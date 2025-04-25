アプリケーション・セキュリティ・ツールを導入するうえで、いくつかの重要な機能を備えたソリューションを探すことが重要です。

スケーラブルなプラットフォーム

アプリケーション・セキュリティ・テクノロジーは、トラフィックの需要に合わせて拡張し、パフォーマンスを低下させることなく継続的なアプリケーション保護を提供する必要があります。また、プラットフォームは、オンプレミス、プライベートクラウド、またはパブリッククラウドのアーキテクチャの保護を提供しながら、地理的に分散しているアプリケーションの課題にも対応する必要があります。

管理の容易さ

管理をシンプル化するためには、継続的なリアルタイムの脅威インテリジェンスを使用して、Web アプリケーションと API の保護（WAAP）のルールを自動的に改訂するようにして、アクセス許可を継続的に設定・更新しなくても済むようにする必要があります。

適応型の防御

最高のソフトウェア・セキュリティ・ソリューションは、結果の信頼性を高めるために、従来のシグニチャベースの脅威検知にとどまらず、高度な形式の動的アプリケーション・セキュリティ・テストと DDoS 防御を備えています。高度なアプリケーション・セキュリティ・テクノロジーでは、機械学習、データマイニング、ヒューリスティック（フレームワーク）に基づく検知機能を使用して、急速に進化する脅威を特定します。

API の可視性、保護、制御

API の使用がますます普及するに伴い、優れたセキュリティテクノロジーは、未知のインターフェースや変更されたインターフェースを自動的に検出してプロファイリングし、同時にリアルタイムのアラート、レポート、ダッシュボードを API レベルで実現できるようにする必要があります。

自動化され柔軟になった管理

アプリケーション・セキュリティ・ソリューションのワークフローを自動化できると、運用効率を高め、投資回収率を最大限に向上させることができます。独自の Web トラフィックに自動的に適応できる自動調整型のセキュリティ保護を採用すれば、セキュリティリスクだけでなく IT チームの負担も最小限に抑えることができます。