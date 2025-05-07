¿Qué es la seguridad de aplicaciones?

Al implementar herramientas de seguridad de aplicaciones, es importante buscar soluciones que ofrezcan varias funciones esenciales.

Una plataforma escalable

Su tecnología de seguridad de aplicaciones debe adaptarse para satisfacer las demandas del tráfico y, al mismo tiempo, ofrecer protección continua de las aplicaciones sin que el rendimiento se vea afectado. Su plataforma también debe responder al desafío de las aplicaciones que están dispersas geográficamente y, al mismo tiempo, proporcionar protección para la arquitectura de nube local, privada o pública.

Facilidad de gestión

Para simplificar la gestión, su tecnología debe revisar automáticamente las reglas de protección de API y aplicaciones web (WAAP) con inteligencia contra amenazas continua y en tiempo real, lo que elimina la necesidad de configurar y actualizar permisos de forma continua.

Protección adaptable

La mejor solución de seguridad de software va más allá de la detección de amenazas tradicional basada en firmas, sino que despliega formas avanzadas de pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas y protección contra DDoS para ofrecer resultados más fiables. La tecnología avanzada de seguridad de aplicaciones utiliza funciones de aprendizaje automático, minería de datos y detección heurística (marco) para identificar amenazas que evolucionan rápidamente.

Visibilidad, control y protección de las API

A medida que el uso de las API se generaliza, la tecnología de seguridad superior debe detectar y perfilar automáticamente interfaces desconocidas o cambiantes, a la vez que proporciona alertas, informes y paneles en tiempo real a nivel de API.

Gestión flexible y automatizada

Una solución de seguridad de aplicaciones con flujos de trabajo automatizados puede mejorar la eficiencia operativa y maximizar el retorno de la inversión. Las protecciones de seguridad autoadaptables que se adaptan automáticamente a su tráfico web exclusivo minimizarán los riesgos de seguridad, así como la carga para sus equipos de TI.