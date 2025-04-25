Was ist DNS-Sicherheit?

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Bedrohungsdaten und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.
Das Domain Name System (DNS) ist ein grundlegender Bestandteil des Internets. DNS übersetzt für Menschen lesbare Domainnamen wie www.beispiel.de in maschinenlesbare IP-Adressen wie 168.192.123.145. Das DNS ermöglicht Nutzern den Zugriff auf Websites mit vertrauten Namen anstelle langer Zahlenfolgen.
Trotz ihrer Wichtigkeit war die DNS-Infrastruktur ursprünglich nicht darauf ausgelegt, den vielen Arten von Cyberbedrohungen zu widerstehen, die Hacker nutzen, um Zugriff auf IT-Systeme zu erhalten oder den IT-Betrieb zu stören. DNS-Sicherheit ist die Aufgabe, Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle zu implementieren, um die Schwachstellen im Domain Name System zu beheben.
Grundlagen des Domain Name Systems
Das DNS-Protokoll wird oft als „Telefonbuch des Internets“ bezeichnet, da es den Namen einer Website (dem Domainnamen) mit einer Zahlenfolge (der IP-Adresse) verknüpft, sodass Computer schnell die richtige Adresse der Website finden können.
Name und IP-Adresse jeder Website werden von einem autoritativen Nameserver irgendwo auf der Welt gespeichert. Um die Konnektivität zu beschleunigen und Überlastungen autoritativer Server zu verhindern, verwendet das DNS-System auch rekursive DNS-Server oder DNS-Resolver, die in der Regel von Internetdienstanbietern (ISPs) bereitgestellt werden. Wenn ein Nutzer den Namen der Website in einen Browser eingibt, kontaktiert das Gerät des Nutzers zunächst einen rekursiven DNS-Server in der Nähe, um die IP-Adresse für die Website anzufordern.
Da rekursive DNS-Server einen Cache mit IP-Adressen für viele häufig verwendete Websites speichern, können sie häufig sofort auf DNS-Abfragen reagieren und die richtige Adresse bereitstellen. Wenn der rekursive Server keine aktuelle Adresse hat, kontaktiert er andere rekursive DNS-Server oder letztlich den autoritativen Nameserver, um einen genauen DNS-Datensatz zu erhalten. Dieser Prozess geschieht in der Regel sehr schnell, sodass die meisten Nutzer den DNS-Prozess nicht bemerken.
DNS ist jedoch anfällig für viele Cyberbedrohungen, die DNS-Antworten unterbrechen und dazu führen können, dass Server abstürzen oder langsam werden, was zu längeren Seitenladezeiten oder einem Unvermögen führt, auf die Websites im Internet zuzugreifen.
Wichtigste Bedrohungen für die DNS-Sicherheit
Häufige DNS-Sicherheitsbedrohungen:
- DDoS- und Flood-Angriffe: DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) führen dazu, dass DNS-Server langsamer werden oder abstürzen, indem sie mit einer überwältigenden Anzahl von Anfragen nach DNS-Datensätzen belastet werden. DDoS-DNS-Angriffe nutzen in der Regel ein Botnet – ein Netzwerk aus Malware-infizierten Computern, das von Angreifern kontrolliert werden kann, die riesige Mengen an Traffic an DNS-Server weiterleiten.
- NXDOMAIN-DDoS-Angriffe: Dieser Ansatz überlastet DNS-Server, indem nicht vorhandene oder ungültige Datensätze angefordert werden, sodass DNS-Server und die unterstützende Infrastruktur langsamer werden oder abstürzen.
- DNS-Tunneling: Da DNS ein vertrauenswürdiges Kommunikationsprotokoll ist, lassen es viele IT-Umgebungen zu, dass DNS-Traffic ohne Weiteres in ihr Netzwerk gelangt und dieses verlassen kann. Cyberkriminelle nutzen dieses Vertrauen aus, indem sie DNS als verdeckten Kommunikationskanal nutzen, um der Erkennung durch Firewalls zu entgehen. DNS-Tunneling ermöglicht Cyberkriminellen, sensible Daten aus einer IT-Umgebung zu extrahieren oder mit einem kompromittierten Gerät innerhalb eines IT-Systems zu kommunizieren und dieses zu steuern.
- DNS-Spoofing oder DNS-Cache-Poisoning: Diese Art von DNS-Sicherheitsbedrohung führt gefälschte DNS-Daten in den Cache eines DNS-Resolvers ein, wodurch der DNS-Server eine falsche IP-Adresse für eine Domain zurückgibt. Diese Technik wird in der Regel verwendet, um Malware und Ransomware zu verbreiten oder Anmeldedaten zu stehlen.
- DNS-Hijacking: Bei dieser Technik verwenden Cyberkriminelle einen kompromittierten oder schädlichen DNS-Server, um Nutzer an eine gefälschte, schädliche Domain zu senden, anstatt an die Adresse, nach der sie suchen.
- Domainblockade: Cyberkriminelle können einen DNS-Resolver „blockieren“, indem sie eine TCP-basierte Verbindung zum Server herstellen und die gesamte Bandbreite belegen, indem sie kontinuierlich Junk oder zufällige Pakete an ihn senden. Dadurch wird verhindert, dass der Server auf legitime Anfragen reagiert.
Warum DNS-Sicherheit unerlässlich ist
DNS-Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil eines umfassenden Cybersicherheitsprogramms. Da das DNS ein integraler Bestandteil des Internets ist, kann eine unzureichende DNS-Sicherheit zu einer Vielzahl von Cyberangriffen führen – von Datenschutzverletzungen über viele Arten von Ransomware bis hin zu massiven DDoS-Angriffen, die das Geschäft stören und die Rentabilität bedrohen. Da IT-Umgebungen immer stärker verteilt sind und Millionen von IoT-Geräten die Angriffsfläche über die herkömmlichen Netzwerkgrenzen hinaus erweitern, ist die DNS-Sicherheit wichtiger denn je. Dank einer überragenden DNS-Sicherheit können Unternehmen sich vor Datenverlust, Bedrohungen für den Datenschutz und Geschäftsunterbrechungen schützen.
Wie DNS-Sicherheit funktioniert
DNS-Sicherheitslösungen bieten mehrere Verteidigungslinien zum Schutz des DNS-Betriebs. Fortschrittliche DNS-Sicherheitslösungen nutzen maschinelles Lernen, KI und erweiterte Sicherheitsprotokolle, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren. Überragende DNS-Sicherheitstechnologie basiert auf fortschrittlichen Bedrohungsinformationen, die automatisch Anomalien im DNS-Traffic erkennen, die Reaktion auf Vorfälle automatisieren und sich in andere Netzwerksicherheitssysteme integrieren lassen.
Best Practices für DNS-Sicherheit
Unternehmen und IT-Teams können mehrere wichtige Praktiken anwenden, um die DNS-Sicherheit zu verbessern.
- DNS-Sicherheitserweiterungen (DNSSEC): Dieses Sicherheitsprotokoll fügt dem DNS-System eine Sicherheitsebene hinzu, indem Antworten auf Authentizität überprüft werden können. Das DNSSEC-Protokoll verhindert, dass Angreifer DNS-Daten manipulieren oder vergiften, indem digitale Signaturen verwendet werden, mit denen garantiert wird, dass die DNS-Datensätze, die in einer Abfrage zurückgegeben werden, korrekt sind und nicht böswillig geändert wurden.
- DNS-Filterung: Diese Technologie überprüft und blockiert DNS-Anfragen für unerwünschte oder schädliche Websites, um das Risiko von Malware-Infektionen und Datenextraktion zu verringern.
- DNS-Firewalls: DNS-Firewalls können Anfragen an Domains blockieren, die bekanntermaßen schädlich sind, und Funktionen zur Durchsatzbegrenzung bieten, die DDoS- oder Verstärkungsangriffe abwehren.
- Sichere DNS-Server: DNS-Server, die „DNS over TLS“ (DoT) oder „DNS over HTTPS“ (DoH) unterstützen, ermöglichen die Verschlüsselung des DNS-Traffics, sodass Angreifer den DNS-Traffic nicht manipulieren oder abhören können.
- Regelmäßige Updates: Die regelmäßige Aktualisierung von DNS-Servern und das Anwenden von Sicherheitspatches können dazu beitragen, sich vor bekannten Schwachstellen und Bedrohungen für die DNS-Sicherheit zu schützen.
- Sicherheitsbewusstsein: Schulungen von Endnutzern über die Arten von Bedrohungen, auf die sie stoßen können, insbesondere Phishing-Nachrichten, können die Häufigkeit erfolgreicher Angriffe erheblich reduzieren.
- Erhöhte Kapazität: Um DDoS-DNS-Angriffe zu überwinden, können Unternehmen zusätzliche Kapazitäten hinzufügen und mehrere redundante DNS-Server einrichten, die Anfragen verarbeiten können, wenn ein Server einen Angriff erlebt.
FAQs
Die meisten DNS-Bedrohungen gehören zu einem von vier Angriffsvektoren. Volumetrische Angriffe überfluten DNS-Server mit einer großen Anzahl von Anfragen, wodurch sie langsamer werden oder abstürzen. Angriffe durch Protokollmissbrauch nutzen DNS auf unbeabsichtigte Weise, um Daten zu extrahieren oder Phishing-Kampagnen durchzuführen. Getarnte oder langsame Drip-DNS-Angriffe beeinträchtigen oder unterbrechen den Service, indem sie einen stetigen Strom spezifischer Anfragen übermitteln, der die Kapazität des DNS-Servers ausschöpft. Exploits nutzen Fehler oder Schwachstellen in DNS-Services, Protokollen oder Betriebssystemen aus.
DNS-Datenextraktion ist eine Technik, mit der Hacker Daten aus einem IT-System stehlen können, indem sie sie in DNS-Pakete einbetten. Da die DNS-Kommunikation im Allgemeinen vertrauenswürdig ist und von Sicherheitsservices und Firewalls nicht gefiltert wird, ist es unwahrscheinlich, dass Daten, die im DNS-Traffic verborgen sind, Sicherheitswarnungen auslösen.