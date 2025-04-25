Der Schutz von Assets in der Cloud erfordert einen mehrschichtigen Ansatz, um eine Vielzahl von Bedrohungen abzuwehren. Zu den gängigsten cloudbasierten Sicherheitslösungen gehören:

Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Strenge Identitäts- und Zugriffskontrollen verhindern unbefugten Zugriff auf sensible Daten. Multi-Faktor-Authentifizierungs-Lösungen erschweren Cyberkriminellen den Zugriff auf Cloudressourcen über gestohlene Anmeldedaten.

Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP). DLP-Lösungen untersuchen ausgehenden Traffic, um unbeabsichtigte oder schädliche Datenlecks bei sensiblen Daten wie Kreditkarteninformationen, Finanzdaten, geistigem Eigentum und anderen wertvollen Informationen zu verhindern.

Kontinuierliche Überwachung. Mithilfe von Sicherheitslösungen, die IT-Teams eine kontinuierliche Überwachung von Cloudplattformen und -services ermöglichen, können potenzielle Bedrohungen schnell erkannt und abgewehrt werden.

Security Information and Event Management (SIEM). SIEM-Lösungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung und -analyse von Sicherheitsvorfällen sowie die Nachverfolgung und Protokollierung von Sicherheitsdaten und unterstützen so Sicherheitsaudits und Compliance-Maßnahmen.

Sicherheitslösungen für Cloudnetzwerke. Durch die Überwachung des Netzwerk-Traffics können Sicherheitslösungen für Cloudnetzwerke verhindern, dass Angreifer in das Netzwerk eindringen. Außerdem können sie Angriffe, die erfolgreich die Verteidigungslinie durchbrechen, schnell abwehren, bevor sie sich lateral ausbreiten und auf hochwertige Ziele zugreifen.

Zero Trust Network Access (ZTNA). ZTNA-Technologie erfordert bei jeder Anfrage nach Zugriff auf Cloudressourcen eine Authentifizierung des Nutzers oder der Anwendung, damit Datenschutzverletzungen besser vorgebeugt werden kann.

Firewall as a Service (FWaaS). Eine FWaaS-Lösung ersetzt physische Firewall-Appliances durch cloudbasierte Lösungen mit erweiterten Firewall-Funktionen, einschließlich URL-Filterung, erweiterter Bedrohungsabwehr, Intrusion-Prevention-Systemen, Zugriffskontrollen und DNS-Sicherheit.

Datenschutz. Durch die Verschlüsselung von übertragenen und gespeicherten Daten können IT-Teams Daten in der Cloud besser schützen und die Einhaltung einer Vielzahl von rechtlichen Vorgaben gewährleisten.

Threat Intelligence. Mit der neuesten Threat Intelligence können Unternehmen neue Cyberbedrohungen besser erkennen und abwehren.

Cloud Access Security Broker (CASBs). Ein CASB sitzt zwischen dem Kunden und seinen Cloudservices. Damit sollen Sicherheitsrichtlinien durchgesetzt und eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen werden.