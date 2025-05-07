¿Qué es la seguridad basada en la nube?

La protección de los activos en la nube requiere un enfoque multicapa para defenderse de una amplia gama de amenazas. Las soluciones de seguridad basada en la nube más comunes incluyen:

Gestión de acceso e identidades. Los sólidos controles de identidad y acceso ayudan a evitar el acceso no autorizado a datos confidenciales. Las soluciones de autenticación multifactorial dificultan a los agentes maliciosos el uso de credenciales robadas para acceder a los activos en la nube.

Prevención de pérdida de datos (DLP). Las soluciones DLP inspeccionan el tráfico saliente para evitar filtraciones accidentales o maliciosas de datos confidenciales, como información de tarjetas de crédito, datos financieros, propiedad intelectual y otra información valiosa.

Supervisión continua. Las soluciones de seguridad que permiten a los equipos de TI supervisar continuamente las plataformas y los servicios en la nube pueden ayudar a identificar y corregir rápidamente las posibles amenazas.

Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM). Las soluciones SIEM ofrecen supervisión y análisis en tiempo real de eventos de seguridad, así como seguimiento y registro de datos de seguridad que respaldan las auditorías de seguridad y los esfuerzos de cumplimiento.

Seguridad de red de nube. Mediante la supervisión del tráfico de red, las soluciones de seguridad de red en la nube pueden impedir que las amenazas entren en la red y corregir rápidamente las amenazas que han superado con éxito las defensas antes de que puedan desplazarse lateralmente para acceder a objetivos de gran valor.

Acceso de red Zero Trust (ZTNA). La tecnología ZTNA requiere que los usuarios y las aplicaciones se autentiquen en cada solicitud de acceso a los activos en la nube, lo que ayuda a evitar las filtraciones de datos con mayor éxito.

Firewall como servicio (FWaaS). Una solución FWaaS sustituye los dispositivos de firewall físicos por soluciones basadas en la nube que ofrecen funciones de firewall avanzadas, como filtrado de URL, prevención avanzada de amenazas, prevención de intrusiones, controles de acceso y seguridad de DNS.

Protección de datos. Al cifrar los datos en tránsito y en reposo, los equipos de TI pueden proteger mejor los datos en la nube y garantizar el cumplimiento de una amplia gama de marcos normativos.

Inteligencia sobre amenazas. La inteligencia contra amenazas más reciente puede ayudar a las organizaciones a identificar y defenderse de las ciberamenazas emergentes.

Agentes seguros de acceso a la nube (CASB). Un CASB se sitúa entre los clientes y sus servicios en la nube para ayudar a aplicar políticas de seguridad y añadir una capa de seguridad.