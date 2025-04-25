クラウドベースのセキュリティとは？

クラウドで資産を保護するためには、さまざまな脅威から防御するための多層的なアプローチが必要です。最も一般的なクラウドベース・セキュリティ・ソリューションは次のとおりです。

アイデンティティおよびアクセス管理。強力なアイデンティティおよびアクセス制御により、機微な情報への不正アクセスを防止できます。 多要素認証ソリューションにより、盗まれた認証情報を攻撃者が使用してクラウド資産にアクセスすることが難しくなります。

データ損失防止（DLP）。DLP ソリューションは、発信トラフィックを検査して、クレジットカード情報、財務データ、知的財産、その他の重要な情報などの機微な情報の偶発的または悪意のある漏えいを防止します。

継続的な監視。セキュリティソリューションにより、IT チームはクラウドプラットフォームとサービスを継続的に監視できるようになるため、潜在的な脅威を迅速に特定して修正するのに役立ちます。

セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）。SIEM ソリューションは、セキュリティイベントのリアルタイムの監視と分析、セキュリティ監査とコンプライアンスの取り組みをサポートするセキュリティデータの追跡とロギングを提供します。

クラウドネットワークのセキュリティ。クラウド・ネットワーク・セキュリティ・ソリューションは、ネットワークトラフィックを監視することで、脅威がネットワークに侵入するのをブロックするとともに、防御を突破した脅威が横方向に移動して価値の高い標的にアクセスすることがないように迅速な修復を実施します。

ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）。 ZTNA テクノロジー により、クラウド資産へのアクセス要求ごとにユーザーとアプリケーションを認証することが必要になるため、データ漏えいの防止に役立ちます。

サービスとしてのファイアウォール（FWaaS）。FWaaS ソリューションは、物理的なファイアウォールアプライアンスではなく、URL フィルタリング、高度な脅威防御、侵入防御、アクセス制御、DNS セキュリティなどの高度なファイアウォール機能を提供するクラウドベースのソリューションを提供します。

データ保護。転送中および保存中のデータを暗号化することで、IT チームはクラウド内のデータをより適切に保護し、幅広い規制フレームワークへのコンプライアンスを確保できます。

脅威インテリジェンス。常に最新の 脅威インテリジェンスにより、新たなサイバー脅威を特定し、防御することができます。

クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）。CASB は、顧客とクラウドサービスの間に位置し、セキュリティポリシーの適用を支援し、セキュリティレイヤーを追加します。