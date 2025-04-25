Le système de noms de domaine (DNS) est un élément essentiel d'Internet. Le DNS traduit les noms de domaine lisibles par l'homme comme www.example.com en adresses IP (Internet Protocol) lisibles par machine comme 168.192.123.145. Le DNS permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Web en utilisant des noms familiers plutôt que de longues chaînes de chiffres.

Malgré son caractère critique, l'infrastructure DNS n'a pas été initialement conçue pour résister aux nombreux types de cybermenaces que les pirates utilisent pour accéder aux systèmes informatiques ou perturber les opérations informatiques. La sécurité DNS consiste à mettre en œuvre des mesures et des protocoles de sécurité pour atténuer les vulnérabilités du système de noms de domaine.