¿Qué es la seguridad de DNS?

El sistema de nombres de dominio (DNS) es un componente fundamental de Internet. El DNS traduce nombres de dominio legibles por humanos, como www.ejemplo.com, a direcciones de protocolo de Internet (IP) legibles por máquinas, como 168.192.123.145. El DNS permite a los usuarios acceder a sitios web utilizando nombres conocidos en lugar de largas cadenas de números.

A pesar de su enorme importancia, la infraestructura de DNS no se diseñó inicialmente para hacer frente a los numerosos tipos de ciberamenazas que utilizan los hackers para obtener acceso a los sistemas de TI o interrumpir sus operaciones. La seguridad de DNS es la tarea de implementar medidas y protocolos de seguridad para mitigar las vulnerabilidades en el sistema de nombres de dominio.