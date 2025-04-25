Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.
Le système de noms de domaine (DNS) est un élément essentiel d'Internet. Le DNS traduit les noms de domaine lisibles par l'homme comme www.example.com en adresses IP (Internet Protocol) lisibles par machine comme 168.192.123.145. Le DNS permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Web en utilisant des noms familiers plutôt que de longues chaînes de chiffres.
Malgré son caractère critique, l'infrastructure DNS n'a pas été initialement conçue pour résister aux nombreux types de cybermenaces que les pirates utilisent pour accéder aux systèmes informatiques ou perturber les opérations informatiques. La sécurité DNS consiste à mettre en œuvre des mesures et des protocoles de sécurité pour atténuer les vulnérabilités du système de noms de domaine.
Principes de base du système de noms de domaine
Le protocole DNS est souvent appelé « annuaire téléphonique d'Internet », car il fait correspondre le nom d'un site Web (le nom de domaine) à une chaîne de chiffres (l'adresse IP), ce qui permet aux ordinateurs de trouver rapidement la bonne adresse du site Web.
Le nom et l'adresse IP de chaque site Web sont détenus par un serveur de noms de référence quelque part dans le monde. Pour accélérer la connectivité et éviter la congestion au niveau des serveurs de référence, le système DNS utilise également des serveurs DNS récursifs, ou résolveurs DNS, généralement fournis par les fournisseurs d'accès Internet (FAI). Lorsqu'un utilisateur saisit le nom du site Web dans un navigateur, le terminal de l'utilisateur contacte d'abord un serveur DNS récursif à proximité pour demander l'adresse IP du site Web.
Les serveurs DNS récursifs conservant un cache d'adresses IP pour de nombreux sites Web fréquemment utilisés, ils peuvent souvent répondre aux requêtes DNS en fournissant instantanément la bonne adresse. Si le serveur récursif ne dispose pas d'adresse actuelle, il contactera d'autres serveurs DNS récursifs ou contactera finalement le serveur de noms de référence pour obtenir un enregistrement DNS précis. Ce processus se produit généralement très rapidement, de sorte que la plupart des utilisateurs ignorent le processus DNS.
Cependant, le DNS est vulnérable à de nombreuses cybermenaces qui peuvent interrompre les réponses DNS et provoquer des plantages ou des ralentissements des serveurs, ce qui entraîne un ralentissement des temps de chargement des pages ou l'impossibilité d'accéder aux sites sur Internet.
Principales menaces pour la sécurité DNS
Menaces courantes en matière de sécurité DNS :
- Attaques DDoS et attaques Flood : Les attaques par déni de service distribué (DDoS) ralentissent ou bloquent les serveurs DNS en les taxant avec une quantité écrasante de requêtes d'enregistrements DNS. Les attaques DDoS DNS utilisent généralement un botnet, un réseau de machines infectées par des logiciels malveillants qui peuvent être contrôlées par des attaquants dirigeant des quantités massives de trafic vers des serveurs DNS.
- Attaques DDoS NXDOMAIN : Cette approche submerge les serveurs DNS en demandant des enregistrements inexistants ou non valides, en surchargeant le système et en provoquant un ralentissement ou une panne des serveurs DNS et de l'infrastructure de support.
- Tunnellisation DNS : DNS étant un protocole de communication fiable, de nombreux environnements informatiques permettent au trafic DNS d'entrer et de sortir librement de leur réseau. Les acteurs malveillants tirent parti de cette confiance en utilisant le DNS comme canal de communication caché pour échapper à la détection par les pare-feux. La tunnellisation DNS permet aux cybercriminels d'exfiltrer des données sensibles d'un environnement informatique ou de communiquer avec et de contrôler un terminal compromis au sein d'un système informatique.
- Attaques par usurpation DNS ou empoisonnement du cache DNS : Ce type de menace de sécurité DNS introduit des données DNS falsifiées dans le cache d'un résolveur DNS, ce qui entraîne le renvoi par le serveur DNS d'une adresse IP incorrecte pour un domaine. Cette technique est généralement utilisée pour distribuer des logiciels malveillants et des ransomware ou pour voler des identifiants de connexion).
- Le détournement de DNS : Cette technique permet aux cybercriminels d'utiliser un serveur DNS compromis ou malveillant pour envoyer les utilisateurs vers un faux domaine malveillant plutôt que vers l'adresse qu'ils recherchent.
- Verrouillage de domaine : Les acteurs malveillants peuvent « verrouiller » un résolveur DNS en établissant une connexion TCP avec le serveur et en consommant toute sa bande passante en envoyant continuellement des paquets indésirables ou aléatoires. Cela empêche le serveur de répondre aux requêtes légitimes.
Pourquoi la sécurité DNS est essentielle
La sécurité DNS est un élément essentiel d'un programme complet de cybersécurité. Le DNS faisant partie intégrante d'Internet, l'incapacité de fournir une sécurité DNS peut entraîner un large éventail de cyberattaques, allant des violations de données aux nombreux types de ransomware, en passant par les attaques DDoS massives qui perturbent l'activité et menacent la rentabilité. À mesure que les environnements informatiques deviennent de plus en plus distribués et que des millions de terminaux IoT étendent la surface d'attaque au-delà du périmètre réseau traditionnel, la sécurité DNS est devenue plus importante que jamais. La sécurité DNS supérieure permet aux entreprises de se protéger contre la perte de données, les menaces pour la confidentialité et les perturbations de l'activité.
Fonctionnement de la Sécurité DNS
Les solutions de sécurité DNS fournissent plusieurs lignes de défense pour protéger les opérations DNS. Les solutions de sécurité DNS avancées exploitent l'apprentissage automatique, l'IA et les protocoles de sécurité améliorés pour détecter et atténuer les menaces en temps réel. La technologie de sécurité DNS supérieure s'appuie sur des informations avancées sur les menaces qui détectent automatiquement les anomalies dans le trafic DNS, automatisent la réponse aux incidents et s'intègrent à d'autres systèmes de sécurité réseau.
Meilleures pratiques pour la sécurité des DNS
Pour renforcer la sécurité DNS, les entreprises et les équipes informatiques peuvent adopter plusieurs pratiques clés.
- Extensions de sécurité DNS (DNSSEC) : Ce protocole de sécurité ajoute une couche de sécurité au système DNS en permettant de vérifier l'authenticité des réponses. Le protocole Domain Name System Security Extensions empêche les attaquants de falsifier ou d'empoisonner les données DNS en utilisant des signatures digitales pour s'assurer que les enregistrements DNS renvoyés dans une recherche sont exacts et n'ont pas été modifiés de manière malveillante.
- Filtrage DNS : Cette technologie filtre et bloque les requêtes DNS pour les sites Web indésirables ou malveillants afin de réduire le risque d'infection par des logiciels malveillants et d'exfiltration de données.
- Pare-feux DNS : Les pare-feux DNS peuvent bloquer les requêtes vers des domaines connus pour être malveillants et fournir des capacités de limitation du débit qui bloquent les attaques DDoS ou par amplification.
- Sécuriser des serveurs DNS : Les serveurs DNS qui prennent en charge le DNS sur TLS (DoT) ou le DNS sur HTTPS (DoH) permettent de chiffrer le trafic DNS, empêchant ainsi les pirates de manipuler ou d'écouter le trafic DNS.
- Mises à jour régulières : La mise à jour régulière des serveurs DNS et l'application de correctifs de sécurité peuvent contribuer à vous protéger contre les vulnérabilités connues et les menaces pesant sur la sécurité DNS.
- Sensibilisation à la sécurité : La formation des utilisateurs finaux sur les types de menaces qu'ils peuvent rencontrer, en particulier les messages d'hameçonnage, peut réduire considérablement l'incidence des attaques réussies.
- Augmenter la capacité : Pour surmonter les attaques DDoS DNS, les entreprises peuvent ajouter de la capacité supplémentaire, en établissant plusieurs serveurs DNS redondants capables de gérer les requêtes lorsqu'un serveur subit une attaque.
FAQ
La plupart des menaces DNS relèvent de l'un des quatre vecteurs d'attaque. Les attaques volumétriques inondent les serveurs DNS d'un grand nombre de requêtes, ce qui les fait ralentir ou planter. Les attaques par abus de protocole utilisent le DNS de manière involontaire pour exfiltrer des données ou mener des campagnes d'hameçonnage. Les attaques DNS furtives ou à goutte lente dégradent ou interrompent le service en communiquant un goutte à goutte constant de requêtes spécifiques qui épuisent la capacité du serveur DNS. Les exploitations exploitent les failles ou les vulnérabilités des services DNS, des protocoles ou des systèmes d'exploitation.
L'exfiltration de données DNS est une technique qui permet aux pirates de voler des données d'un système informatiques en les intégrant dans des paquets DNS. Étant donné que les communications DNS sont généralement fiables et non filtrées par les services de sécurité et les pare-feux, les données cachées dans le trafic DNS sont peu susceptibles de déclencher des alertes de sécurité.