署高级形式的动态应用程序安全测试和 DDoS 防护，从而提供更可靠的结果。高级应用程序安全技术使用机器学习、数据挖掘和启发法（框架）驱动的检测功能，从而识别快速发展变化的威胁。
API 监测能力、保护和控制
API 的使用日渐普及，出色的安全技术必须能自动发现和分析未知或不断变化的接口，并可提供 API 级别的实时警报、报告和仪表板。
灵活、自动化的管理
具备自动化工作流的应用程序安全解决方案可提高运营效率，并最大限度地提高投资回报率。能自动适应您特有的网络流量的自主优化型安全保护机制可最大限度地降低安全风险，以及 IT 团队的负担。
Akamai 助您保证应用程序安全
Akamai App & API Protector 可全方位满足安全团队对于 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 解决方案的诉求。我们的技术提供强大的保护措施，在设计中充分考虑了简单和易用性，采用当今的先进安全自动化技术，可助您全面保护 Web 和 API 资产。App & API Protector 将爬虫程序抵御、Web 应用程序防火墙、 API 安全和 DDoS 防护领域的出色核心技术整合到一套方便易用的解决方案中，让安全管理更加轻松，让您的 DevSecOps 团队能够以更少的投入完成更多工作。
App & API Protector 的功能特性包括：
自主优化的自适应安全性。它能利用高级机器学习技术自动分析所有安全机制触发条件（包括真正的攻击和误报），提供特定于策略的优化建议，您只需点击几下鼠标即可采纳这些建议。
爬虫程序监测和抵御。App & API Protector 依靠爬虫程序流量实时监测能力及广泛的目录（包含 1750 多个已知爬虫程序），监控和抵御爬虫程序攻击。
高级 API 功能。我们的技术可自动发现您生态系统中的各种已知、未知和不断变化的 API，包括其端点、定义和流量概况。通过更出色的 API 监测能力，您可管理访问控制措施、防范隐蔽的攻击、发现错误和更改，并注册新发现的 API。
更轻松的登入流程。方便易用的向导让登入流程大为简化。
集成 DevOps。App & API Protector 可以轻松集成应用程序开发平台，从而实现快速登入、统一策略管理、集中化实施，以及更好的 DevOps 与安全团队协作。
自动更新。我们的团队每天会分析超过 300 TB 的攻击数据，自适应安全引擎会根据分析结果自动更新保护机制，并利用机器学习技术来识别新的攻击媒介以及现有攻击媒介的新排列组合。
DOS 和 DDoS 防护。App & API Protector 能在边缘立即阻止网络层 DDoS 攻击，并在几秒内抵御应用层攻击。
自定义规则。该解决方案附带简单易用的规则构建器，支持安全团队创建和管理标准控制措施无法保护的特殊情况。
仪表板、警报和报告工具。应用程序安全报告工具持续监控和评估防护措施的有效性，并提供详细的攻击遥测和安全事件分析。
面向应用程序和 API 安全的其他解决方案
除了 App & API Protector 提供的保护机制外，Akamai 还提供了一套额外的应用程序安全解决方案。
Edge DNS
Akamai Edge DNS 是一种云端 DNS 解决方案，可提供更高的安全性、弹性和 DNS 响应能力。Edge DNS 不同于常见方法，并非简单地提供对两三台 DNS 服务器的访问权限，而是利用 Akamai Intelligent Edge Platform，支持使用全球 1000 多个接入点的数千台 DNS 服务器。这带来了企业可信赖的高速 DNS 服务、全天候可用性，以及能够抵御超大规模 DDoS 攻击的复原力。
Prolexic
Akamai Prolexic 可阻止 DDoS并在云端发挥效力，将所有流量引导到全球 20 多个高容量净化中心。Prolexic 提供跨所有端口和协议的云交付抵御措施，在 DDoS 攻击影响业务之前有效阻止攻击。
Client-side Protection & Compliance
Akamai Client-side Protection & Compliance 可检测和抵御可疑脚本行为，从而加强网页完整性。我们的身份验证技术可以识别有漏洞的资源、查明可疑行为以及阻止恶意活动，从而帮助网站抵御 JavaScript 威胁（例如 Web 窃取、表单劫持和 Magecart 攻击）。
常见问题
应用程序安全是指：为了防御针对应用程序、Web 应用程序和 API 中的安全缺陷和应用程序漏洞的威胁，企业采用的一系列安全措施。
现代企业应用程序软件和 API 有着广泛的受众群体——从内部用户、外部合作伙伴、客户，一直到供应商。强有力的应用程序安全性可帮助企业与各受众建立信任链，同时确保卓越的数字体验和全渠道客户体验。
