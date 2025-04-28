Che cos'è la sicurezza basata sul cloud?

La protezione della rete richiede un approccio a più livelli alla sicurezza del cloud computing che implica una serie di best practice.



Correzione delle vulnerabilità. Le vulnerabilità del software costituiscono il principale vettore di attacco per gli autori di attacchi. Mantenere i sistemi aggiornati e applicare rapidamente le patch può impedire ai criminali di sfruttare i difetti nelle applicazioni.



Crittografia. I dati sensibili, sia inattivi che in transito, devono essere crittografati automaticamente. La crittografia avanzata può garantire la conformità ai quadri normativi che regolano l'uso e l'archiviazione dei dati sensibili.



Backup automatici. I backup regolari dei dati possono mitigare i danni delle perdite di dati causate da cancellazione accidentale, danneggiamento dei dati e attacchi ransomware.



Controllo degli accessi. Solide tecnologie di gestione delle identità e di autenticazione, come l'autenticazione multifattore, aiutano a impedire l'accesso non autorizzato a dati e app nel cloud.



Consapevolezza della sicurezza. La formazione sulla consapevolezza della sicurezza promuove una buona cura della sicurezza e aiuta gli utenti a riconoscere gli schemi di phishing e altre potenziali minacce.