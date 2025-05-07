¿Qué es la seguridad basada en la nube?

La optimización de la nube es el proceso de determinar la mejor forma de elegir y asignar recursos de nube para maximizar el rendimiento, racionalizar los recursos y minimizar los costes. Al ayudar a mitigar la propagación no controlada de instancias, servicios o proveedores de nube en una organización, la optimización de la nube puede ayudar a mejorar la estrategia de seguridad.
Comprender la seguridad basada en la nube
La seguridad basada en la nube ofrece una amplia gama de servicios de seguridad desde servidores remotos a través de una conexión a Internet, en lugar de desde software y hardware instalados en entornos locales. Las soluciones basadas en la nube permiten a las organizaciones evitar la necesidad de instalar y gestionar soluciones de seguridad in situ, y los equipos de seguridad de la nube empresarial pueden gestionar programas basados en la nube de forma remota desde un panel basado en la web desde cualquier ubicación. La seguridad basada en la nube suele incluir soluciones para el acceso de red Zero Trust, agentes seguros de acceso a la nube, inteligencia frente a amenazas, seguridad de datos, prevención de pérdida de datos y gestión de acceso e identidades.
¿Cuáles son las amenazas de seguridad en cloud computing?
Los activos digitales en la nube están sujetos a una amplia gama de amenazas y riesgos potenciales.
- Ciberataques. El panorama de los ciberataques evoluciona constantemente. A medida que las amenazas se vuelven más sofisticadas y difíciles de detectar, la seguridad basada en la nube también debe evolucionar.
- Errores de configuración. Muchas aplicaciones de nube e infraestructura de seguridad se pueden configurar para aumentar la protección. Sin embargo, con demasiada frecuencia estos ajustes de seguridad se gestionan de forma incorrecta o no se configuran, lo que abre la puerta a posibles ataques.
- Robo de cuentas. Mediante el uso de credenciales robadas, los agentes maliciosos pueden hacerse con el control de una cuenta y suplantar a un usuario para robar fondos o acceder a datos confidenciales.
- Filtraciones de datos. Las filtraciones de datos accidentales o malintencionadas pueden exponer datos confidenciales o información privada de clientes.
- Ataques de denegación de servicio (DoS). Los ataques DoS y los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) están destinados a bloquear sistemas y equipos o a degradar el rendimiento. Los ataques DoS y DDoS suelen combinarse con otros vectores de ataque, lo que sirve como señuelo para llamar la atención de los equipos de seguridad y que no se percaten de los ataques más peligrosos.
- API. La proliferación de las API ha ampliado enormemente la superficie de ataque para muchas organizaciones. Cuando estos programas de software se dejan sin protección, los atacantes pueden explotarlos fácilmente para obtener acceso no autorizado.
- Error humano. La mayoría de los fallos de seguridad comenzaron con un error cometido por un usuario. Desde la configuración incorrecta hasta caer en una estafa de phishing, el error humano es una amenaza principal para la seguridad empresarial.
¿Cuáles son los desafíos de gestionar la seguridad basada en la nube?
Las soluciones de seguridad basadas en la nube están diseñadas para superar los mismos desafíos que las tecnologías de entornos locales.
- Falta de visibilidad de los entornos de nube. Los proveedores de nube pública no ofrecen una visibilidad ilimitada de los entornos de nube en sus centros de datos, lo que dificulta a los equipos de ciberseguridad el seguimiento y la gestión eficaz de las amenazas.
- Daños colaterales. Los entornos de nube pública ofrecen recursos informáticos, de almacenamiento y de red en los que varios clientes pueden compartir los servicios proporcionados por el mismo servidor físico. Esta disposición multicliente puede representar un posible riesgo de seguridad para una empresa cuando se ataca a otra organización del mismo servidor.
- TI en la sombra. Muchos usuarios recurren a servicios comerciales en la nube para compartir archivos o mejorar la productividad sin obtener la aprobación del departamento de TI. Cuando estas instancias de TI en la sombra no se rigen por una política de seguridad o no están protegidas por programas de seguridad, pueden representar un riesgo significativo.
- Cumplimiento de las normativas. Las leyes y normativas rigen cómo se deben almacenar, utilizar, conservar y proteger los datos privados de los clientes. Cuando los datos se guardan en el almacenamiento en la nube, el cumplimiento de las normativas relativas a la soberanía y residencia de los datos puede resultar complicado.
¿Cuáles son las ventajas de la seguridad basada en la nube?
Los servicios de seguridad basada en la nube ofrecen muchas ventajas con respecto a las soluciones en entornos locales.
- Reduce los costes. Con los servicios de seguridad basada en la nube, las organizaciones pueden evitar los costes de hardware, software y licencias de las soluciones de seguridad en entornos locales. Los equipos de TI pueden gestionar la seguridad más fácilmente sin necesidad de añadir recursos de personal.
- Mejor diligencia. Con muchas soluciones de seguridad basadas en la nube, el proveedor de servicios en la nube es responsable de las tareas relacionadas con la actualización del software y la aplicación de parches para corregir las vulnerabilidades con una cadencia óptima.
- Gestión optimizada. Con la seguridad basada en la nube, los proveedores de nube se encargarán de muchas de las tareas diarias de gestión de controles de seguridad, lo que libera a los equipos de TI para que puedan atender otras prioridades.
- Herramientas actualizadas. Los servicios de seguridad basada en la nube permiten a los equipos de TI trabajar con las herramientas, las definiciones de virus, el software antivirus y otras soluciones de seguridad más recientes.
- Escalabilidad excepcional. Al igual que todos los servicios en la nube, las soluciones de seguridad basada en la nube pueden ampliarse rápida y fácilmente para proteger a usuarios, dispositivos y ubicaciones adicionales.
- Experiencia en seguridad. Dado que los proveedores de seguridad basada en la nube se centran exclusivamente en la seguridad, pueden contratar especialistas que aporten más habilidades, experiencia y conocimientos al trabajo.
- Implementación acelerada. Si bien la instalación y configuración de soluciones en entornos locales puede tardar semanas o meses, la configuración de servicios de seguridad basada en la nube suele realizarse en cuestión de minutos u horas.
- Respuesta ante incidentes más rápida. Las soluciones basadas en la nube ayudan a acelerar el tiempo de respuesta cuando se producen eventos de seguridad, con lo que se corrigen las vulnerabilidades y se neutralizan las amenazas con mayor rapidez.
- Cumplimiento más sencillo. A menudo, los equipos de TI encuentran abrumador garantizar el cumplimiento de marcos como HIPAA, RGPD y PCI DSS. Las soluciones de seguridad basada en la nube optimizan las tareas de cumplimiento y permiten a los equipos de TI delegar muchas responsabilidades de conformidad.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la seguridad basada en la nube?
La protección de la red requiere un enfoque multicapa de la seguridad de cloud computing que implica una serie de prácticas recomendadas.
Corrección de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades de software son el vector de ataque número uno para los atacantes. Mantener los sistemas actualizados y aplicar parches rápidamente puede evitar que los atacantes aprovechen los defectos de las aplicaciones.
Cifrado. Los datos confidenciales se deben cifrar automáticamente cuando están en reposo y en tránsito. Un cifrado sólido puede garantizar el cumplimiento de los marcos normativos que rigen el uso y el almacenamiento de datos confidenciales.
Copias de seguridad automatizadas. Las copias de seguridad periódicas de los datos pueden mitigar los daños de pérdidas de datos provocados por la eliminación accidental, la corrupción de datos y los ataques de ransomware.
Controles de acceso. Las tecnologías sólidas de gestión de identidades y autenticación, como la autenticación multifactor, ayudan a evitar el acceso no autorizado a los datos y las aplicaciones en la nube.
Concienciación sobre seguridad. La formación sobre concienciación en materia de seguridad promueve una buena higiene de seguridad y ayuda a los usuarios a reconocer los esquemas de phishing y otras amenazas potenciales.
¿Cuáles son las mejores soluciones de seguridad basada en la nube?
La protección de los activos en la nube requiere un enfoque multicapa para defenderse de una amplia gama de amenazas. Las soluciones de seguridad basada en la nube más comunes incluyen:
Gestión de acceso e identidades. Los sólidos controles de identidad y acceso ayudan a evitar el acceso no autorizado a datos confidenciales. Las soluciones de autenticación multifactorial dificultan a los agentes maliciosos el uso de credenciales robadas para acceder a los activos en la nube.
Prevención de pérdida de datos (DLP). Las soluciones DLP inspeccionan el tráfico saliente para evitar filtraciones accidentales o maliciosas de datos confidenciales, como información de tarjetas de crédito, datos financieros, propiedad intelectual y otra información valiosa.
Supervisión continua. Las soluciones de seguridad que permiten a los equipos de TI supervisar continuamente las plataformas y los servicios en la nube pueden ayudar a identificar y corregir rápidamente las posibles amenazas.
Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM). Las soluciones SIEM ofrecen supervisión y análisis en tiempo real de eventos de seguridad, así como seguimiento y registro de datos de seguridad que respaldan las auditorías de seguridad y los esfuerzos de cumplimiento.
Seguridad de red de nube. Mediante la supervisión del tráfico de red, las soluciones de seguridad de red en la nube pueden impedir que las amenazas entren en la red y corregir rápidamente las amenazas que han superado con éxito las defensas antes de que puedan desplazarse lateralmente para acceder a objetivos de gran valor.
Acceso de red Zero Trust (ZTNA). La tecnología ZTNA requiere que los usuarios y las aplicaciones se autentiquen en cada solicitud de acceso a los activos en la nube, lo que ayuda a evitar las filtraciones de datos con mayor éxito.
Firewall como servicio (FWaaS). Una solución FWaaS sustituye los dispositivos de firewall físicos por soluciones basadas en la nube que ofrecen funciones de firewall avanzadas, como filtrado de URL, prevención avanzada de amenazas, prevención de intrusiones, controles de acceso y seguridad de DNS.
Protección de datos. Al cifrar los datos en tránsito y en reposo, los equipos de TI pueden proteger mejor los datos en la nube y garantizar el cumplimiento de una amplia gama de marcos normativos.
Inteligencia sobre amenazas. La inteligencia contra amenazas más reciente puede ayudar a las organizaciones a identificar y defenderse de las ciberamenazas emergentes.
Agentes seguros de acceso a la nube (CASB). Un CASB se sitúa entre los clientes y sus servicios en la nube para ayudar a aplicar políticas de seguridad y añadir una capa de seguridad.
Preguntas frecuentes
En pocas palabras, la seguridad en la nube es un conjunto de procedimientos y tecnología diseñados para abordar las amenazas externas e internas al ecosistema digital de una organización. Las empresas necesitan seguridad basada en la nube para avanzar hacia la transformación digital e incorporar herramientas y servicios basados en la nube como parte de su infraestructura.
Con los servicios de nube pública, varios clientes o inquilinos pueden compartir recursos informáticos en el mismo servidor físico, lo que aumenta el riesgo de los activos en la nube. Además, los equipos de seguridad tienen una visibilidad limitada de las cargas de trabajo que se ejecutan en soluciones de nube pública, lo que dificulta garantizar la protección. Los entornos de nube privada más control y seguridad, ya que todos los recursos de la nube están dedicados a un único cliente y los equipos de seguridad tienen una mayor visibilidad de la infraestructura subyacente de una arquitectura de nube privada.
