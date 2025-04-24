在部署应用程序安全工具时，有必要寻找能提供一些关键功能的解决方案。

可扩展的平台

您的应用程序安全技术必须能扩展以符合流量要求，同时能在不降低性能的情况下提供持续应用程序保护。您的平台还必须应对地理位置分散的应用程序带来的挑战，并为本地、私有云或公有云架构提供保护。

易于管理

为了简化管理，您的技术应能使用持续、实时的威胁情报，自动修订 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 规则，而不必不断配置和更新权限。

自适应保护

优秀的软件安全解决方案不应局限于传统基于签名的威胁检测，您应部署高级形式的动态应用程序安全测试和 DDoS 防护，从而提供更可靠的结果。高级应用程序安全技术使用机器学习、数据挖掘和启发法（框架）驱动的检测功能，从而识别快速发展变化的威胁。

API 监测能力、保护和控制

API 的使用日渐普及，出色的安全技术必须能自动发现和分析未知或不断变化的接口，并可提供 API 级别的实时警报、报告和仪表板。

灵活、自动化的管理

具备自动化工作流的应用程序安全解决方案可提高运营效率，并最大限度地提高投资回报率。能自动适应您特有的网络流量的自主优化型安全保护机制可最大限度地降低安全风险，以及 IT 团队的负担。