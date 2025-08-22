O que é DNS Security?

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) é um componente fundamental da Internet. O DNS converte nomes de domínio legíveis por humanos, como www.example.com, em endereços de Protocolo de Internet (IP) legíveis por máquina, como 168.192.123.145. O DNS permite que usuários acessem sites usando nomes familiares em vez de longas sequências de números.

Apesar de sua importância, a infraestrutura de DNS não foi inicialmente projetada para resistir aos muitos tipos de ciberameaças que hackers usam para obter acesso a sistemas de TI ou interromper operações de TI. A segurança de DNS é a tarefa de implementar medidas e protocolos de segurança para mitigar as vulnerabilidades no Sistema de Nomes de Domínio.