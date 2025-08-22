A proteção de ativos na nuvem requer uma abordagem multicamadas para se defender contra uma ampla variedade de ameaças. As soluções de segurança baseadas em nuvem mais comuns incluem:

Gerenciamento de identidade e acesso. Controles de identidade e acesso sólidos ajudam a impedir o acesso não autorizado a dados confidenciais. Autenticação multifator soluções dificultam o uso de credenciais roubadas por agentes mal-intencionados para acessar ativos na nuvem.

Prevenção contra perda de dados (DLP). As soluções DLP inspecionam o tráfego de saída para evitar vazamentos inadvertidos ou mal-intencionados de dados confidenciais, como informações de cartão de crédito, dados financeiros, propriedade intelectual e outras informações valiosas.

Monitoramento contínuo. As soluções de segurança que permitem que as equipes de TI monitorem continuamente as plataformas e os serviços em nuvem podem ajudar a identificar e corrigir rapidamente possíveis ameaças.

Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM). As soluções SIEM oferecem monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança, além de rastreamento e registro de dados de segurança que dão suporte a auditorias de segurança e esforços de conformidade.

Segurança de rede na nuvem. Ao monitorar o tráfego de rede, as soluções de segurança de rede na nuvem podem impedir que as ameaças entrem na rede e corrigir rapidamente as ameaças que violaram as defesas com sucesso antes que elas possam se mover lateralmente para acessar alvos de alto valor.

ZTNA (Zero Trust Network Access). A tecnologia ZTNA requer que usuários e aplicações sejam autenticados em cada solicitação de acesso a ativos na nuvem, ajudando a evitar violações de dados com mais sucesso.

Firewall como serviço (FWaaS). Uma solução de FWaaS substitui dispositivos físicos de firewall por soluções baseadas em nuvem que oferecem recursos avançados de firewall, incluindo filtragem de URL, prevenção avançada contra ameaças, prevenção contra invasões, controles de acesso e segurança de DNS.

Proteção de dados. Ao criptografar dados em trânsito e em repouso, as equipes de TI podem proteger melhor os dados na nuvem e garantir a conformidade com uma ampla variedade de estruturas normativas.

Inteligência contra ameaças. A mais recente inteligência contra ameaças pode ajudar as organizações a identificar e se defender contra ciberameaças emergentes.

Agente de segurança de acesso à nuvem (CASBs). Um CASB fica entre os clientes e seus serviços em nuvem para ajudar a aplicar políticas de segurança e adicionar uma camada de segurança.