Otimização da nuvem é o processo de determinar a melhor maneira de escolher e alocar recursos de nuvem para maximizar o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício e minimizar os custos. Ao ajudar a atenuar a disseminação descontrolada de instâncias, serviços ou provedores de nuvem em toda a organização, a otimização da nuvem pode ajudar a melhorar a postura de segurança.
Compreensão da segurança baseada em nuvem
A segurança baseada em nuvem oferece uma ampla variedade de serviços de segurança a partir de servidores remotos por meio de uma conexão com a Internet, em vez de software e hardware instalados no local. As soluções baseadas em nuvem permitem que as organizações evitem a necessidade de instalar e gerenciar soluções de segurança no local, e as equipes corporativas de segurança na nuvem podem gerenciar programas baseados em nuvem remotamente a partir de um painel baseado na Web de qualquer local. A segurança baseada em nuvem normalmente inclui soluções para o Zero Trust Network Access, corretores de segurança de acesso à nuvem, inteligência contra ameaças, segurança de dados, prevenção contra perda de dados e gerenciamento de identidade e acesso.
O que são ameaças à segurança na computação em nuvem?
Os ativos digitais na nuvem estão sujeitos a uma ampla variedade de ameaças e riscos potenciais.
- Ataques cibernéticos. A natureza da ciberameaça está em constante evolução. À medida que as ameaças se tornam mais sofisticadas e difíceis de detectar, a segurança baseada em nuvem também deve evoluir.
- Erros de configuração. Muitas aplicações em nuvem e infraestrutura de segurança podem ser configuradas para aumentar a proteção. Mas muitas vezes, essas configurações de segurança são mal gerenciadas ou não estão configuradas, abrindo a porta para possíveis violações.
- Apropriação de contas. Usando credenciais roubadas, agentes mal-intencionados podem se apropriar uma conta e personificar um usuário para roubar fundos ou acessar dados confidenciais.
- Vazamentos de dados. Vazamentos de dados acidentais ou mal-intencionados podem expor dados confidenciais ou informações particulares do cliente.
- Ataques de negação de serviço (DoS). Os ataques de DoS e ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) destinam-se a travar sistemas e máquinas ou degradar o desempenho. Os ataques de DoS e DDoS geralmente são combinados com outros vetores de ataque, servindo como um chamariz para desviar a atenção das equipes de segurança de ataques mais perigosos.
- APIs. A proliferação de APIs expandiu muito a superfície de ataque para muitas organizações. Quando esses programas de software ficam desprotegidos, os agentes de ameaça podem explorá-los facilmente para obter acesso não autorizado.
- Erro humano. A maioria das falhas de segurança começou com um erro cometido por um usuário. Da má configuração a morder a isca em um golpe de phishing, o erro humano é uma ameaça primária à segurança corporativa.
Quais são os desafios de gerenciar a segurança baseada em nuvem?
As soluções de segurança baseadas em nuvem são projetadas para superar os mesmos desafios das tecnologias locais.
- Falta de visibilidade em ambientes de nuvem. Os provedores de nuvem pública não oferecem visibilidade ilimitada dos ambientes de nuvem em seus data centers, dificultando para as equipes de cibersegurança rastrear e gerenciar ameaças de forma eficaz.
- Danos colaterais. Os ambientes de nuvem pública oferecem recursos de computação, armazenamento e rede em que vários clientes podem compartilhar os serviços fornecidos pelo mesmo servidor físico. Esse arranjo multilocatário pode representar um risco potencial de segurança para uma empresa quando outra organização no mesmo servidor é atacada.
- TI nas sombras. Muitos usuários procuram serviços comerciais de nuvem para compartilhar arquivos ou aumentar a produtividade sem a necessidade de aprovação da TI. Quando essas instâncias de TI nas sombras não são regidas pela política de segurança ou protegidas por programas de segurança, elas podem representar um risco significativo.
- Conformidade com os regulamentos. As leis e regulamentos regem como os dados privados do cliente devem ser armazenados, usados, retidos e protegidos. Quando os dados são mantidos no armazenamento em nuvem, a conformidade com os regulamentos sobre soberania e residência dos dados pode ser complicada.
Quais são as vantagens da segurança baseada em nuvem?
Os serviços de segurança baseados em nuvem oferecem muitos benefícios em relação às soluções locais.
- Custos reduzidos. Com os serviços de segurança baseados em nuvem, as organizações podem evitar os custos de hardware, software e licenciamento de soluções de segurança no local. As equipes de TI podem gerenciar a segurança mais facilmente sem a necessidade de adicionar recursos da equipe.
- Melhor diligência. Com muitas soluções de segurança baseadas em nuvem, o provedor de serviços de nuvem é responsável por tarefas relacionadas à atualização de software e à aplicação de patches para corrigir vulnerabilidades em uma cadência ideal.
- Gerenciamento simplificado. Com a segurança baseada em nuvem, os provedores de nuvem cuidarão de muitas das tarefas diárias de gerenciamento de controles de segurança, liberando as equipes de TI para atender a outras prioridades.
- Ferramentas atualizadas. Os serviços de segurança baseados em nuvem permitem que as equipes de TI trabalhem com as ferramentas mais recentes, definições de vírus, software antivírus e outras soluções de segurança.
- Escalabilidade excepcional. Como todos os serviços em nuvem, as ofertas de segurança baseadas em nuvem podem ser dimensionadas de forma rápida e fácil para proteger usuários, dispositivos e locais adicionais.
- Conhecimento em segurança. Como os provedores de segurança baseados em nuvem se concentram exclusivamente na segurança, eles podem contratar especialistas que tragam mais habilidades, experiência e conhecimento para o trabalho.
- Implementação acelerada. Embora a instalação e a configuração de soluções locais possam levar semanas ou meses, a configuração de serviços de segurança baseados em nuvem pode ser concluída em minutos ou horas.
- Resposta mais rápida a incidentes. As soluções baseadas em nuvem ajudam a acelerar o tempo de resposta quando ocorrem eventos de segurança, corrigindo vulnerabilidades e neutralizando ameaças mais rapidamente.
- Conformidade mais fácil. Muitas vezes, as equipes de TI acham difícil garantir a conformidade com estruturas como HIPAA, GDPR e PCI DSS. As soluções de segurança baseadas em nuvem simplificam as tarefas de conformidade e permitem que as equipes de TI se livrem de muitas responsabilidades de conformidade.
Quais são as melhores práticas para segurança baseada em nuvem?
A proteção de sua rede requer uma abordagem multicamadas à segurança de computação em nuvem que envolve várias práticas recomendadas.
Correção de vulnerabilidade. As vulnerabilidades de software são um vetor de ataque número um para agentes de ameaça. Manter os sistemas atualizados e aplicar patches rapidamente pode impedir que invasores explorem falhas nas aplicações.
Criptografia. Os dados confidenciais devem ser criptografados automaticamente quando em repouso e em trânsito. Uma criptografia sólida pode garantir a conformidade com estruturas normativas que regem o uso e o armazenamento de dados confidenciais.
Backups automatizados. Backups regulares de dados podem atenuar os danos causados por exclusão acidental, corrupção de dados e ataques de ransomware.
Controle de acesso. Tecnologias sólidas de gerenciamento de identidade e autenticação, como autenticação multifator, ajudam a impedir o acesso não autorizado a dados e apps em nuvem.
Conscientização sobre segurança. O treinamento de conscientização sobre segurança promove boas práticas de segurança e ajuda os usuários a reconhecer esquemas de phishing e outras ameaças potenciais.
Quais são as melhores soluções de segurança baseadas em nuvem?
A proteção de ativos na nuvem requer uma abordagem multicamadas para se defender contra uma ampla variedade de ameaças. As soluções de segurança baseadas em nuvem mais comuns incluem:
Gerenciamento de identidade e acesso. Controles de identidade e acesso sólidos ajudam a impedir o acesso não autorizado a dados confidenciais. Autenticação multifator soluções dificultam o uso de credenciais roubadas por agentes mal-intencionados para acessar ativos na nuvem.
Prevenção contra perda de dados (DLP). As soluções DLP inspecionam o tráfego de saída para evitar vazamentos inadvertidos ou mal-intencionados de dados confidenciais, como informações de cartão de crédito, dados financeiros, propriedade intelectual e outras informações valiosas.
Monitoramento contínuo. As soluções de segurança que permitem que as equipes de TI monitorem continuamente as plataformas e os serviços em nuvem podem ajudar a identificar e corrigir rapidamente possíveis ameaças.
Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM). As soluções SIEM oferecem monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança, além de rastreamento e registro de dados de segurança que dão suporte a auditorias de segurança e esforços de conformidade.
Segurança de rede na nuvem. Ao monitorar o tráfego de rede, as soluções de segurança de rede na nuvem podem impedir que as ameaças entrem na rede e corrigir rapidamente as ameaças que violaram as defesas com sucesso antes que elas possam se mover lateralmente para acessar alvos de alto valor.
ZTNA (Zero Trust Network Access). A tecnologia ZTNA requer que usuários e aplicações sejam autenticados em cada solicitação de acesso a ativos na nuvem, ajudando a evitar violações de dados com mais sucesso.
Firewall como serviço (FWaaS). Uma solução de FWaaS substitui dispositivos físicos de firewall por soluções baseadas em nuvem que oferecem recursos avançados de firewall, incluindo filtragem de URL, prevenção avançada contra ameaças, prevenção contra invasões, controles de acesso e segurança de DNS.
Proteção de dados. Ao criptografar dados em trânsito e em repouso, as equipes de TI podem proteger melhor os dados na nuvem e garantir a conformidade com uma ampla variedade de estruturas normativas.
Inteligência contra ameaças. A mais recente inteligência contra ameaças pode ajudar as organizações a identificar e se defender contra ciberameaças emergentes.
Agente de segurança de acesso à nuvem (CASBs). Um CASB fica entre os clientes e seus serviços em nuvem para ajudar a aplicar políticas de segurança e adicionar uma camada de segurança.
Perguntas frequentes (FAQ)
Para simplificar, a segurança na nuvem é um conjunto de procedimentos e tecnologias projetado para lidar com ameaças externas e internas ao ecossistema digital de uma organização. As empresas precisam de segurança baseada em nuvem à medida que avançam para a transformação digital e incorporam ferramentas e serviços baseados em nuvem como parte de sua infraestrutura.
Com os serviços de nuvem pública, vários clientes ou locatários podem compartilhar recursos de computação no mesmo servidor físico, aumentando o risco de ativos na nuvem. Além disso, as equipes de segurança têm visibilidade limitada das cargas de trabalho executadas em ofertas de nuvem pública, dificultando a garantia da proteção. Os ambientes de nuvem privada oferecem maior controle e segurança, pois todos os recursos dentro da nuvem são dedicados a um único cliente, e as equipes de segurança têm maior visibilidade da infraestrutura subjacente de uma arquitetura de nuvem privada.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.