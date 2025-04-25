La sécurisation des ressources dans le cloud nécessite une approche multicouche pour se défendre contre un vaste éventail de menaces. Les solutions de sécurité basées dans le cloud les plus courantes incluent les éléments suivants :

Gestion des identités et des accès. Des contrôles d'identité et d'accès puissants empêchent tout accès non autorisé aux données sensibles. Les solutions d'authentification multifactorielle rendent plus difficile l'utilisation d'informations d'identification volées par les acteurs malveillants pour accéder aux ressources du cloud.

Prévention des pertes de données (DLP). Les solutions DLP inspectent le trafic sortant pour éviter les fuites accidentelles ou malveillantes de données sensibles telles que les informations de carte de crédit, les données financières, les éléments de propriété intellectuelle et autres informations importantes.

Surveillance continue. Les solutions de sécurité qui permettent aux équipes informatiques de surveiller en permanence les plateformes et services cloud peuvent aider à identifier et à résoudre rapidement les menaces potentielles.

Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Les solutions SIEM offrent une surveillance et une analyse en temps réel des événements de sécurité, ainsi qu'un suivi et une consignation des données de sécurité contribuant aux audits de sécurité et aux efforts de conformité.

Sécurité du réseau cloud. En surveillant le trafic réseau, les solutions de sécurité du réseau cloud peuvent empêcher les menaces d'entrer sur le réseau et remédier rapidement aux menaces qui ont réussi à passer outre les défenses, avant tout mouvement latéral pour accéder à des cibles de grande valeur.

Accès réseau Zero Trust (ZTNA). La technologie ZTNA nécessite que les utilisateurs et les applications soient authentifiés à chaque demande d'accès aux ressources cloud, ce qui contribue à prévenir les violations de données avec plus de succès.

Pare-feu en tant que service (FWaaS). Une solution FWaaS remplace les dispositifs de pare-feu physiques par des solutions basées dans le cloud qui offrent des fonctionnalités de pare-feu avancées, notamment le filtrage des URL, la prévention avancée des menaces, la prévention des intrusions, les contrôles d'accès et la sécurité DNS.

Protection des données. En chiffrant les données en transit et au repos, les équipes informatiques peuvent mieux protéger les données dans le cloud et assurer la conformité avec un vaste éventail de cadres réglementaires.

Informations sur les menaces. Les toutes dernières informations sur les menaces peuvent aider les entreprises à identifier et à se défendre contre les cybermenaces émergentes.

Courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB). Un CASB se situe entre les clients et leurs services cloud pour aider à appliquer les stratégies de sécurité et ajouter une couche de sécurité.