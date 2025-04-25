Was ist DNS-Sicherheit?

Das Domain Name System (DNS) ist ein grundlegender Bestandteil des Internets. DNS übersetzt für Menschen lesbare Domainnamen wie www.beispiel.de in maschinenlesbare IP-Adressen wie 168.192.123.145. Das DNS ermöglicht Nutzern den Zugriff auf Websites mit vertrauten Namen anstelle langer Zahlenfolgen.

Trotz ihrer Wichtigkeit war die DNS-Infrastruktur ursprünglich nicht darauf ausgelegt, den vielen Arten von Cyberbedrohungen zu widerstehen, die Hacker nutzen, um Zugriff auf IT-Systeme zu erhalten oder den IT-Betrieb zu stören. DNS-Sicherheit ist die Aufgabe, Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle zu implementieren, um die Schwachstellen im Domain Name System zu beheben.