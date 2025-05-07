¿Qué es la seguridad de aplicaciones?

La seguridad de las aplicaciones se complica aún más debido al mayor uso de las aplicaciones en la nube y a los plazos acelerados de las prácticas modernas de DevOps. Además, dado que las aplicaciones y las API se revisan constantemente, una mayor complejidad da lugar a más puntos de ataque potenciales que deben protegerse con controles de seguridad.
La complejidad de la seguridad de las aplicaciones web
Las aplicaciones web y las API son más importantes que nunca para su empresa y cada vez son más difíciles de proteger de las amenazas de seguridad. La complejidad de las aplicaciones modernas crea una superficie de ataque más amplia con más puntos de entrada nuevos para los hackers. Existen decenas de miles de vulnerabilidades conocidas en las aplicaciones web y las API que los atacantes pueden aprovechar para acceder a las bases de datos, exfiltrar datos confidenciales o interrumpir el negocio haciendo que las aplicaciones dejen de estar disponibles. Además, los atacantes descubren constantemente nuevas vulnerabilidades de seguridad que surgen a medida que las aplicaciones y las API se revisan y actualizan.
En el actual panorama de las amenazas, una seguridad de aplicaciones (AppSec) eficaz requiere que las organizaciones se defiendan contra ataques multivectoriales, como la explotación de vulnerabilidades, la inyección SQL, los scripts entre sitios, las botnets automatizadas, los ataques DDoS volumétricos y las amenazas basadas en API en ataques de creciente sofisticación.
Akamai App & API Protector, una solución de protección de API y aplicaciones web (WAAP), ofrece herramientas completas para la seguridad de sitios web, API y aplicaciones. Nuestra tecnología detiene los ataques web y basados en API, a la vez que refuerza su estrategia de ciberseguridad de la información y proporciona datos sobre los riesgos emergentes para abordar las brechas de seguridad.
Qué buscar en una solución de seguridad de aplicaciones
Al implementar herramientas de seguridad de aplicaciones, es importante buscar soluciones que ofrezcan varias funciones esenciales.
Una plataforma escalable
Su tecnología de seguridad de aplicaciones debe adaptarse para satisfacer las demandas del tráfico y, al mismo tiempo, ofrecer protección continua de las aplicaciones sin que el rendimiento se vea afectado. Su plataforma también debe responder al desafío de las aplicaciones que están dispersas geográficamente y, al mismo tiempo, proporcionar protección para la arquitectura de nube local, privada o pública.
Facilidad de gestión
Para simplificar la gestión, su tecnología debe revisar automáticamente las reglas de protección de API y aplicaciones web (WAAP) con inteligencia contra amenazas continua y en tiempo real, lo que elimina la necesidad de configurar y actualizar permisos de forma continua.
Protección adaptable
La mejor solución de seguridad de software va más allá de la detección de amenazas tradicional basada en firmas, sino que despliega formas avanzadas de pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas y protección contra DDoS para ofrecer resultados más fiables. La tecnología avanzada de seguridad de aplicaciones utiliza funciones de aprendizaje automático, minería de datos y detección heurística (marco) para identificar amenazas que evolucionan rápidamente.
Visibilidad, control y protección de las API
A medida que el uso de las API se generaliza, la tecnología de seguridad superior debe detectar y perfilar automáticamente interfaces desconocidas o cambiantes, a la vez que proporciona alertas, informes y paneles en tiempo real a nivel de API.
Gestión flexible y automatizada
Una solución de seguridad de aplicaciones con flujos de trabajo automatizados puede mejorar la eficiencia operativa y maximizar el retorno de la inversión. Las protecciones de seguridad autoadaptables que se adaptan automáticamente a su tráfico web exclusivo minimizarán los riesgos de seguridad, así como la carga para sus equipos de TI.
Seguridad de aplicaciones con Akamai
Akamai App & API Protector ofrece todo lo que sus equipos de seguridad necesitan de una solución de protección de API y aplicaciones web (WAAP). Nuestra tecnología protege toda la web y las API con potentes protecciones diseñadas para ofrecer sencillez y facilidad de uso, con algunas de las soluciones de automatización de seguridad más avanzadas disponibles en la actualidad. App & API Protector combina las principales tecnologías líderes del sector en mitigación de bots, firewall de aplicaciones web, seguridad de APIy protección contra DDoS en una única solución que optimiza la gestión de la seguridad y permite a los equipos de DevSecOps hacer más con menos.
Entre las funciones de App & API Protector se incluyen las siguientes:
Seguridad adaptable autorregulada. Todos los desencadenantes de seguridad, tanto los ataques reales como los falsos positivos, se analizan automáticamente mediante el aprendizaje automático avanzado para obtener recomendaciones de ajuste de políticas específicas que se pueden aceptar con tan solo unos clics.
Visibilidad y mitigación de bots. App & API Protector supervisa y mitiga los ataques de bots gracias a la visibilidad en tiempo real del tráfico de bots y a un amplio directorio de más de 1750 bots conocidos.
Capacidades de API avanzadas. Nuestra tecnología descubre automáticamente una gama completa de API conocidas, desconocidas y en constante cambio dentro de su ecosistema, incluidos los terminales, definiciones y perfiles de tráfico. Gracias a una mayor visibilidad de las API, puede gestionar el control de acceso y protegerse contra ataques ocultos, localizar errores, detectar cambios y registrar API recién descubiertas.
Incorporación simplificada. Un asistente fácil de usar optimiza y simplifica el proceso de incorporación.
Integración con DevOps. App & API Protector se puede integrar fácilmente con las plataformas de desarrollo de aplicaciones para facilitar una rápida incorporación, una gestión uniforme de políticas, un cumplimiento centralizado y una mejor colaboración entre los equipos de DevOps y seguridad.
Actualizaciones automáticas. Un motor de seguridad adaptable se actualiza automáticamente con las protecciones más recientes en función del análisis de más de 300 TB de datos de ataques diarios utilizando el aprendizaje automático para identificar nuevos vectores, así como permutaciones de los existentes.
Protección contra DoS y DDoS. App & API Protector descarta de forma instantánea los ataques DDoS dirigidos a la capa de red en el borde de Internet, al tiempo que mitiga los ataques a la capa de aplicación en cuestión de segundos.
Reglas personalizadas. Un generador de reglas fácil de usar permite a los equipos de seguridad crear y gestionar escenarios únicos que no están protegidos por controles estándar.
Paneles, alertas y herramientas de generación de informes. Las herramientas de generación de informes de seguridad de aplicaciones supervisan y evalúan continuamente la eficacia de las protecciones y proporcionan telemetría detallada de los ataques y análisis de eventos de seguridad.
Soluciones adicionales para la seguridad de aplicaciones y API
Junto con las protecciones proporcionadas por App & API Protector, Akamai ofrece un conjunto de soluciones adicionales para la seguridad de las aplicaciones.
Edge DNS
Akamai Edge DNS es una solución de DNS basada en la nube que ofrece mayor seguridad, resiliencia y capacidad de respuesta de DNS. En lugar de simplemente proporcionar acceso a dos o tres servidores DNS, un enfoque común, Edge DNS aprovecha Akamai Intelligent Edge Platform para proporcionar acceso a miles de servidores DNS en más de 1000 puntos de presencia en todo el mundo. Así, las empresas pueden contar con un servicio de DNS rápido, disponibilidad ininterrumpida y resiliencia para defenderse de los ataques DDoS de mayor envergadura.
Prolexic
Akamai Prolexic detiene los ataques DDoS en la nube al dirigir todo el tráfico a uno de los más de 20 centros globales de barrido de alta capacidad. Con la mitigación en la nube que cubre todos los puertos y protocolos, Prolexic bloquea los ataques DDoS con eficacia antes de que puedan afectar a la empresa.
Client-Side Protection & Compliance
Client-Side Protection & Compliance de Akamai refuerza la integridad de las páginas web mediante la detección y mitigación de comportamientos sospechosos de los scripts. Nuestra tecnología de autenticación protege los sitios web frente a amenazas JavaScript, como el robo de información web, el formjacking y los ataques de Magecart, mediante la identificación de recursos vulnerables, la detección de comportamientos sospechosos y la detención de actividades maliciosas.
Preguntas frecuentes
La seguridad de las aplicaciones hace referencia a la recopilación de medidas de seguridad que las organizaciones adoptan para defenderse de las amenazas que tienen como objetivo los defectos de seguridad y las vulnerabilidades en aplicaciones, aplicaciones web y API.
Las API y el software de aplicaciones empresariales modernos son utilizados por una amplia gama de públicos, desde usuarios internos hasta partners, clientes y proveedores externos. Una seguridad sólida de las aplicaciones puede ayudar a las organizaciones a crear una cadena de confianza con cada público, a la vez que garantiza experiencias digitales y omnicanal excepcionales para los clientes.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.